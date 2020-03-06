De Beers раскрывает информацию о пересмотре системы сайтов

02 марта 2020



Фото: De Beers





Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) – Компания De Beers планирует разделить сайтхолдеров на три категории и предложить каждой группе более широкий выбор алмазного сырья в рамках изменений своей системы продаж.

Производители бриллиантов, дилеры и розничные продавцы подпишут конкретные контракты на поставку, рассчитанные на «широкие потребности» каждой бизнес-модели, сообщил в прошлый четверг агентству Rapaport News представитель De Beers.

Нововведение вступит в силу в январе 2021 года после окончания текущего контракта с сайтхолдерами, который действует до декабря 2020 года. Подача заявок начинается на этой неделе, что дает компаниям четыре недели на завершение процесса, сообщил на условиях анонимности источник на рынке алмазного сырья.

Как пояснила De Beers, контракт с производителями бриллиантов «поддержит основные сильные стороны» каждой ограночной фирмы. Дилеры - те, кто покупает сырье для перепродажи – будут получать «регулярный и постоянный ассортимент товаров», особенно в категориях, отличающихся большими объемами. Контракт с ритейлерами составлен для компаний, которые продают ювелирные изделия потребителям, а также осуществляют огранку. Контракты для участников программ бенефикации - тех сайтхолдеров, которые обязуются гранить определенные категории алмазов в стране, где они были добыты, - останутся в виде измененных версий контракта на производство бриллиантов.

«Мы стремимся предлагать материалы и услуги, которые могут помочь лучше поддерживать уникальные сильные стороны крупных предприятий алмазной отрасли, и мы считаем, что этот подход является оптимальным способом достижения этого», - сказал представитель De Beers.

Компания давно обдумывала изменения в своей системе сайтхолдеров в сложных условиях, установившихся в производственном и торговом секторах, характеризующихся ограниченной ликвидностью и дисбалансом запасов. К тому же правила поставок De Beers, основанные на методе, известном как «продемонстрированный спрос», и так подвергались критике.

В соответствии с этой системой De Beers в основном определяет размер поставок алмазного сырья клиентам, используя историю их закупок - противоречивая политика, поскольку она может побуждать сайтхолдеров брать убыточные для них количества сырья для обеспечения будущего доступа к продукции компании. De Beers предлагает алмазы в заранее подготовленных боксах, которые покупатели либо берут, либо оставляют, располагая лишь ограниченной возможностью корректировать содержимое. И чтобы купить нужные им камни, это иногда заставляет сайтхолдеров покупать продукцию, которая им не нужна.

Нынешний метод стал предметом особого внимания, учитывая избыток бриллиантов на рынке в прошлом году, что способствовало падению спроса на алмазное сырье. В июле прошлого года голландский банк ABN Amro призвал своих клиентов прекратить покупать нерентабельное сырье и раскритиковал практику совершения покупок исключительно для поддержания системы распределения поставок.

Выручка De Beers в 2019 году упала на 24%, до 4,61 млрд долларов, в то время как базовая прибыль снизилась на 87%, до 45 млн долларов, поскольку перенасыщение рынка привело к тому, что сайтхолдеры не захотели покупать больше сырья. Ситуация вынудила алмазодобытчика разрешить своим клиентам идти на беспрецедентные отказы от покупок, а также предложить им и другие уступки, чтобы не затопить рынок товарами.

Представитель компании добавил, что «необходимость для нас адаптироваться к меняющемуся миру» уже давно является предметом переговоров между De Beers и сайтхолдерами.

«Этот новый подход к сайтхолдерским контрактам является одним из способов достижения данной цели», - отметил он.



