Новости

Зимбабве медлит с пересмотром законодательства в области горнорудной промышленности

Издание в Зимбабве нового закона о горнорудной промышленности и полезных ископаемых займет много времени в связи с нехваткой кадров в министерстве юстиции, которое в настоящее время занимается внесением поправок в конституцию.

13 марта 2020

Акционеры Firestone одобрили решение компании о прохождении делистинга с AIM

Акционеры Firestone Diamonds одобрили решение компании о прохождении делистинга с Рынка альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM).

13 марта 2020

Сергей Иванов останется генеральным директором АЛРОСА еще пять лет

Наблюдательный совет АЛРОСА на заочном заседании переизбрал Сергея Иванова на должность генерального директора – председателя правления компании сроком на пять лет.

13 марта 2020

АЛРОСА предлагает своим клиентам более гибкие условия для покупки алмазного сырья

Компания АЛРОСА приняла решение предоставить клиентам возможность выкупить 40% от изначально зафиксированного в контракте объема алмазного сырья и перенести оставшуюся часть на период до конца мая этого года.

13 марта 2020

Сто ювелирных магазинов по всему Дубаю отмечают День матери большими скидками

Компания Dubai Gold & Jewellery Group (DGJG), крупнейшая торговая организация ювелирной промышленности Дубая, запустила кампанию «Моя мама - моя драгоценность», посвященную Дню матери в этом году.

13 марта 2020

Может ли резкий рост индийского экспорта ВЛБ сохраниться в 2020 году?

Сегодня
Экспертиза

expert_10032020.png
Фото: Mittal Diamonds


Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) – В подтверждение того, что полностью сформировался интерес индийской алмазной промышленности к выращенным в лаборатории бриллиантам (ВЛБ), Индия в 2019 году экспортировала выращенные бриллианты на сумму $445,3 млн, что на 71,8% больше в годовом выражении. По объему валовый экспорт ВЛБ подскочил на 119% до 4,4 млн каратов.

Наибольший интерес у многих в этом секторе вызывает снижение средних оптовых цен за последний год. Согласно правительственным данным, средняя цена экспортируемых товаров в 2019 году снизилась на 21,4%. Как указано в нашем Оптовом прайс-листе для ВЛБ (Wholesale LGD Price List), основанном на сделках, оптовые цены снижались в течение большей части года, но в четвертом квартале было зафиксировано оживление цен.

Экспорт ВЛБ и ближайшее будущее

Этот большой скачок объемов экспорта впечатляет, но, учитывая то, что ВЛБ постепенно становятся общепризнанной категорией, а также влияние коронавируса на мировую торговлю, могут ли такие темпы роста экспорта ВЛБ сохраниться в 2020 году?

Как и в случае с природными бриллиантами, Индия является основным источником ВЛБ в мире благодаря своим огромным возможностям в области огранки и полировки. По данным GJEPC, в 2019 году Индия почти удвоила объемы импорта выращенных в лаборатории алмазов для обеспечения производства ВЛБ.

Такова сейчас тенденция - первые цифры этого года свидетельствуют о том, что в январе экспорт вырос в три раза, Индия импортировала выращенные алмазы на сумму $42,4 млн, что на 194% больше, чем в прошлом году.

Но основным источником выращенных алмазов является Китай, который сейчас борется с последствиями воздействия коронавируса на свою экономику. Пытаясь избежать заражения, многие сидят дома, сводя к минимуму контакты с большим количеством людей. Это означает, что они избегают пользоваться общественным транспортом, не посещают рынки и даже стараются при первой возможности не ходить на работу.

Ожидается, что без рабочей силы объем производства снизится, а без стабильных поставок выращенных алмазов из Китая под угрозой находится способность Индии поставлять бриллианты - даже на нынешних уровнях. На этой неделе индийские производители бриллиантов начали сообщать о широком дефиците товаров, произведенных методом HPHT (высокого давления и высокой температуры).

Прогноз цен: если спрос на потребительских рынках останется стабильным, а предложение сократится, то вполне можно ожидать рост оптовых цен в краткосрочной перспективе.

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2020
Rough and Polished