Главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер рассказывает о продажах, сайтах и исках, связанных с нарушениями патентного права

03 марта 2020



Фото: De Beers





Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) беседовал с журналом JCK после публикации предварительных финансовых результатов его компании за 2019 год. Результаты не очень хорошие, что никого не удивило, и показывают общее падение поступлений на 24%, а продажи алмазного сырья упали на 26%.

Но Кливер чувствует, что рынок преодолел самый тяжелый период, и в этом интервью он высказывает свое мнение об отрасли, возможных изменениях в системе сайтхолдеров и свою реакцию на решение по патентному иску его компании, связанному с выращенными в лаборатории бриллиантами.

JCK: Что вы думаете о ваших последних результатах?

Кливер: Это был трудный год для De Beers. Мы продолжаем сосредоточивать свое внимание на будущем. Мы продолжаем инвестировать в подземную разработку рудника Венеция (Venetia) и в новое судно в Намибии. В прошлом году мы потратили на маркетинг больше денег, чем за все годы, что я здесь работаю.

В прошлом году мы постоянно слышали, что алмазопровод был переполнен. Он сейчас уже очищен?

Нет сомнений в том, что на десятом сайте [2019 год] и на первом сайте [2020 год] появилось гораздо больше уверенности. Несомненно, повысилась стабильность, вырос спрос. Некоторая часть избыточных запасов в средней части алмазопровода реализована, но не все излишки.

Похоже, что сезон в США прошел довольно хорошо. независимые участники рынка, занимающиеся высококачественными товарами, преуспели. Неплохо дела шли у Tiffany. Восстанавливается Китай, но сейчас у нас есть опасения из-за коронавируса. Трудно точно понять, какое влияние он окажет.

Как насчет проблем с ликвидностью?

Ликвидность по-прежнему ограничена, но, если посмотреть на сообщество сайтхолдеров, у большинства компаний есть достаточно пространства для маневра, если они хотят привлечь больше ликвидности. У многих устойчивых компаний есть альтернативные источники финансирования. Сложность возникла на падающем рынке с компаниями, которые не являются сайтхолдерами. Я не думаю, что у сайтхолдеров есть большие сложности.

В прошлом месяце Bloomberg сообщило, что De Beers рассматривает возможность сокращения числа своих сайтхолдеров.

Некоторые из этих сообщений преждевременны. Мы пока не можем дать более подробную информацию об этом. Мы подходим к концу контрактного периода. Мы хотели бы обсудить с нашими клиентами, как будет выглядеть следующий контракт. Мы по-прежнему глубоко привержены системе сайтов и долгосрочных контрактов с лучшими диамантерами мира. Но у нас нет никаких данных или более подробной информации.

Марк Кьютифани (Mark Cutifani), генеральный директор вашего совладельца Anglo, сказал, что ни один покупатель не останется «незатронутым» в результате изменений системы сайтов.

Я думаю, что Марк говорил о большем. Его точка зрения заключалась в том, что мир меняется и что, учитывая цифровизацию, все смотрят на контракты по-разному. Я не могу сказать вам, как это будет выглядеть, но мы глубоко привержены системе сайтов. Это то, над чем нам нужно работать и что рассматривать в компании.

Вы упомянули, что потратили рекордную сумму на маркетинг в прошлом году. Вы ожидаете, что это продолжится?

Это хороший вопрос. Это большие деньги, и я должен быть уверен, что это приносит соответствующую прибыль.

Что сработало в плане маркетинга?

Я не получил все отчеты о том, что было эффективным. Похоже, в Соединенных Штатах успешно прошла кампания Forevermark. Мы действительно активизировали маркетинг в социальных сетях.

Произошло изменение в Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), и мы полны энтузиазма. Новый генеральный директор Дэвид Келли (David Kellie) – убежденный маркетолог. Вы увидите там много изменений.

Вам также предстоит продление контракта с Ботсваной.

Мы сейчас ведем переговоры по этому вопросу. Переговоры, как всегда у нас с ними, продуманные и вежливые. Мы имеем дело с разумным правительством и с людьми, у которых те же интересы, что и у нас.

Выращенные в лаборатории бриллианты остаются острой темой. По вашему мнению, какова будет ситуация с ними в следующем году?

Мы по-прежнему считаем, что это совершенно законная категория, но она отличается от категории природных бриллиантов. Нет сомнений в том, что у бизнеса выращенных в лаборатории бриллиантов был хороший сезон рождественских продаж, но так было и у природных бриллиантов. Главное - позволить потребителям сделать правильный выбор. Я не сомневаюсь, что в секторе выращенных бриллиантов цены будут продолжать падать. Эта тенденция уже началась в 2019 году.

Что касается Lightbox, пока мы не запустим объект в Орегоне, у нас будет мало запасов для продажи в других местах. Очень хорошо обстоят дела с веб-сайтом.

Какова ваша реакция на решение суда Сингапура, что касается продолжающегося судебного разбирательства в отношении Element Six, дочерней компании De Beers, против IIa Technologies?

Мы очень довольны. Мы получили очень разумное решение против IIa. Это показывает, что мы будем защищать нашу интеллектуальную собственность. Люди должны проявлять большую осторожность, чтобы не покупать у тех, кто нарушает наши патенты. У нас есть аналогичные патенты в Соединенных Штатах. Сейчас мы рассматриваем ряд вариантов наших будущих действий в Соединенных Штатах. Об этом разговор будет позднее.



