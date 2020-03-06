Lucara с оптимизмом смотрит на перспективы алмазного рынка, но ждет дальнейших признаков восстановления

05 марта 2020



Фото: Lucara Diamond





Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) – Главный исполнительный директор Lucara Diamond, Эйра Томас (Eira Thomas), заявила, что она с оптимизмом смотрит на перспективы развития алмазного рынка, но не сказала, окажет ли совершенствование ценообразования существенное влияние на показатели компании за 2020 финансовый год.

«Мы знаем, что алмазный рынок будет восстанавливаться, мы просто не знаем, как быстро, - сказала Томас в ответ на вопросы после презентации финансовых результатов компании за 2019 год, состоявшейся 24 февраля. - Прошлый год был тяжелым».

В начале прошлого месяца De Beers сообщила о 50%-ом снижении прибыли до $558 млн в 2019 финансовом году, что значительно ниже по сравнению с пиком прибыли за 10-летний срок в размере $1,8 млрд, достигнутый в 2014 году. Согласно Bloomberg News, показатели 2019 года были худшими с тех пор, как De Beers в начале 2000-х годов отказалась от своей монополии.

Томас сказала, что продажи компании в четвертом квартале были «очень обнадеживающими», поскольку повысились цены на алмазы всех размеров.

«Нам еще рано проявлять больший оптимизм, но первый тендер этого года поможет нам сориентироваться», - сказала она. Она заявила, что маловероятен возврат рынка к высоким ценам на крупные камни, которые составляют бόльшую часть доходов Lucara, как это было в 2017 году.

Lucara Diamond сообщила об увеличении чистой прибыли за год, закончившийся 31 декабря, до $12,7 млн​​, что соответствует $0,03 на акцию. Это сопоставимо с прошлогодней чистой прибылью в размере $11,7 млн (также $0,03 на акцию). Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за год составила $73,1 млн (в 2018 году - $60,5 млн), что на 21% выше. Дивиденды за четвертый квартал не выплачивались после решения компании в прошлом году продлить срок расширения ее алмазного рудника Карове (Karowe), расположенного в Ботсване.

Общий объем производства за год составил 433 060 каратов, в том числе 29 990 каратов из предварительно измельченного материала, что послужило причиной превышения нижнего предела плана на уровне 400 000 каратов (верхний предел составлял 425 000 каратов).

Lucara продавала алмазы в среднем по $468 за карат по сравнению с $502 за карат в предыдущие 12 месяцев. В этой обстановке Lucara хорошо контролировала свои операционные денежные затраты, которые составляли $31,88 за тонну по сравнению с $39,92 за тонну в предыдущем году. Фирма завершила кампанию по удалению отходов в первом квартале года, которая проводилась в течение предыдущего финансового года.

Lucara стремится получить аналогичные показатели денежных затрат в 2020 году и поступления в размере от $180 млн до $210 млн. Запланированный объем производства и продаж составляет от 350 000 до 390 000 каратов - ниже, чем в рассматриваемом году, поскольку извлечение из ранее добытой руды заканчивается.

Однако все внимание будет сосредоточено на результатах за полугодие.

Lucara тратит $53 млн на исследование возможности подземной разработки рудника Карове, учитывая предстоящее решение об инвестициях. Предполагается, что расширение рудника Карове обойдется в $514 млн в виде затрат на подготовку производства.