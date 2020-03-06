19 февраля 2020

Фото: МТПП

Международный день ювелира в Московской торгово-промышленной палате был отмечен собранием членов Гильдии экспортеров и презентацией лауреатов Московского международного конкурса ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия». На собрании присутствовали руководители компаний, утвержденных к участию в российской экспозиции на HKTDC International Jewellery Show в Гонконге, перенесенной в этом году на май. На этой крупнейшей мировой выставке Россия будет представлена в павильоне, который полностью финансирует Московский экспортный центр. На собрании обсуждались вопросы ограничений для вывоза и возможности продаж российских изделий на выставке. МЭЦ компенсирует не только расходы на павильон, но и таможню и логистику. Ювелиры обсудили оптимальную схему, отработанную Гильдией экспортеров украшений на выставке Jewellery Arabia: оформление вывоза выставочных экземпляров через одного оператора, благодаря чему резко снижаются расходы экспонентов и объемы документов, необходимых для таможенного оформления. Участники мероприятия высказали свои пожелания представителям Московского экспортного центра и Московской ТПП относительно зарубежных выставок и деловых миссий, которые необходимо включить в планы субсидий на ближайшие два года.

Были рассмотрены и другие вопросы, в частности, о необходимости ввести для изделий из палладия 950-ю пробу, популярную на зарубежных рынках. Отличительной особенностью российского павильона в Гонконге должны стать украшения из палладия по технологии, запатентованной компанией Palladin Gold.

Mероприятие прошло блестяще буквально благодаря презентации лучших образцов ювелирного искусства – работ победителей Московского международного конкурса ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» и других международных конкурсов дизайна. Руководитель Гохрана РФ Андрей Юрин, открывший презентацию, в приветственном слове высоко оценил художественный и технический уровень изделий ведущих российских мастеров и выразил уверенность в их успехах на мировом рынке. Вице-президент Московской ТПП Александр Крутов, также взявший слово на презентации, назвал Гильдию экспортеров украшений одной из наиболее активных структур в составе Палаты.

Принявшие участие в мероприятии гости - руководители профильных комитетов МТПП и приглашенные журналисты – могли по достоинству оценить украшения от известных ювелирных брендов Москвы и Санкт-Петербурга: Галины Коняевой, Ильи Клюева, Palladin Gold и Татьяны Холодновой, Веры Тиестто, Дмитрия Котляревского, Виктории Романовой, Сергея Изместьева, ЮД Sasonko.



На фото: работа Галины Коняевой

Первый секретарь московского Союза журналистов Людмила Щербина выразила восхищение всеми, кто создает современные шедевры и кто помогает их продвижению.

Руководители профильных комитетов МТПП Ирина Жуковская, Ирина Линник, Лидия Чукина, Елена Полякова, Андрей Жолин и остальные члены Палаты ознакомились с экспозицией и презентациями каждого из участников, выразили заинтересованность и в дальнейших встречах c ювелирами – возможно, и с выездом на ювелирные предприятия. Федор Полуденный, директор бренда Gevorkyan, предложил провести первое мероприятие подобного рода в Зале торжеств ЮД «Эстет»

По словам председателя Гильдии экспортеров украшений Алексея Щербины, международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» ориентирован на создание элитного выставочного пула ведущих компаний и дизайнеров, которые будут не только представлять, но и продавать свои работы на самых престижных мировых площадках.

Арт-директор конкурса «Русская бриллиантовая линия» Ирина Слесарева уверена, что это вполне возможно: «Стоит только начать - высокий уровень показанных здесь работ, успехи наших ювелиров в мировых конкурсах дизайна позволяют органично интегрироваться в международное пространство и рассчитывать на коммерческий успех».

Участники и гости мероприятия продегустировали итальянские вина от Винного дома «Каудаль» и приняли участие в розыгрыше ювелирных украшений от ЮК «Бриаль», а главное – получили уникальную возможность пообщаться с ведущими мастерами российского ювелирного искусства.

Московский международный конкурс ювелирного дизайна «Русская бриллиантовая линия» проводился в конце прошедшего года. Как рассказала Ирина Слесарева, международное жюри, в состав которого помимо нее входили известные искусствоведы и художники - Гедымин Яблонски из Польши, Лариса Пешехонова из Музеев Московского Кремля, Синтия Уннинайяр из США (журнал IN COLOR), Лариса Золотова из Государственного Эрмитажа и Екатерина Форнелл из Франции, выбрало 18 лауреатов, а еще пять работ были отмечены специальными дипломами.

Конкурс «Русская бриллиантовая линия-2019» проходил по двум номинациям - «Эксклюзив» и «Золотая серия». Из работ лауреатов очень запомнились брошь «Звездный дождь» (Татьяна Биндер, Москва), кольцо-трансформер «Эквилибриум» (Алина Андреева, Москва), кольцо «Сингулярность» (Palladin Gold&Татьяна Холоднова, Москва), серьги «Африка» (Татьяна и Наталья Тарасовы, Санкт-Петербург), кольцо-трансформер «Мандарин» (Вольф Билончик, Вена, Австрия), браслет «Вальс снежинок» (Виктория Романова, Москва), сет «Секрет бабочки» (Анна Теплинская, «Белый бриллиант», Кострома).



Фото: Palladin Gold

Дизайнер Галина Коняева из Воронежа получила Гран-при за гармоничный дизайн, успешную интерпретацию темы и безупречное исполнение (сет «Пиксели»): «Главная идея этой работы - современная жизнь как матрица. Солнечный луч, застывший в камне, рассыпается на пиксели, как на экране телефона, через который сегодня проходит львиная доля общения. Даже сидя рядом, мы все реже смотрим друг другу в глаза - только через экраны телефонов. Живые эмоции заменяются красивыми картинками, весь мир современного человека теперь состоит из пикселей. Конечно, в этом есть своя красота, но… не хватает запахов, дуновения ветра, ощущения тепла».

Этот несомненно актуальный по концепции и технологии исполнения сет (колье, серьги и кольцо) выполнен из золота с бриллиантами и рутиловыми кварцами ручной авторской огранки; в нем органично сочетаются ручная работы и элементы 3D - моделирования. Подвеска, например, состоит из трех частей с шарнирным соединением, а серьги с подвижными шарнирами выполнены вручную.

Арт-директор конкурса Ирина Слесарева отметила, что проект «Русская бриллиантовая линия» в первую очередь ориентирован на дизайнеров, исследующих новые темы, стили и технологии, и подчеркнула: «В работах этого года - удивительное разнообразие тем и форматов. Мы снова открыли несколько новых имен, и надеемся, что в будущем их станет еще больше. Лауреаты конкурса, как всегда, будут делегированы на престижный мировой конкурс International Jewellery Design Excellence Award-2021, финальный тур которого пройдет в Гонконге, а также на другие мировые конкурсы ювелирного дизайна».

Галина Семенова для Rough&Polished



