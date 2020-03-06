АЛРОСА приостанавливает работу рудников, производящих алмазы низкой стоимости

12 февраля 2020

Фото: Israel Diamond Week

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - АЛРОСА приостановила добычу на некоторых месторождениях с алмазами низкой стоимости, поскольку отрасль продолжает сталкиваться с дисбалансом запасов и внешними проблемами, сказал ее генеральный директор.

Российская горнодобывающая компания перевела на режим ухода и технического обслуживания отдельные аллювиальные рудники, содержащие алмазы по цене от 50 до 60 долларов за карат, сообщил Сергей Иванов участникам торгов на Международной алмазной неделе в Израиле в понедельник.

«В случае восстановления рынка нам потребуется от трех до пяти месяцев, чтобы вновь открыть эти месторождения, но мы не думаем, что будет разумно это сделать в этом году, может быть, даже и в 2021 году, - пояснил Иванов. - Эти алмазы… будут ждать своего времени, лёжа в вечной мерзлоте».

Добывающая компания планирует сократить добычу на 11%, до 34,3 млн каратов в этом году, сообщила она в ноябре, что поможет истощить значительные запасы, которые накопились в 2019 году. АЛРОСА начала год с запасами алмазного сырья размером более 22 млн каратов, из которых около двух третей составляли алмазы ювелирного качества, добавил генеральный директор.

Сокращение производства поможет стабилизировать рынок, отметил Иванов, дав заверение в том, что АЛРОСА «понимает свою ответственность» и не будет продвигать избыточную продукцию в торговлю во время текущих трудностей. Производители продолжают сообщать о незначительной прибыли от переработки алмазного сырья в бриллианты, в то время как в некоторых категориях бриллиантов сохраняется избыток.

По словам Иванова, вспышка коронавируса в Китае и прилегающем регионе еще больше усугубляет ситуацию, поскольку продажи предметов роскоши в Китае за последние две-три недели практически остановились.

«Воздействие [коронавируса] уже довольно тяжелое, - сказал генеральный директор, предупредив, что необходимо больше информации, прежде чем он сможет сделать более четкий прогноз долгосрочного эффекта. - Мы понимаем, что наши клиенты очень осторожны в отношении того, что происходит, и они также оценивают свои стратегии для азиатского рынка на второй квартал».

Январские продажи

Продажи АЛРОСА выросли на 40% в годовом исчислении до $390,2 млн, так как огранщики пополняли запасы после праздничного сезона, сообщила компания в отдельном заявлении в понедельник. Однако это было до кризиса в сфере общественного здравоохранения, который привел к неопределенности в отношении будущего спроса на бриллианты и замедлению на рынке сырья в феврале, отметил Иванов.

В январе АЛРОСА сохранила минимальные требования к покупателям – политика, действующая с августа. По словам Иванова, вряд ли это изменится на февральской продаже, начавшейся в среду, или на продаже в марте.

Продажи компании выросли до $14,8 млн в январе с $3,4 млн в этом же месяце годом ранее, что отражает недавнее приобретение компанией АЛРОСА российского производителя бриллиантов завода «Кристалл». Общий объем продаж алмазов и бриллиантов за месяц вырос на 44%, до $405 млн.

Международная алмазная неделя в Израиле началась в понедельник на национальной бирже в Рамат-Гане и продлится до среды.



