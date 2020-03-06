Рост цен на бриллианты в январе

26 февраля 2020

Фото: Филипп Клёкнер (Philipp Klöckner), Google Maps



Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Оптовые цены на бриллианты выросли в январе в связи с повышением спроса и сокращением складских запасов у оптовиков. Рост оптовых цен на бриллианты начался в декабре, по мере того как у оптовиков начался поздний рост спроса со стороны американских ритейлеров.

Рост цен на бриллианты на 1,4%

По данным Министерства торговли США, после года невысокого спроса на ювелирные изделия, что привело к снижению спроса на бриллианты со стороны оптовиков, в декабре продажи ювелирных изделий в США выросли на 4,4%. Оптовые цены на алмазы круглой огранки весом в 1 карат в январе повысились на 3,7%, судя по ценам оптовых сделок производителей бриллиантов.

В среднем оптовые цены на бриллианты выросли на 1,4%, при этом только один размерный ряд, камни весом 0,70 карата, продемонстрировал снижение по сравнению с декабрем 2019 года. Недавний рост цен завершает пятилетнее падение цен, которому предшествовали падение цен в середине 2011 и в начале 2015 года.

Не эволюция, а революция

В ответ на сокращение складских запасов и рост спроса оптовики увеличили закупки алмазного сырья, что, как ожидается, будет стимулировать производство бриллиантов. Это может стать началом очередного порочного круга свободных денег, за которым последует повышенный спрос на алмазы, затем рост цен на алмазы и перепроизводство бриллиантов, что приведет к неизбежному падению цен на бриллианты.

Алмазная отрасль переживает серьезные изменения, которые нельзя назвать просто эволюцией. Эти изменения лучше описывает термин «революция»: сокращение банковского финансирования, приведшее к растущей зависимости от самофинансирования, гораздо более упорядоченный производственный процесс, уход многих средних торговых компаний, которые не достигали добавленной стоимости, и растущее понимание того, что принцип «мы всегда так делали» больше не является жизнеспособной бизнес-мантрой.

Если это является началом более осторожного подхода, то эти порочные закупки излишнего количества сырья и затоваривание с циклами перепроизводства будут предотвращены.

Покупки со стороны потребителей в США начались позднее, чем обычно

После снижения продаж в первом полугодии в июле начали расти продажи ювелирных изделий в США, что вселило надежду на то, что второе полугодие 2019 года будет отличным. Этого не произошло.

Несмотря на рост продаж летом и резкий рост продаж в сентябре, продажи после Дня благодарения были довольно вялыми. В октябре и ноябре отношение потребителей к украшениям было прохладным. Лишь в последнюю минуту американские потребители вернулись в магазины и стали покупать ювелирные изделия.

Рост продаж на 4,4% может показаться впечатляющим, но в годовом исчислении продажи ювелирных изделий выросли всего на 0,7%, даже не превысив темп инфляции в США, составивший 2,3%. В реальной стоимости продажи ювелирных изделий упали по сравнению с предыдущим годом. В целом продажи ювелирных изделий в США в 2019 году оцениваются в $63,75 млрд.

За последние 15 лет продажи ювелирных изделий в США выросли в среднем на 1,8% в номинальном выражении. Снижение продаж в 2019 году отражает культурные изменения вкусов и потребностей, к которым ювелирная отрасль в целом, а ритейлеры в частности, еще не приспособились. Срочно требуется обратить на это внимание.

Это может включать серьезные глубокие исследования требований и потребностей потребителей, более быстрое реагирование на спрос в магазинах и инвестиции в высококачественную аналитику алмазопровода, которая укажет, по крайней мере, на изменения в товарных запасах ритейлеров, на раннем этапе показывающие, что потребители покупают и к чему проявляют интерес. Гибкость и быстрое реагирование со стороны производителей бриллиантов, на которые они способны, сотворят чудеса, чтобы повысить интерес потребителей и итоговые показатели алмазопровода.



