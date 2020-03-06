Государственная группа компаний Анголы ищет международных партнеров с целью войти в тройку крупнейших производителей алмазов

12 февраля 2020

Алмазы, добытые на руднике Catoca Фото: Catoca

Руководитель Endiama хочет провести «радикальные изменения» в ходе капитальной перестройки пострадавшей от скандала отрасли драгоценных камней

(ft.com) - Государственная алмазная компания Анголы ищет международных партнеров в попытке войти в тройку мировых производителей драгоценных камней.

Жозе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Junior), глава группы Endiama, которая контролирует концессии на добычу алмазов в Анголе, заявил, что ищет международные инвестиции и собирается провести геологоразведку в рамках «радикальных изменений», включая планы по листингу компании.

«Мы открыты для любой международной компании, обладающей финансовыми и техническими ноу-хау и возможностями, которые могут помочь Анголе», - сказал г-н Ганга Жуниор.

С учетом планируемой добычи в объеме 10 млн каратов в этом году Ангола уже входит в десятку крупнейших производителей алмазов. Но немногие иностранные инвесторы, вкладывающие средства в добычу полезных ископаемых, работают в стране, которая считается одной из самых коррумпированных в мире, с кумовством в области продажи драгоценных камней.

Г-н Ганга Жуниор сказал, что теперь «все более прозрачно, более открыто и более эффективно», так как президент Жоау Лоуренсу, пришедший к власти в 2017 году, начал радикальную перестройку торговли алмазами, чтобы диверсифицировать экономику второго по величине производителя нефти в Африке.

Репутация ангольских алмазов была омрачена скандалами вокруг Изабель душ Сантуш (Isabel dos Santos), самой богатой женщины Африки, которая якобы использовала свое положение дочери бывшего президента Жозе Эдуарду душ Сантуша для разграбления государственных ресурсов, включая алмазное богатство.

Согласно разоблачениям Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists), ангольская государственная компания по торговле алмазами Sodiam предоставил мужу госпожи душ Сантуш, Синдике Доколо (Sindika Dokolo), финансовые средства на любезных условиях для инвестирования в швейцарскую ювелирную компанию De Grisogono, которая сейчас обанкротилась.

В настоящее время государство всеми силами пытается вернуть эти деньги - которые, как оно утверждает, были потеряны на этой сделке, - путем замораживания активов госпожи душ Сантуш.

Г-жа душ Сантуш и г-н Доколо отрицают, что ими были допущены какие-то нарушения, и говорят, что г-н Лоуренсу занимается политической вендеттой. Госпожа душ Сантуш также заявила, что украденные документы просочились выборочно, чтобы создать ложное впечатление о ее деловой активности.

Г-н Ганга Жуниор утверждает, что «сегодня реальность совершенно иная» и Endiama работает над реструктуризацией компании с целью повышения прозрачности, прежде чем она станет публичной.

Листинг Endiama, в котором будет участвовать 30 процентов акций компании, является частью волны приватизации государственных активов, объявленной г-ном Лоуренсу.

Маркетинг ангольских алмазов также был либерализован, и производителям больше не нужно продавать сырье по ценам ниже рыночных горстке покупателей, поддерживаемых государством.

Листинг помог бы планам по привлечению капитала для Sociedade Mineira de Catoca, ангольской алмазодобывающей компании, принадлежащей Endiama и российской АЛРОСА и управляющей четвертым по величине алмазным рудником в мире, находящимся в этой стране.

Бенедито Паулу Мануэль (Benedito Paulo Manuel), председатель правления Catoca, заявил, что группа намеревается привлечь $300 млн на международных рынках капитала для развития Луаше (Luaxe), большого месторождения, открытого рядом с рудником Катока (Catoca).

De Beers, крупнейший в мире производитель алмазов по стоимости, занимался геологоразведкой в Анголе с 2005 по 2013 год, но не нашел месторождений. Эта промышленная группа, принадлежащая Anglo American, заявила, что не проводила переговоров с Endiama о получении концессии в Анголе.



