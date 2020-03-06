Компания Grib Diamonds открывает новый источник алмазного сырья

11 февраля 2020



Фото: Grib Diamonds





Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) – Grib Diamonds начала закупать алмазное сырье в Анголе, поскольку новая структура компании позволила ей диверсифицировать свою деятельность, выйдя за пределы ее единственного месторождения в России.

Эта базирующаяся в Антверпене компания, которая продает бо́льшую часть алмазов месторождения им. В. Гриба, ведет поиски продукции, расширяя географию источников.

В настоящее время Grib Diamonds является подконтрольной компанией AGD Diamonds, которая ведет работы на месторождении в ​​Архангельской области, тогда как ранее они были сестринскими компаниями. Обе находятся в собственности компании «Открытие холдинг», которая купила AGD у российского энергетического гиганта Лукойл за 1,45 млрд долларов в 2017 году.

«Структура отношений между AGD и Grib изменилась, - указал Энтони Дир (Antony Dear), глава отдела продаж Grib, в электронном письме агентству Rapaport News на прошлой неделе. - Grib Diamonds выиграла от более гибкого подхода к расширению своего бизнеса с переходом от одного рудника в России к поиску других потенциальных источников алмазного сырья».

В конце прошлого года эта бельгийская фирма купила партию алмазного сырья, произведенного третьей стороной в Анголе, отсортировала продукцию и продала ее на аукционе с пошаговым повышением цены, на котором победитель забирает товар по наивысшей цене, предложенной предшествующим ему участником торгов.

Продажи компании в прошлом году оставались на уровне 2018 года, когда выручка составила около 300 миллионов долларов, а объем продаж - около 5 миллионов каратов, по оценке Энтони Дира. Цены на алмазное сырье на руднике имени Гриба снижались до конца года, а затем укрепились в декабре, отметил он, не предоставив точных данных.

«2019 год был непростым, как и для многих других», - сказал он.



