Разгорается битва за патенты на выращенные алмазы

10 февраля 2020

Фото: Высокий суд Республики Сингапур



Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Чтобы выращивать алмазы, требуется много жара и давления. И это мы теперь наблюдаем уже на юридическом фронте.

В прошлую пятницу Высокий суд Сингапура постановил, что компания IIa Technologies, занимающаяся выращиванием алмазов, нарушила патент (SG 872), принадлежащий подразделению De Beers Element Six, производящему технические алмазы.

Патент относится к производству алмазов методом химического осаждения из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition, CVD).

В своем решении на 199 страницах, которое последовало за обращением в суд и четырьмя годами судебного разбирательства, судья Валери Теан (Valerie Thean) предписала компании IIa Technologies, чьи алмазы продаются дочерней компанией Pure Grown Diamonds, прекратить производство любых изделий, которые нарушают патент компании Element Six на производство выращенных в лаборатории алмазов методом CVD.

В заявлении, распространенном компанией IIa Technologies, говорится, что компания и ее «юристы изучают решение и обдумывают свои дальнейшие действия».

«IIa Technologies разработала свой собственный процесс за последние 15 лет, и мы гордимся работой, которую проделали, чтобы предоставить миру выращенные в лаборатории алмазы, - сказал генеральный директор Вишал Мехта (Vishal Mehta) в своем заявлении. - Нынешнее решение будет рассмотрено во всей его полноте, и тогда компания предпримет необходимые шаги для защиты своих интересов».

Компания Element Six проиграла по одной претензии. Суд отменил ее патент (SG 508) на обработку полученных методом CVD алмазов после их выращивания - процесс, известный как отжиг. Судья Теан обнаружила, что в прошлом патенты документировали во многом тот же метод.

Element Six заявила, что «обдумывает свои юридические варианты в отношении этого решения».

Обе стороны имеют право обжаловать это решение суда.

Element Six, родительская компания ювелирного бренда Lightbox, впервые подала иск против IIa Technologies в 2016 году. Она основывала свои претензии в отношении нарушения ее патентов, предъявив три образца: алмазную пластину, приобретенную непосредственно у IIa Technologies; алмазную пластину, приобретенную у Microwave Enterprises, одного из партнеров IIa Technologies в США; и алмаз ювелирного качества, который был приобретен у Pure Grown Diamonds. (Pure Grown Diamonds and Microwave Enterprises не ответили на запросы о комментариях.)

Судебный процесс включал многочисленные споры по поводу обнаружения нарушений и доказательств. IIa Technologies ставит под сомнение то, что она производила какой-либо из предъявленных образцов, но судья Теан сказала, что она удовлетворена тем, что вещественные доказательства были подкреплены счетами и документами. Именно эта проблема вынудила Element Six подать в одностороннем порядке иск в федеральный суд Нью-Йорка для получения информации от Pure Grown в 2018 году.

Судья Теан сказала, что до февраля 2019 года IIa Technologies отказывалась предоставить документы об одном из своих методов производства, так как руководство заявило, что использовало «секретный процесс», который никогда ранее не документировался. Суд выразил скептическое отношение к тому, что у компании не было письменного описания данного метода.

Не ясно, как это повлияет на компании в Соединенных Штатах. Пресс-секретарь De Beers Дэвид Петри (David Petrie) сказал: «Мы будем поощрять ритейлеров и дистрибьюторов, продающих выращенные в лаборатории методом CVD алмазы и бриллианты в США (где у нас патент, аналогичный сингапурскому), в приоритетном порядке взаимодействовать со своим поставщиком с тем, чтобы увериться в том, что они не подвергают себя риску, продавая материал, который нарушает права на интеллектуальную собственность компании Element Six».

Это также может оказать влияние на три патентных иска, поданных в январе Институтом Карнеги в Вашингтоне и его держателем лицензии M7D, который ведет свою деятельность как компания WD Lab Grown Diamonds.

Как и в случае с иском Element Six, в исках WD Lab Grown Diamonds утверждается, что шесть конкурентов, в том числе IIa Technologies и Pure Grown Diamonds, нарушили два ее патента: один на выращивания алмазов методом CVD и один на обработку камней после выращивания.

(Адвокаты WD Lab Grown Diamonds заявили, что не знали о решении суда в Сингапуре на момент публикации данной статьи, в то время как представитель De Beers Дэвид Петри сказал: «Мы никак не комментируем судебные иски других компаний».)

Некоторые в бизнесе, связанном с выращенными в лаборатории алмазами, считают, что сохраняющаяся правовая угроза, похоже, усиливает интерес к не подвергшимся дополнительной обработке CVD-алмазам. Когда компания Signet вошла в этот бизнес, она искала алмазы, выращенные с применением высоких температур и высокого давления, которые обычно производятся в Китае.

В любом случае за этими исками могут последовать другие, предупредил генеральный директор Element Six Вальтер Хюн (Walter Hühn) в своем заявлении.

«Это решение суда подтверждает действительность нашего патента на производство синтетических алмазов методом CVD, и мы имеем аналогичные патенты во многих юрисдикциях, - сказал он. - Мы будем и впредь проявлять бдительность в отношении любых других потенциальных нарушений наших прав на интеллектуальную собственность во всем мире, и мы будем энергично защищать наши права, как и любая другая компания, потому что защита нашей способности получить полную отдачу от наших инвестиций в исследования и разработки жизненно важна для нашего будущего».

И поэтому вполне возможно, что битвы за патенты на выращенные в лаборатории алмазы лишь только начинаются.



