Все, что вы хотели бы знать об этических бриллиантах

28 февраля 2020



Фото: Д. Столяревич (Геммологический центр МГУ)





Автор: Хасина Хатиб (Hasina Khatib)

(www.vogue.in) - За прошедшее десятилетие существенно обновилась традиционная потребительская культура. Начиная с кофе, который мы пьем по утрам, и до одежды, которую мы добавляем в наши шкафы, мы стали задаваться вопросом об отношении к рабочим, создающим эту продукцию, и о влиянии методов производства на окружающую среду.

Бриллиантовое изделие является одной из самых важных покупок, которые вы совершаете, и важно обеспечить, чтобы драгоценные камни, которые будут играть главную роль в наших самых счастливых воспоминаниях, не создавались бы в условиях этических и экологических конфликтов. в этой статье указано все, что вам нужно знать об этических алмазах и о том, как они могут повлиять на жизнь обособленного населения, занимающегося горной добычей.

Что такое этические алмазы и бриллианты?

Проще говоря, этические алмазы добываются без эксплуатации рабочих или нанесения вреда окружающей среде. Это общеизвестный факт, что каждый бриллиант начинается с алмаза, скрытого глубоко в недрах Земли. Его можно получить с помощью разработки алмазной трубки или добыть из толщи океанского дна. В то время как некоторые компании используют тяжелую технику, чтобы проникать глубоко в недра Земли, значительная часть добычи также осуществляется вручную в крайне небезопасных условиях.

Нарушения прав человека усугубляются экологическими последствиями неэтичной добычи полезных ископаемых. В поисках новых областей для добычи забирается песок из русла реки, при этом образуются большие карьеры, заполненные застойной водой, которая служит питательной средой для насекомых и болезней. Кроме того, дети, рожденные в семьях добытчиков алмазов, часто занимаются этой же профессией, начиная с пяти лет. Алмазы классифицируются как этические, только если в ходе их производства не допускаются эти нарушения.

Что привело к росту производства этических алмазов и бриллиантов?

В конце 1990-х годов термин «кровавые алмазы» приобрел широкую известность, имея в виду насилие над алмазодобытчиками в африканских странах. После десятилетий колонизации африканские территории были возвращены африканскому народу - только для того, чтобы вызвать появление групп повстанцев, которые подрывают существующие правительства с применением насилия. После насильственного захвата алмазных рудников - часто путем совершения бесчеловечных злодеяний - алмазы затем незаконно обменивались на оружие и боеприпасы. Эти алмазы в виде бриллиантов попадали в крупнейшие ювелирные магазины мира, где их покупали потребители, которые не знали о крови и насилии, которыми они были запятнаны. За прошедшие десятилетия растущая осведомленность общественности привела к появлению бесконфликтных или этических алмазов и бриллиантов, которые можно проследить вплоть до их источников, чтобы гарантировать, что они не были использованы для создания беспорядков и насилия по отношению к населению, занимающемуся добычей алмазов.

Как добываются этические алмазы?

Приобретая этический бриллиант, вы можете быть уверены, что работники получали справедливую заработную плату за свой труд в этически и экологически безопасных условиях. Революцию проводит большое количество некоммерческих организаций, которые прилагают все усилия по объединению неофициальных сообществ старателей в официальные организации. Эти организации следят за тем, чтобы потребности населения удовлетворялись путем предоставления надлежащего медицинского обслуживания и справедливой рыночной оплаты их труда. Алмазодобытчиков обучают экологически безопасным методам работы, и после завершения работ по добыче каждый участок проходит восстановление для сельскохозяйственных целей, чтобы гарантировать минимальное воздействие на окружающую среду.

Как можно быть уверенным, что приобретаемый вами бриллиант этичный?

«Вам, как потребителям, важно знать о происхождении природных бриллиантов и о показателях «4C» - огранке, цвете, чистоте и весе в каратах, - говорит Рича Сингх (Richa Singh), управляющий директор Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association) (Индия). - Чтобы гарантировать, что приобретаемые нами алмазы имеют этические источники происхождения, в отрасли действует Кимберлийский процесс (Kimberley Process), который призван исключить конфликтные алмазы из глобальной цепочки поставок. Сегодня 99,8% алмазов сертифицированы как бесконфликтные в рамках Кимберлийского процесса», - объясняет она. Созданный в 2003 году, этот процесс гарантирует, что конфликтные алмазы не поступят на основной рынок и что покупки бриллиантов потребителями не будут непреднамеренно способствовать повстанческим движениям в определенных странах. «Сертификаты, выдаваемые независимыми лабораториями, помогут вам лучше понять историю природного бриллианта, в который вы вложили средства», - добавляет она.

При покупке бриллианта убедитесь, что ваш ювелир может дать компетентные ответы о цепочке поставок и месте происхождения каждого бриллианта. Такие страны, как Зимбабве и Ангола, известны своими грубыми нарушениями прав человека, в то время как в Ботсвана и Намибия руководствуются строгими правилами по защите благосостояния работников и охране окружающей среды. После того, как алмазы были открыты в Канаде в 1990-х годах, эта страна стала еще одним надежным источником этических алмазов, добываемых в соответствии с законами об охране окружающей среды и справедливым трудовым законодательством. Каждый бриллиант помечен уникальным идентификационным номером, поэтому его можно отследить до рудника, на котором он был приобретен.

Вы также можете повторно обрабатывать бриллианты из семейных реликвий и антиквариата. Камень может заново пройти огранку и вставлен в современную оправу, чтобы ваши украшения не вызывали дальнейших обсуждений по поводу проблем, связанных с коренным населением или окружающей средой.



