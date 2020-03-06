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В Соединенных Штатах будут выдаваться сертификаты лаборатории De Beers

13 февраля 2020
Экспертиза

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Фото: De Beers Group Industry Services


Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - De Beers Group Industry Services, лаборатория по сертификации бриллиантов алмазодобывающего гиганта, впервые выходит на рынок США благодаря новому партнерству с RDI, оптовым торговцем бриллиантами из Рочестера, штат Нью-Йорк.

Сертификаты De Beers будут сопровождать все редкие бриллианты и бриллианты Forevermark, предлагаемые RDI. Компания RDI будет - по крайней мере, на данный момент - единственной американской компанией, предлагающей такие сертификаты.

«До сих пор наше внимание было сосредоточено в основном на Азии, - отмечает Дэвид Петри (David Petrie), представитель De Beers Group Industry Services в сообщении по электронной почте. - Наше партнерство с RDI знаменует собой первый случай, когда мы будем предлагать компании по оптовой торговле бриллиантами в Америке наши услуги по сертификации. Тем не менее, мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в Америке».

Что касается открытия здесь приемного пункта или реальной лаборатории, Петри говорит, что «в настоящее время у нас нет планов делать это».

Он отмечает, что лаборатория уже предоставляет сертификаты в сотрудничестве с азиатскими ритейлерами Luk Fook, Chow Sang Sang и Chow Tai Seng.

Майкл Инделикато (Michael Indelicato), генеральный директор и основатель RDI, говорит, что его компания, которая не является сайтхолдером, выбрала сертификаты De Beers, потому что «мы почувствовали, что рынок созрел для еще одной лаборатории, которая является очень последовательной и очень точной».

De Beers Group Industry Services утверждает, что ее лаборатория обеспечивает наиболее последовательную оценку, отчасти потому, что она использует «запатентованные устройства для [оценки] цвета и чистоты», подкрепленные оценкой человека.

Инделикато считает, что потребители хорошо примут этот сертификат.

«У De Beers более известное [имя] для потребителя, чем у любой другой лаборатории, - говорит он. - Тот факт, что имя De Beers фигурирует в сертификате, придает ему бόльшую значимость».

Эндрю Рикард (Andrew Rickard), вице-президент RDI по производству, считает, что сертификаты De Beers в корне изменят положение дел.

«Люди разочарованы точностью оценок и несоответствиями, - говорит он. - Они говорят, что существуют огромные расхождения в оценке камней цвета G и чистоты SI».

Эндрю Рикард добавляет, что, поскольку в настоящее время сертификаты не предлагаются в Интернете, труднее будет сравнивать цены при покупке.

Лаборатория De Beers ранее была известна как Международный институт классификации и исследования алмазов и бриллиантов (International Institute of Diamond Grading & Research), но в прошлом году сменила название на De Beers Group Industry Services.

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