Ювелирная компания De Grisogono предположительно финансируется подставными фирмами, отмывающими деньги правительства Анголы

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Автор: Эмили Весилинд (Emili Vesilind)

(jckonline.com) - Швейцарский бренд ювелирных украшений de Grisogono якобы является участником сложной и давно действующей схемы отмывания денег, в рамках которой ангольские государственные средства перенаправлялись в подставные компании, принадлежащие одной семье.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists), который поделился полученными им более чем 700 000 подтверждающих документов с газетой New York Times, Изабель душ Сантуш (Isabel dos Santos) - самая богатая женщина Африки и дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша - и ее муж Синдика Доколо (Sindika Dokolo) финансировали de Grisogono и еще около 400 других компаний через ряд подставных фирм, базирующихся в Люксембурге, на Мальте и в Нидерландах. Эти компании за несколько лет обокрали народ нищей Анголы на сумму более миллиарда долларов.

Директор de Grisogono по маркетингу возвратил по электронной почте запрос от JCK с просьбой о проверке фактов, изложенных в статье в New York Times, с пометкой «в данный момент у компании нет комментариев».

Несколько западных консалтинговых фирм, в том числе Boston Consulting Group, McKinsey & Co. и PwC (ранее PricewaterhouseCoopers), помогли расчистить путь для отмывания денег, коррупции и кражи. С 2013 года de Grisogono возглавляет команда, набранная из Boston Consulting Group, которая финансировала нездоровые ежегодные вечеринки (всегда с большим количеством знаменитостей) на французской Ривьере для этого бренда, используя ангольские государственные средства.

Оценочная стоимость капитала душ Сантуш превышает два миллиарда долларов - состояние, которое, как она всегда утверждала, было сделано ею самой. Но согласно множеству документов, полученных журналистами-расследователями Беном Холманом (Ben Hallman), Кирой Герни (Kyra Gurney), Шиллой Алеччи (Scilla Alecci) и Максом де Хальдевангом (Max De Haldevang), отец душ Сантуш (когда он был президентом Анголы) подписал указы, которые и привели к тому, что она накопила это свое большое богатство. С помощью главы государства, утверждает New York Times, она приобрела «доли в экспорте ангольских алмазов, свою ведущую компанию мобильной связи, два банка и крупнейшего производителя цемента, а также вступила в партнерство с государственным нефтяным гигантом с целью покупки самой большой в Португалии нефтяной компании».

Согласно статье, PwC, возможно, самая престижная бухгалтерская фирма в западном мире, была консультантом душ Сантуш по вопросам бухучета и налогов, «работая по крайней мере с 20 компаниями, контролируемыми ее или ее мужем». Но эта фирма проигнорировала очевидные сигналы опасности, говорит Рикардо Соареш де Оливейра (Ricardo Soares de Oliveira), профессор международной политики в Оксфорде, который изучает Анголу. В этой статье он назвал упомянутых выше западных консультантов «универсальными провайдерами того, что пытаются сделать эти элиты - у них нет морального статуса, они - то, что вы из них делаете».

Работников Boston Consulting, которые ушли руководить de Grisogono, возглавлял Джон Лейтау (John Leitão), сотрудник Boston Consulting, который стал исполнительным директором этой ювелирной компании. Когда они взяли на себя руководство в de Grisogono, она была глубоко в долгах.

Dokolo исправил это, вступив на условии равных долей в совместной предприятие с Sodiam, ангольским государственным торговцем алмазами, которое было создано на Мальте, по данным Times. «В конечном итоге государственное предприятие вложило в бизнес более 120 миллионов долларов, приобретя акции и выкупив долги». Кроме того, «Доколо вложил 4 миллиона долларов, сумму, которую он получил в качестве «платы за успех» - взяв ее из денег Sodiam и проведя через подставную компанию на Британских Виргинских островах - за заключение сделки».

Но при Лейтау de Grisogono пришла в упадок. Маркетинговые бюджеты были непропорционально раздуты, душ Сантуш и ее муж брали драгоценности и часы, ничего за них не заплатив, а компания в одном случае потратила ошеломляющие 1,7 миллиона долларов на вечер Каннского кинофестиваля в 2013 году.

В конце декабря ангольский суд заморозил активы душ Сантуш и Доколо в рамках расследования коррупции, которое напрямую не связано с de Grisogono, но в ходе которого финансы ювелирной компании будут внимательно изучены. Генеральный прокурор Анголы утверждает, что данная пара несет ответственность за потерянные государственные средства на сумму более 1 миллиарда долларов.

Вот что находится под пристальным вниманием суда: в 2016 году Жозе Эдуарду душ Сантуш назначил дочь Изабель душ Сантуш главой ангольской государственной компании по добыче нефти и природного газа Sonangol. Она занимала эту должность до ноября 2017 года, когда новый президент Анголы Жоау Лоуренсу объявил о ее увольнении. Через несколько часов после ее увольнения Sonangol выплатила 38 миллионов долларов подставной компании в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), предположительно контролируемой душ Сантуш.

Эта пара, о которой идет речь, может быть приговорена к нескольким годам лишения свободы, если будет признана виновной. Душ Сантуш, 46 лет, и Доколо, 47 лет, отрицают какие-либо нарушения со свой стороны.

Охотник за драгоценными камнями Янни Мелас (Yianni Melas), автор популярного канала @gemexplorer в Instagram, с 2017 года анонимно сообщает об Изабель душ Сантуш и ее семье на другом канале в Instagram, @degrisogononews (он называет ангольское правительство «клептократией»). Мелас, объявивший голодовку в знак протеста против аукциона Christie's по продаже колье de Grisogono с ангольским бриллиантом в 2017 году, заявил о себе как об авторе этого канала 20 января в сообщении на Instagram, в котором говорится: «Я был более чем счастлив прочитать эту новость об Изабель душ Сантуш и получивших огласку документах, доказывающих, что она и ее отец уничтожили свою страну Анголу».



