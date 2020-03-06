Будущее алмазного рудника Аргайл компании Rio Tinto может решить судьбу австралийской алмазной отрасли

20 февраля 2020



Алмазный рудник Аргайл Фото: Rio Tinto





В связи с предстоящим закрытием алмазного рудника Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto этот год станет переломным для австралийской алмазной отрасли.

Автор: Кортни Фаулер (Courtney Fowler)

(abc.net.au) - На руднике в Восточном Кимберли (East Kimberley), расположенном в 3 000 км к северу от Перта, добывается более 90 процентов австралийских алмазов, и он является одним из немногих известных источников розовых алмазов в мире.

Хотя точно не известно, когда закроется рудник Аргайл, текущие оценки Rio Tinto указывают лишь на то, что экономически целесообразных резервов достаточно для поддержания производства до конца 2020 года.

Но когда одно предприятие закрывается, начинается новая глава; и новую жизнь пытаются вдохнуть в законсервированный рудник Эллендейл (Ellendale), который когда-то производил половину алмазов фантазийного желтого цвета в мире.

Возрождение рудника Эллендейл

В прошлом месяце правительство штата объявило, что Эллендейл был на шаг ближе к новому запуску после того, как западноавстралийская геологоразведочная компания Gibb River Diamonds приняла предложение подать заявку на новые арендуемые участки на месторождении.

Компания, официально известная как POZ Minerals, уже имеет горные отводы на проведение разведки и добычи на более чем 40 километрах алмазоносных аллювиальных каналов к западу от Эллендейла, где в этом году должна начаться пробная добыча.

«Это основано на работе, которую мы уже проделали в Кимберли на алмазном проекте Блина (Blina), который находится рядом с горными отводами на месторождении Эллендейл, - сказал исполнительный председатель Джим Ричардс (Jim Richards).

«Мы действительно чувствуем, что, учитывая закрытие рудника Аргайл в конце этого года, если у нас все пойдет хорошо, то мы, возможно, можем стать единственным производителем алмазов в Австралии к тому времени», - добавил он.

Сложная история

Со времени открытия месторождения в середине 1970-х годов в алмазной провинции Эллендейл появилось много алмазодобывающих компаний.

Самой последней стала оказавшаяся в сложном положении алмазодобывающая компания Kimberley Diamond Company, которая когда-то поставляла камни знаменитой нью-йоркской Tiffany and Co.

После введения в 2015 году внешнего управления компания вернула правительству штата свой горный отвод на добычу и сняла с себя обязательства по охране окружающей среды в размере, как сообщается, до $40 млн.

Но поскольку крупнейший в мире источник желтых алмазов потенциально все еще находится в недрах земли, Ричардс сказал, что правильный оператор мог бы заставить рудник Эллейндейл приносить прибыль, несмотря на то что другие там потерпели неудачу.

«Мы смотрим на вещи совершенно иначе, чем Kimberley Diamonds; это будет более скромное предприятие, не требующее крупной обогатительной установки и оборудования», - сказал он.

«Рассматривается предприятие, в котором для запуска и работы будет задействовано всего 5-10 человек, а не сотни, как было в Kimberley Diamonds, [но] это не значит, что оно не может быть очень прибыльным», - добавил он.

Ричардс сказал, что достижения в области технологий малоглубинного радиолокационного зондирования позволили им определять аллювиальные алмазы высокого качества в регионе с большей точностью, чем в прошлом.

«Основная задача – это найти эти фантастические желтые бриллианты; они являются уникальными и очень востребованы у диамантеров по всему миру», - сказал он.

Новая эра для алмазной отрасли

Ричардс сказал, что Gibb River Diamonds уже начала договариваться о горных отводах на месторождении Эллендейл и нужно будет провести дополнительные исследования и консультации с традиционными владельцами, прежде чем начинать работу.

Он сказал, что одной из самых больших проблем для мелких алмазодобывающих компаний, пытающихся выйти на рынок, являются «непомерные» ставки муниципальных налогов и высокая ставка роялти в размере 7,5%, выплачиваемая правительству штата за добычу алмазов.

Правительство потратило около $230 000 на восстановление объекта и подготовку его к новой эксплуатации.

Компании India Bore Diamond Holdings, которая занималась геологоразведкой на отводе по соседству в сельских районах, также было предложено подать заявку на другие арендуемые участки на месторождении Эллендейл.

Министр горнодобывающей и нефтяной промышленности Билл Джонстон (Bill Johnston) заявил, что он с оптимизмом смотрит на то, что возобновление инвестиций в это предприятие может помочь восстановить алмазную отрасль в Кимберли.

«Это не произойдет в одночасье, но возобновление добычи полезных ископаемых на бывшем руднике Эллендейл станет важной точкой в ​​возобновлении геологоразведки и добычи алмазов в Кимберли», - сказал он.

Тем временем, на другой стороне от рудника Эллендейл компания Lucapa Diamond Company осуществляет алмазный проект Брукинг (Brooking), расположенный всего в 50 км к востоку от законсервированного рудника.

Председатель правления Майлз Кеннеди (Miles Kennedy) долгое время занимается геологоразведкой алмазов и почти 30 лет назад открыл месторождение Эллендейл.

Он сказал, что, несмотря на то, что компания сделала пару значительных находок на месторождении Брукинг и получила рекордную добычу на общую сумму более $55 млн на своих двух ведущих рудниках в Африке в прошлом году, планы Lucapa по продолжению геологоразведки в Кимберли были временно приостановлены.

«Трудный год»

Кеннеди сказал, что это был «трудный год» для алмазного сектора во всем мире.

Он сказал, что дестабилизация, вызванная торговой войной между Соединенными Штатами и Китаем и политическими волнениями в Гонконге, который является значительным центром покупки и производства бриллиантов, оказали серьезное влияние на цены.

«Chow Tai Fook, один из крупнейших в мире ритейлеров бриллиантов, объявил несколько дней назад о закрытии 20% своих магазинов в Гонконге», - сказал он.

«Что касается геологоразведки в Кимберли, мы, вероятно, не будем активно заниматься этим в этом году, пока не увидим, как будет вести себя рынок», - добавил он.

По его словам, ослабление напряженности между США и Китаем после торговых переговоров в начале января может привести к росту цен в 2020 году.

Кеннеди сказал, что он все еще верит, что проект Брукинг возле старого рудника Эллендейл является очень перспективным.

В 2018 году алмазная компания Lucapa добыла более 1 100 алмазов из одной скважины на Литтл Спринг Крик (Little Spring Creek), что стало вторым значительным открытием, сделанным Lucapa с тех пор, как они начали бурение с целью обнаружения лампроита.

«Показатели содержания микроалмазов, полученные нами в результате бурения, являются самыми высокими за всю историю в Австралии», - сказал он.

«Как только мы начнем эффективно работать в этом направлении и увидим, как будет вести себя алмазный рынок в этом году, мы, безусловно, снова приступим к работе на проекте Брукинг», - добавил он.

Будет ли когда-нибудь еще один Аргайл?

Несмотря на возобновление поисково-разведочных работ в Кимберли, есть те, кто скептически относится к появлению другого алмазного рудника, равного по успеху руднику Аргайл.

Во время пиковых объемов добычи рудник производил четверть мирового объема предложения алмазов, и, когда Аргайл закроется, считается, что мировая добыча алмазов упадет на 10 процентов.

Но настоящей потерей станет уникальный источник ярких розовых алмазов.

Председатель алмазной гильдии Австралии (Diamond Guild of Australia) Майкл Ньюмен (Michael Neuman) сказал, что в истории человечества не было обнаружено ни одного месторождения, подобного Аргайлу.

«За последние 20-30 лет не было обнаружено новых рентабельных алмазных месторождений, и те, которые в настоящее время разрабатываются по всему миру, скорее всего, станут экономически нерентабельными в ближайшие 50 лет», - сказал он.

«На мой взгляд, это означает, что крайне маловероятно, что когда-либо будет найден еще один постоянный источник розовых алмазов, потому что условия, необходимые для образования розовых алмазов в природе, настолько непредсказуемы», - добавил он.

Семья Ньюмена работает в сфере розовых бриллиантов с первых дней добычи на месторождении Аргайл 40 лет назад.

Компания Mondial Pink Diamond Atelier является одним из первых членов Группы Аргайл (Argyle Panel), созданной для продажи и сбыта розовых алмазов и бриллиантов с месторождения Аргайл, с эксклюзивной клиентской базой, простирающейся вплоть до султана Брунея.

Ньюмен сказал, что закрытие рудника Аргайл в следующем году станет важнейшим моментом в истории алмазной отрасли и принесет волнения его семейному бизнесу.

«Мы всегда очень гордились тем, что у нас были эти местные алмазы, которые мы могли продвигать, и что люди пересекали весь земной шар, чтобы посмотреть образцы», - сказал он.

По его словам, он каждый год участвовал в эксклюзивном конкурсе розовых алмазов с рудника Аргайл, где диамантерам и коллекционерам со всего мира предлагается подавать закрытые заявки на эти редкие драгоценные камни.

Каждый год, всего 1 процент объема производства рудника Аргайл составляют цветные алмазы. На тендер представляют 50 или 60 лучших камней, некоторые из них продаются за десятки миллионов долларов.

Разрушат ли рынок выращенные в лаборатории бриллианты?

Ньюмен сказал, что Mondial в настоящее время обладает самым большим в стране выбором розовых алмазов с рудника Аргайл, и будет заниматься розовыми алмазами и бриллиантами еще долгие годы.

И хотя в последнее время компании, подобно глобальному алмазному гиганту De Beers, начали делать инвестиции в сектор синтетических алмазов, Ньюмен сказал, что этот рынок не представляет какую-либо ценность для настоящих коллекционеров.

«Природные алмазы создаются природой до 3 млрд лет, а искусственные камни могут быть получены в течение нескольких дней на оборудовании», - сказал он.

«Я лично считаю, что все усилия в области синтетических алмазов предпринимаются для того, чтобы взять под свой контроль этот рынок. [De Beers] решила, что она сделает это лучше, быстрее и дешевле, чем кто-либо другой», - добавил он.

«С тех пор, как De Beers выпустила свой ассортимент синтетических цветных бриллиантов Lightbox, мы увидели, что цены на синтетические бриллианты снизились примерно до $800», - заметил он.

«De Beers поступает очень умно. В действительности она защищает свой вклад в природные алмазы, утверждая, что это совершенно другой продукт» - сказал он.

Алмазная гильдия Австралии не разрешает своим членам торговать синтетическими бриллиантами, и даже с учетом приближающегося закрытия рудника Аргайл, высококлассные ювелиры вряд ли изменят эту позицию в ближайшее время.