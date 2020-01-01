Великобритания заключила сделку для поддержания торговли алмазным сырьем

Сегодня

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Великобритания обеспечила себе самостоятельное членство в Кимберлийском процессе (КП), позволяющее ей продолжать участвовать в международной торговле алмазами после выхода из Европейского союза.

Согласно решению Великобритании о выходе из ЕС 31 января, требуется, чтобы страна вступила в КП самостоятельно, поскольку в настоящее время она является его членом через европейский блок. В соответствии с соглашением, заключенным в ноябре, Великобритания до конца 2020 года сохранит членство в ЕС, что касается ее участия в КП, и станет самостоятельным членом КП с января 2021 года.

«Когда Великобритания станет самостоятельным участником КП, для всего экспорта алмазов из Великобритании в ЕС потребуются сертификаты КП, выданные Великобританией, - говорится в сообщении Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, опубликованном 25 ноября. - Для экспорта алмазов из ЕС в Великобританию также потребуются сертификаты КП, выданные ЕС».

Это может иметь важное значение для Бельгии, которая импортирует в среднем 18,5 млн каратов алмазов из Великобритании каждый год на сумму около €600 млн ($668 млн), сообщил в 2018 году Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre). Только страны, участвующие в системе КП, могут импортировать или экспортировать алмазное сырье.

В 2018 году правительство Великобритании предупредило, что из-за выхода из ЕС, известного как Брексит (Brexit), существует угроза отстранения страны от глобальной алмазной отрасли, если ей не удастся достичь соглашения - сделки - при «разводе» с европейской стороной по ряду торговых вопросов.

Правительство также заявило, что Великобритания немедленно станет самостоятельным участником процесса, если она выйдет из ЕС без сделки. Однако такой сценарий стал менее вероятным после того, как в начале этого месяца законодатели в нижней палате Великобритании одобрили соглашение о выходе, предложенное премьер-министром Борисом Джонсоном.

Сделка, предложенная Джонсоном, включает 11-месячный «период реализации», заканчивающийся 31 декабря, в течение которого Великобритания попытается заключить долгосрочные торговые соглашения с Европой.