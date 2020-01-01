Бельгия сужает доступ к алмазной отрасли

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Автор: Лия Мейрович (Leah Meirovich)

(diamonds.net) - Бельгия ввела законодательство, требующее от руководителей алмазных компаний доказывать свое хорошее поведение и знание законов об отмывании преступных доходов.

Правила, принятые в ноябре королевским указом, предназначены для контроля доступа в сектор и были приняты после того, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) призвала к их улучшению.

Фирмы, желающие торговать алмазами или продолжать свою деятельность в качестве аккредитованного алмазного бизнеса, должны предоставить данные о криминальном прошлом или доказательства хорошего поведения компании и каждого старшего сотрудника, пояснил Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) в записке для своих членов в прошлом месяце. По крайней мере один директор должен предоставить сертификат, подтверждающий участие в признанном семинаре по борьбе с отмыванием денег, нажитых преступным путем. Компании также должны объявить структуру своих акционеров и имена их конечных владельцев.

Новички в этом секторе должны предоставить документацию Федеральной государственной службе экономики (Federal Public Service Economy) - бельгийский эквивалент министерства экономики - до того, как они будут в него приняты, в то время как существующим трейдерам предоставляется один год на то, чтобы предоставить свои документы.

Вступившее в силу законодательство также требует от новых подателей заявлений на регистрацию доказывать, что их директор обладает знаниями и опытом в алмазной промышленности, например, указав на свое членство в бирже или предоставив сертификат об обучении. Те, у кого нет документов, могут назначить собеседование с официальным лицом, чтобы рассказать о своем опыте и о том, почему они хотят быть зарегистрированными трейдерами, сообщил AWDC агентству Rapaport News во вторник на прошлой неделе.

Бельгийские правила доступа к отрасли присутствовали всегда, но это законодательство делает их более широкими и строгими, отметила Марго Донкье (Margaux Donckier), глава отдела по связям с общественностью и коммуникациям AWDC. FATF, международная организация, оценивающая действия стран по борьбе с отмыванием денег, в 2015 году пришла к выводу, что бельгийская алмазная отрасль не обеспечивает должного осуществления мер по борьбе с отмыванием денег. Хотя FATF считает, что в отрасли существует сильная правовая база, она полагает, что контроль доступа к алмазному сектору недостаточен, пояснила Донкье.

«Это главным образом нацелено на устранение людей с плохими намерениями, - добавила она. - Правительство может приостановить деятельность алмазного трейдера, если он не соответствует правилам, и это означает, что он больше не может торговать алмазами. Цель состоит не в том, чтобы приостановить деятельность алмазных трейдеров с благими намерениями, поэтому [приостановка] произойдет только [после] очень подробного анализа рисков».

В указе также определена терминология, которую следует использовать при упоминании природных и синтетических камней на основе принципов Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization).

По ее словам, AWDC рассмотрит требования законодательства на предстоящих семинарах, посвященных борьбе с отмыванием преступных доходов.



