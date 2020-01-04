Так закончилось неоднозначное алмазное десятилетие

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Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Поскольку алмазная отрасль относится к тем видам производства, где происходят медленные, умеренные изменения, стоит рассмотреть эти изменения за десятилетие ее деятельности. Что происходило в период между ее трудным выходом из кризиса, вызванного банкротством Lehman Brothers, и нынешним глубоким спадом? Учитывая многие противоречивые изменения, которые претерпела отрасль, это было неоднозначное алмазное десятилетие.

Падение продаж алмазного сырья

В последнее десятилетие мы наблюдали значительное снижение продаж производителями алмазов. В 2010 году De Beers продала алмазов на сумму $5,08 млрд. В течение 2019 года этот показатель упал на 20% до немногим более $4 млрд.

В 2010 году АЛРОСА продала алмазов на $4 млрд, а в этом году их объем сократился до $3,2 млрд, что на 19% меньше. Ожидается, что у третьей по величине алмазодобывающей компании Rio Tinto Diamonds в 2019 году продажи упадут на 30% по сравнению с 2010 годом.

Еще в 2010 году одной из крупнейших алмазодобывающих компаний была BHP Billiton. Десять лет назад она продала алмазного сырья почти на миллиард долларов. Сегодня этот алмазодобытчик полностью вышел из алмазного бизнеса после продажи своих активов на месторождении Экати (Ekati) в 2013 году. Даже экспорт из стран-производителей алмазов упал в течение 2010-х годов. Экспорт в 2010 году составил $11,4 млрд, сократившись на 8% примерно до $10,4 млрд в этом году.

Сокращение доли рынка ведущих компаний

В совокупности продажи алмазов тремя крупнейшими алмазодобывающими компаниями за последнее десятилетие сократились на $2 млрд. при таком снижении продаж также произошло уменьшение доли рынка. 10 лет назад De Beers, АЛРОСА и Rio Tinto, вместе взятые, занимали 86% рынка. С тех пор эта доля сократилось на 13%.

Это не является отражением высокой консолидации рынка, проходящего процесс фрагментации. Скорее, это результат роста небольших компаний, в основном компании, известной в то время как Harry Winston, а сегодня называемой Dominion, которая купила алмазные активы BHP.

Рост производства (почти) по всем направлениям

Падение продаж произошло на фоне 10-летнего роста объемов производства. Это не очень удивляет. Замедление производства не является простым, легким или быстрым процессом. На самом деле, иногда производители продолжают сознательно добывать теми же темпами, несмотря на снижение объема продаж.

За десятилетие объемы производства De Beers сократились примерно на 6%, в то время как у АЛРОСА и Rio Tinto выросли. АЛРОСА увеличила производство на 12%, так как приобрела и разрабатывала несколько новых активов. Десять лет назад она произвела объем, выражавшийся на среднюю однозначную цифру больше, чем De Beers. За последнее десятилетие АЛРОСА расширила этот разрыв и теперь извлекает примерно на четверть больше.

Rio Tinto перешла на подземную разработку на месторождении Аргайл (Argyle) и увеличила объем производства более чем на 20%. В 2019 году объем мирового производства алмазов сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по сравнению с 2010 годом он, вероятно, вырастет на 15%.

Если предположить, что весь объем производства был бы продан, то у трех ведущих алмазодобывающих компаний средняя цена за карат их алмазов упала бы на 25%. Однако не все товары были проданы. Значительная часть была просто отложена до лучших времен.

Недавно АЛРОСА сообщила, что в третьем квартале ее запасы алмазов выросли на 40% в годовом исчислении до 21,7 млн ​​каратов. Это огромное количество товаров - 73% от заявленного производства на 2019 год. По оценкам, это составляет объем алмазов, ожидающих покупателей, на сумму свыше $2 млрд. На практике, стоимость, вероятно, ниже, поскольку складские запасы состоят в основном из менее востребованных, более дешевых товаров, и все же, это неимоверное количество.

Потеря стоимости

Однако эта история - не просто о падении продаж и росте объемов производства. Это также и о падении стоимости. Сочетание уменьшения продаж и увеличения объемов производства ведет к снижению средней цены за карат.

«очевидно, это был сложный рынок для алмазов, - сказал инвесторам Марк Кьютифани (Mark Cutifani), главный исполнительный директор Anglo American, владеющей контрольным пакетом акций компании De Beers. - Цены за год упали примерно на 20%. Индекс цен De Beers на алмазы (De Beers’ Rough Diamond) снизился примерно на 5%, а ассортимент более низкого качества упал в цене примерно на 15%».

В 2019 году по сравнению с 2010 годом средние цены у этих трех алмазодобывающих компаний понизились на 26%, а Rio Tinto снижала среднюю цену из-за своего ассортимента товаров. Снижение средней стоимости является серьезным ударом по отрасли.

Десятилетие борьбы средней части алмазопровода

В последнее десятилетие ситуация в средней части алмазопровода была ненамного лучше, чем в алмазодобывающем секторе. Рассмотрим вопрос в крупном масштабе. За последнее десятилетие импорт алмазного сырья в Индию вырос более чем на 23%, что укрепило ее позиции в качестве центра производства бриллиантов. Тем не менее, экспорт бриллиантов упал почти на 13,5%. Прогнозируется, что торговля бриллиантами в Бельгии сократится на 17% в течение 10-летнего периода.

Больше всего пострадала торговля Израиля. Чистый объем алмазной торговли сократился вдвое, а торговля бриллиантами сократилась почти на 30%.

И наоборот, торговля через Гонконг выросла более чем на 25%. В США торговля алмазным сырьем снизилась, но, по нашим оценкам, импорт бриллиантов вырос на 18,6%.

Блестящее бриллиантовое десятилетие для розничной торговли

Импорт бриллиантов в США вырос, потому что это потребительский рынок, и, несмотря на все трудности американской ювелирной розничной торговли, ритейл является сектором алмазного трубопровода, в котором мы наблюдаем рост.

В течение десятилетия продажи ювелирных изделий в США выросли на 23%. За этот период специализированные ювелирные компании США увеличили свои доходы на 27%. Это не такой рост, который мы ожидали увидеть за 10 лет, но все же лучше, чем в остальной части алмазного трубопровода. И в то же время, в начале десятилетия в США насчитывалось около 22 250 ритейлеров ювелирных изделий. К концу десятилетия их число сократилось более чем на 15%.

У некоторых компаний показатели были намного лучше средних. Например, продажи Tiffany в 2010 году составили $3,1 млрд. Согласно отчетам компании, они должны были увеличить этот доход на 44%. Компания Signet, медленно увеличивая количество своих магазинов (Zales была поглощена компанией Signet), увеличила выручку на 82%.

Во всяком случае, к лучшему или к худшему, рынок США стабилен. Китай - это рынок, который принес огромные выгоды благодаря растущему числу магазинов, росту дискреционных доходов населения и повышению спроса на бриллианты. В подтверждение этому, доходы Chow Tai Fook подскочили более чем на 190% за последнее десятилетие.

Прогноз

Если бы у нас был магический хрустальный шар, который позволил бы нам предсказать, куда движется рынок, то что бы мы увидели, глядя на него? Я до сих пор не уверен, что мы увидели бы растущий потребительский спрос. Мои сомнения вызваны «Оракулом из Маунтин-Вью», то есть, Google. Глобальный интерес к продукту является движущей силой поисков, и именно с Google начинается большинство поисковых запросов в Интернете.

В последние 10 лет глобальные поиски термина «ювелирные изделия с бриллиантами» постоянно снижались. Это указывает на устойчивое и продолжающееся снижение интереса потребителей к товару.

По сравнению с пиком в декабре 2010 года поиски по этому термину упали на 44%. Если вы решили зафиксировать какие-либо цифры, представленные здесь, запомните это. Падение на 44% является серьезным снижением интереса к ювелирным изделиям с бриллиантами. Вторая тенденция, на которую следует обратить внимание, заключается в том, что с течением времени декабрьские пики не столь значительны по сравнению с остальной частью года. Соотношение пика и минимума уменьшается.

Наконец, хотя во второй половине десятилетия и наблюдается некоторая умеренность, тенденция к снижению является последовательной. Что касается магических хрустальных шаров для предсказаний, у нас есть довольно определенное мнение о том, куда движется ситуация, - если не предпринять действия, чтобы изменить ее.

Выводы о неоднозначном алмазном десятилетии

Многое можно сказать об изменениях, произошедших на рынке за это десятилетие. Падение банковского финансирования, рост производства выращенных в лаборатории алмазов, смещение поставок сырья на «внешний» рынок из Африки на тендеры в Антверпене, прекращение организованного экспорта из Анголы и многое другое. Существует очень много и других вопросов.

Итак, является ли это серьезным сокращением делового цикла, рецессией? Ответ: это сложный вопрос. Мы наблюдаем сокращение торговли, производства бриллиантов и большинства других видов экономической деятельности. Тем не менее, потребительские расходы фактически увеличились в течение 10-летнего периода.

Следует спросить, почему же сократились продажи алмазного сырья, а розничные продажи увеличились? Прежде всего, в последние несколько лет произошло значительное сокращение запасов в средней части алмазопровода, вызванное сокращением финансирования и ростом цен на алмазы. Это объясняет уменьшение продаж в алмазодобывающей отрасли и торговли в алмазных центрах, а также рост импорта в США и рост продаж ювелирных изделий в США.

Кроме того, это частично связано с изменением вкусов американских потребителей - растущее предпочтение более мелких товаров за счет более крупных. Менее крупные алмазы продаются дешевле и являются более доступными. Этим также объясняется снижение поисков ювелирных изделий с бриллиантами. Потребителей меньше интересуют бриллианты. Их интересуют ювелирные изделия, где бриллианты являются возможным компонентом, но не обязательным!

Таким образом, несмотря на то, что размеренный темп алмазной отрасли отличается элегантностью, присущей рынку роскоши, с другой стороны, эта отрасль не является современной или гибкой там, где это необходимо, и когда это необходимо. Это ведет к снижению стоимости, но росту продаж - действительно, неоднозначное алмазное десятилетие.

Хороших вам праздников и Нового года. Пусть наступающее десятилетие принесет процветание и рост всем нам.