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Компания De Beers запретила использовать свой логотип клиентам, работающим с выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами

Сегодня
Экспертиза

(indiatimes.com) - Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers выпустила руководящие указания для своих сайтхолдеров, информирующие их о том, что коммерческим предприятиям, занимающимся одновременно природными и выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами, не будет разрешено использовать логотип De Beers.

В письме, направленном компаниям в Сурате и Мумбае, горнодобывающая компания, которая в 2018 году с запуском своего бренда Lightbox стала выпускать синтетическую продукцию ювелирного качества, требует, чтобы такие предприятия полностью раскрывали информацию о своих продуктах, отделяя синтетические материалы от поставок природных алмазов и бриллиантов и избегая необоснованных заявлений.

Недавно владелец ведущей алмазной компании, которая является сайтхолдером De Beers, объявил о ее вхождении в бизнес по производству синтетики в Сурате. Компания создала отдельное предприятие по выращиванию лабораторных алмазов в этом городе.

Представитель De Beers заявил газете Times of India: «Хотя у De Beers уже есть правила, предписывающие раскрытие информации и другие передовые практики, новые принципы “устраняют всякие сомнения” в отношении того, как клиенты могут использовать сайтхолдерский логотип. Некоторые из этих правил являются частью контракта De Beers с клиентами, что позволяет горнодобытчику наказывать тех, кто их игнорирует, в то время как другие являются лишь рекомендациями».

По словам De Beers, компания рекомендовала создавать отдельные и независимые предприятия - с отдельными системами, процессами и рабочей силой - для любой деятельности, связанной с выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами.

Правила запрещают «ложные, вводящие в заблуждение или необоснованные» заявления о непреходящей ценности выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, независимо от того, адресованы ли такие заявления другим предприятиям или потребителям. Подобные заявления не могут утверждать или подразумевать, что выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты имеют «идентичные врожденные ценностные характеристики» природных камней.

Пресс-секретарь De Beers сказал: «Запрещены недоказанные заявления об экологических или этических преимуществах выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов по сравнению с природными. Продавцы должны предоставлять покупателям полное и однозначное раскрытие информации о камнях до завершения транзакции. Они также обязаны обеспечивать сегрегацию на всех этапах процесса поставки, таких как хранение, огранка и полировка, упаковка и транспортировка. В идеале поставщики должны обрабатывать природные и выращенные в лаборатории камни в отдельных местах».

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