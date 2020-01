Величайшая история из когда-либо проданных на рынке

Сегодня

Рекламные кампании способны вызывать изменения в обществе.

Автор: Рэндалл Хафт (Randall Huft)

(mgretailer.com) - На протяжении всей истории несколько необычных рекламных кампаний буквально изменили общество. Эти истории были рассказаны широким людским массам, «купившимся» на них, и они изменили ход развития человечества.

Ниже - несколько примеров в подтверждение сказанного.

Четыре простых слова «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again) позволили бизнесмену и звезде реалити-шоу на ТВ избраться на самый могущественный пост в мире.

«Я тоже» (MeToo), движение против сексуальных домогательств, меняет систему ценностей нации, убеждая женщин в том, что можно без последствий для себя публично изобличать домогательства.

В 1930-х и 1940-х годах продажи бриллиантов De Beers резко упали из-за Великой депрессии и из-за того, что кольца с бриллиантами не были в моде у молодого поколения. Фактически, до Второй мировой войны только 10 процентов американских обручальных колец были с бриллиантом. Чтобы бороться со слабыми продажами, De Beers провела рекламную кампанию под лозунгом «Бриллиант - это навсегда» (A diamond is forever), чтобы убедить потребителей не только в том, что обручальное кольцо является незаменимой покупкой, но что бриллиант - единственный подходящий камень в качестве вставки. Сегодня в более чем 83 процентах обручальных колец центральным камнем является бриллиант. Способность De Beers увеличить свою долю на рынке с 10 до 83 процентов - это один из величайших рекламных успехов всех времен.

Но, пожалуй, самой убедительной и изменяющей мир маркетинговой кампанией в истории стало использование темы Рождества и маркетинг с использованием Санта-Клауса.

Рождество имеет свои корни в древнем римском празднике Сатурналии (Saturnalia). В зависимости от толкования, Сатурналии были либо недельным диким разгулом, либо вакханалией, которая длилась с 17 по 25 декабря. В течение этого периода римские суды были закрыты, а нормальный общественные нормы не действовали, что привело к безудержному разврату.

Сатурналии были безусловно самым веселым римским праздником. Поэт Катулл (Catullus), как известно, назвал этот период «самым лучшим временем».

Затем, в четвертом веке, христианские церковные лидеры использовали фестиваль Сатурналии, надеясь привлечь на свою сторону язычников. Проблема была в том, что в празднике Сатурналии не было ничего поистине христианского. Чтобы исправить ситуацию, христианские церковные лидеры назвали заключительный день празднеств Сатурналии, 25 декабря, днем ​​рождения Иисуса.

По сей день христиане во всем мире празднуют Рождество как день рождения Иисуса, хотя многие библейские ученые считают, что это вряд ли был день или даже месяц его фактического рождения. Тем не менее, кампания по изменению даты рождения самой влиятельной фигуры в истории имела огромный маркетинговый успех.

Но это было только начало. То, как празднуется Рождество в современной Америке, в основном было разработано двумя корпоративными гигантами.

До Санта-Клауса был Святой Николай (Saint Nicolas) - высокий худощавый епископ, которому 6 декабря отдавали почести как покровителю. То, как он в итоге стал толстячком, которого мы знаем сегодня, весьма примечательно.

Краткая справка - Николас из Бари (Nicholas of Bari), епископ раннего христианства, прославился своей щедростью и покровительством бедных. Легенда о епископе как о дарителе подарков распространилась после его смерти, и его мощи в конечном итоге попали во Францию, где он стал святым-покровителем Лотарингии.

Через столетие этот святой прочно утвердился в культуре и традициях многих стран, особенно Нидерландов, где его голландское имя Синт-Николаас (Sint-Nicolaas) было изменено на Синтерклаас (Sinterklaas).

Но как же этот аскетичный святой, обычно изображаемый как высокий худощавый человек в сопровождении ангела, превратился в Санта-Клауса, жизнерадостного рыжеволосого, белобородого, веселого старичка?

Хотя в преобразовании участвовали многие, одной из самых влиятельных фигур был Клемент Кларк Мур (Clement Clarke Moore), который в 1823 году написал стихотворение под названием «Визит святого Николая» (A Visit From Saint Nicholas). Сегодня это стихотворение больше известно по его первым нескольким словам: «Была рождественская ночь» (Twas the night before Christmas).

Мур описал Санту, которого мы знаем сегодня, и подарил ему оленя, тянущего сани, полные игрушек. Мур сотрудничал с Томасом Настом (Thomas Nast), карикатуристом, работающим для еженедельника Harper's Weekly, и они вдвоем создали многие из картинок, которые мы теперь связываем с Сантой, в том числе мастерскую игрушек на Северном полюсе.

Затем, в начале 1930-х годов, компания Coca-Cola поручила иллюстратору Хэддону Сандблому (Haddon Sundblom) разработать рекламные изображения с участием Санта-Клауса.

Рисунки Сандблома - это примерно тот образ, который существует сегодня. Кампания Coke длилась более тридцати лет, что позволило этому взгляду на Рождество укорениться в американской культуре.

Другая американская гигантская корпорация, Montgomery Ward, написала еще одну известную главу в мифологии Санты. Роберт Мэй (Robert May) работал в универмаге и получил задание написать веселую рождественскую книжку, чтобы раздать ее покупателям. Мэй решил сделать северного оленя центральным персонажем книги, и таким образом родился Рудольф (Rudolph), олень с красными носом. Покупатели полюбили эти стихи. В течение нескольких лет свыше 6 миллионов экземпляров было роздано бесплатно.

Вскоре после этого президент Montgomery Ward подарил Мэю авторские права на эти стихи, которые тот опубликовал в виде книги. Она мгновенно стала бестселлером. Шурин Мэй, Джонни Маркс (Johnny Marks), написал песню на эти стихи. Песня была записана Джином Отри (Gene Autry) и стала одной из самых продаваемых пластинок всех времен.

Вот краткая история о том, как два американских корпоративных гиганта, Coca-Cola и Montgomery Ward, превратили Рождество в праздник, который мы знаем и отмечаем сегодня.

И это маркетинговый успех на века.