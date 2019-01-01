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Российская горнодобывающая компания помогает алмазной отрасли

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Экспертиза

Автор: Сутанука Гхозал (Sutanuka Ghosal)

(indiatimes.com) - В целях облегчения положения в индийской алмазной отрасли второй по величине в мире алмазодобытчик - российская АЛРОСА - предоставила возможность индийским сайтхолдерам или авторизованным оптовым покупателям приобретать 55 процентов контрактного объема алмазного сырья с тем, чтобы они не накапливали товарные запасы. Этот шаг окажет помощь индийской алмазной промышленности в условиях низких объемов экспорта, отсутствия банковского финансирования и снижения прибыли.

«Мы внедрили эту систему для индийских диамантеров уже в этом году. Мы не заставляли наших клиентов забирать отложенную продукцию позже», - сообщил газете The Economic Times Джим Вимадалал (Jim Vimadalal), директор представительства АЛРОСА в Индии.

По его словам, несмотря на то, что крупнейшим покупателем бриллиантов являются США, падение продаж в Гонконге и Китае беспокоит как алмазодобывающие компании, так и трейдеров.

Ожидается, что в 2019 году розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в США сократятся на 2 процента, в отличие от роста на 3 процента в 2018 году, согласно девятому ежегодному отчету о мировой алмазной промышленности, опубликованному Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) и Bain & Company.

Есть три ключевые причины для подобного поворота дел. Во-первых, доверие потребителей упало до самого низкого уровня с 2016 года из-за неопределенности, связанной с рынком труда, торговой напряженности и возможной рецессии. Во-вторых, постоянное сокращение числа китайских туристов в США привело к снижению покупок предметов роскоши в целом. И в-третьих, в сентябре 2019 года вступил в силу дополнительный 15-процентный тариф на китайские ювелирные изделия, который может повлиять на продажи в решающий праздничный сезон.

В 2018 году китайский рынок, включая Гонконг, вырос на 4 процента. Тенденция изменилась в 2019 году, говорится в отчете. Ожидается, что объем китайского рынка снизится на 5 процентов в долларовом выражении. Этот сдвиг объясняется падением курса юаня, снижением доверия потребителей в связи с торговой напряженностью между США и Китаем и значительным сокращением продаж в Гонконге на фоне протестов в этом регионе. Решение АЛРОСА не принуждать своих сайтхолдеров покупать большие объемы алмазного сырья стало облегчением в то время, когда мировой спрос на алмазы не растет. «Мировой спрос сокращается. Диамантерам необходимо иметь гибкость для своей работы. Также снизилось банковское финансирование сектора. Поэтому поддержание высоких запасов - это бремя для отрасли», - сказал Випул Шах (Vipul Shah), управляющий директор компании Asian Star, являющейся сайтхолдером АЛРОСА.

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