Россия стремится снять с африканского союзника запрет на «кровавые алмазы»

17 декабря 2019

Авторы: Евгения Письменная и Генри Мейер (Henry Meyer)

(bloomberg.com) - На фоне сопротивления со стороны США и Европы Россия предлагает двигаться в направлении снятия запрета на продажу так называемых «кровавых алмазов» из Центральноафриканской Республики, бывшей французской колонии, которая недавно установила военные и торговые связи с Москвой.

ЦАР, увязшая в гражданском конфликте, должна получить «дорожную карту» с указанием шагов, которые необходимо предпринять, чтобы снять запрет на продажу алмазов, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в интервью в Москве.

«Мы должны обеспечить, чтобы алмазы ушли из сферы нелегальной торговли и переместились на легальный рынок, принося доход людям и налоги для государства, - сказал Моисеев. - Ситуация в ЦАР не улучшается, и мы больше не можем откладывать это».

Россия настаивает на действиях, поскольку президент Владимир Путин пытается бросить вызов США и другим крупным державам в новом стремлении восстановить влияние советских времен на богатом природными ресурсами африканском континенте. Он принял более 50 африканских лидеров на первом российско-африканском саммите в октябре, а предприятие его союзника Евгения Пригожина с участием наемников ведет активную деятельность в более чем дюжине стран, включая ЦАР.

В следующем году Россия станет председателем Кимберлийского процесса, группы стран и неправительственных организаций, которые следят за торговлей алмазами, чтобы избежать участия в ней незаконных вооруженных формирований, извлекающих из этого выгоду. ЦАР была занесена в черный список в 2013 году, хотя три года спустя эмбарго было несколько ослаблено благодаря созданию государственных «зеленых зон», где добываются драгоценные камни.

Россия утверждает, что полноразмерный экспорт алмазов из ЦАР, чьи зарегистрированные продажи упали до 39 000 каратов в год с 300 000 каратов до запрета, принесет пользу обнищавшей стране с населением в пять миллионов человек, где жители продолжают участвовать в незаконной торговле алмазами. По словам Моисеева, у них нет другого выбора, и «они получают очень мало денег за свою работу», поскольку контрабандные драгоценные камни стоят намного дешевле.

«Первый шаг»

Пленарное заседание Кимберлийского процесса под председательством Индии в Нью-Дели в прошлом месяце согласилось предоставить правительству ЦАР право выдавать сертификаты на экспорт алмазного сырья из «зеленых зон». Ранее драгоценные камни можно было экспортировать только после согласования с группой наблюдателей этой международной организации. Минфин России назвал это «первым шагом» к легализации алмазов из ЦАР.

«Наши предложения не связаны с коммерческими интересами, - сказал Моисеев. - Я знаю, что некоторые участники начинают вводить политику в обсуждение этого вопроса. Особенно сейчас, когда алмазы вывозятся контрабандным путем из ЦАР, многие получают выгоду от этой ситуации».

ЦАР «полностью согласна» с предложением России, сказал по телефону министр связи этой страны Анж-Максим Казагуи (Ange-Maxime Kazagui). «Мы считаем, что эмбарго должно быть отменено в нашей стране», - добавил он.

Европейский союз не поддержит снятие ограничений без «убедительного» указания, в том числе со стороны экспертов ООН, на то, что драгоценные камни добываются в зонах, свободных от конфликтов, и что власти ЦАР могут гарантировать полный контроль над экспортом, отметил ЕС в заявлении по электронной почте. «В настоящее время это не так», - подчеркивается в нем.

Российская деятельность в ЦАР, похоже, направлена ​​на то, чтобы «эксплуатировать неустойчивые институты страны и слабое верховенство закона, а не поддерживать ответственное управление, прозрачность и устойчивый экономический рост», - говорится в электронном письме Государственного департамента США.

Ни ЕС, ни США не ответили на запрос о комментариях по конкретному российскому предложению о «дорожной карте», позволяющей ЦАР соответствовать критериям снятия эмбарго.

Путинский повар

Россия направила военнослужащих в ЦАР после того, как в начале прошлого года получила право обойти эмбарго ООН на вооружение и защиту правительства, которое обратилось за помощью после того, как Франция завершила трехлетнюю миротворческую миссию. Союзник Путина Пригожин также отправил контрактников в страну и назначил компаньона в качестве официального советника по безопасности президента Фостен-Арканжа Туадеры, согласно сообщениям российских СМИ. Пригожин не ответил на отправленный по электронной почте запрос о предоставлении комментариев через свою кейтеринговую компанию Concord.

В сообщениях говорится, что в обмен на помощь Пригожин получил в ЦАР концессии на золото и алмазы. Трое российских журналистов, убитых в ЦАР в середине 2018 года, расследовали действия Пригожина, по словам ссыльного магната Михаила Ходорковского, который финансировал их поездку.

В то время как Россия, похоже, вряд ли заручится поддержкой своему мнению в рамках Кимберлийского процесса в пользу отмены эмбарго в отношении ЦАР, что потребует консенсуса, данная инициатива, по мнению активистов, знаменует кризис легитимности этого международного механизма в деле поддержания чистоты торговли алмазами.

«Россия фактически говорит, что процесс полностью провалился и больше не нужен», - сказала Джоан Леберт (Joanne Lebert), исполнительный директор Impact, канадской неправительственной организации, которая вышла из Кимберлийского процесса в 2017 году, утверждая, что процесс сертификации вселил ложную уверенность в потребителей в том, что алмазы приходят из неконфликтных районов.

Россия пытается привести экспорт ЦАР в соответствие с Кимберлийским процессом, который направлен на то, чтобы помочь стране «начать торговлю алмазами на законных основаниях», а не запретить продажи на постоянной основе, говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Статья подготовлена с участием Полин Бакс (Pauline Bax), Махмуда Хаббоуша (Mahmoud Habboush), Свонси Афонсо (Swansy Afonso) и Юлии Федориновой.