Вытащит ли, наконец, страус голову из песка?

Сегодня

Автор: Дрор Егуда (Dror Yehuda)

(jewellermagazine.com) - То, что страусы, столкнувшись с опасностью, прячут голову в песок - это миф. На самом деле, они обычно встречают угрозу лицом к лицу.

Тем не менее, «политическое» руководство нашей алмазной отрасли повело себя как символичный страус, когда они пытались убедить себя, что выращенные в лаборатории алмазы не будут угрожать существующему рынку.

Они думали, что могли заставить поверить, что выращенные в лаборатории бриллианты не «настоящие», и что люди это поймут. Идея была такова: «Все, что нам нужно сделать, это объяснить потребителям разницу».

Попытки бороться с новыми технологиями всегда проваливались. Попытка сделать это в нашу эпоху, когда новости распространяются из одной части света в другую в наносекундах - это «невыполнимая миссия».

Я, к сожалению, думаю, что «политики», возглавляющие отрасль, совершили все ошибки, которые можно было совершить, пытаясь бороться с рынком выращенных в лаборатории бриллиантов.

У меня осталась единственная небольшая надежда - то, что Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), наконец, начала рекламировать бриллианты во всем мире.

По моему мнению, экономический спад в алмазной отрасли начался около 15 лет назад, когда De Beers решила прекратить свои международные маркетинговые и рекламные кампании.

Мы должны понимать, что если Coca-Cola прекратит рекламу сегодня, у нее будут по-прежнему отличные продажи в течение нескольких лет, но в какой-то момент в будущем она потеряет долю рынка.

«Пророчество было дано глупцам», - так гласит старая еврейская поговорка, поэтому я не буду пытаться угадать будущее.

Никто не знает, захватят ли выращенные в лаборатории камни рынок природных бриллиантов; они могут считаться частью этого рынка, или могут быть совершенно другой категорией. Этот вопрос еще не решен. Я, однако, рискну сказать, что выращенные в лаборатории бриллианты никуда не исчезнут.

Вопрос о стабильности цен

Как это часто случается с новой технологией, цены на выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты продолжают падать, и каждый раз, когда мы видим падение цены, мы думаем, что она не может дальше снижаться - но это происходит.

За последние несколько лет цены на природные бриллианты также упали, и снова у нас всегда возникает ощущение, что они достигли предела, но они его никогда не достигают.

Есть ли связь? Должна быть.

Произведенный в лаборатории продукт занял некоторую долю рынка, это означает, что рынок природных бриллиантов потерял такую же долю.

Это изменение могло повлиять на цену природных бриллиантов. Нет сомнений в том, что цена на более мелкие камни упала с тех пор, как на рынок поступили выращенные в лаборатории бриллианты.

В других категориях размеров снижение цен может быть связано с сокращением доли рынка.

Однако я не понимаю, как рынок выращенных в лаборатории бриллиантов влияет на цены на 10-каратный бриллиант цвета D, чистоты FL, которые за последние несколько лет упали в цене почти вдвое.

Таким образом, между этими двумя мирами существует связь, но я считаю, что реальные проблемы алмазной отрасли гораздо глубже, чем просто обвинение выращенных в лаборатории бриллиантов в том, что они заняли долю рынка.

Проблемы и решения

Отрасль находится в очень плохом состоянии. Сотни пустующих офисов в зданиях алмазной биржи в Рамат-Гане, а также много пустых офисов в алмазном районе Нью-Йорка.

Антверпен стал городом-призраком, а в Сурате, где раньше было почти миллион огранщиков бриллиантов, более половины сейчас не имеют работы.

За последние пять лет в США было закрыто более 5 000 ювелирных магазинов.

Четыре года назад на рынке появился новый продукт - выращенные в лаборатории бриллианты, которые могут помочь людям зарабатывать на жизнь. Итак, кто принял это? Многие американские независимые ювелиры! Эти умники решили, что вместо того, чтобы выйти из бизнеса, они будут предлагать своим клиентам выращенные в лаборатории бриллианты, - и они успешно это сделали.

Насколько мне известно, на сегодняшний день ни один ювелир, который признал выращенные в лаборатории бриллианты, не закрыл свои предприятия.

Угадайте, кто им говорит: «Не делай этого, это нас погубит»? «Политики», руководящие нашей отраслью, вот кто!

А кто пытается запретить торговлю выращенными в лаборатории алмазами на алмазных биржах? Это те же самые «политики», которые более 30 лет назад пытались запретить торговлю бриллиантами, облагороженными с целью улучшения чистоты.

В то время я открыл Yehuda Diamond Company в Нью-Йорке и представил на рынке бриллианты Yehuda, облагороженные с целью улучшения чистоты (Yehuda Clarity Enhanced Diamonds).

«Политики» отрасли пытались запретить им доступ к торговой площадке, а затем попросили геммологические лаборатории не проводить их оценку.

В конце концов, когда они проиграли эту битву, они присоединились к рынку облагороженных бриллиантов, и трудно было найти торговца бриллиантами, который на каком-то уровне не имел бы дело с облагороженными бриллиантами.

Почему? Потому что они могут зарабатывать деньги, занимаясь этим! И в конечном счете, так же будет обстоять дело с выращенными в лаборатории бриллиантами.

Поезд ушел

Сегодня большинство крупных индийских компаний, большинство сайтхолдеров вышли на рынок выращенных в лаборатории алмазов, - да, De Beers открыла им эту дверь, - и они либо «купились» и стали партнерами, либо проявили интерес. Почти никто не остался в стороне.

Это еще одна причина падения цен, несмотря на присоединение новых крупных ритейлеров, таких как Kay Jewelers и Jared в США, которые принадлежат Signet Jewelers; предложение в настоящее время превышает спрос.

Сообщалось, что Индийская алмазная биржа (Bharat Diamond Bourse) в Индии рассматривает возможность разрешить торговлю выращенными в лаборатории бриллиантами на торговой площадке. До недавнего времени биржа сопротивлялась переменам и боролась с ними, но в конце концов они передумали и решили по крайней мере рассмотреть этот вопрос. Почему? Потому что рыночные силы и необходимость зарабатывать на жизнь сильнее любой идеологии.

С другой стороны, в Израиле, где сотни компаний не имеют возможности зарабатывать на жизнь алмазной торговлей, существует 17-процентный налог на добавленную стоимость (НДС) на выращенные в лаборатории бриллианты, в то время как отсутствует налог на природные бриллианты.

Мешает ли это честным людям зарабатывать на жизнь? В ответ звучит громкое «да»!

Когда будет снят НДС? Когда сами «политики» начнут заниматься выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами - как в Индии.

Выращенные в лаборатории алмазы никуда не исчезнут. Недальновидно пытаться мешать людям иметь с ними дело.



