Гуджарат: алмазные торговцы отказываются от кредитов и применяют систему «рокда»

16 декабря 2019

(indiatimes.com) – Торговля сверкающими алмазами больше не основывается на доверии и честности. Применяемая десятилетиями старая практика выдачи кредитов подошла к концу, поскольку алмазные торговцы в Сурате, крупнейшем в мире центре огранки бриллиантов, начали настаивать на системе «рокда» - оплате наличными и чеками в торговле бриллиантами и алмазами на рынках Махидхарпура (Mahidharpura) и Варачха (Varachha).

Недавно ассоциации алмазных торговцев на городских алмазных рынках Варачха и Махидхарпура приняли решение совершать сделки за деньги с целью защитить торговлю от растущих случаев неплатежей и прекратить «кольцевые сделки» с алмазами и бриллиантами, тем самым генерируя ликвидность.

Помимо роста случаев нарушения срока оплаты, люди занимались еще и «кольцевыми сделками». Алмазы и бриллианты, купленные в кредит, снова продавались в кредит другим уже с прибылью. «Если сторонние поставщики не выполняют своих обязательств по платежам, первоначальный продавец товара также теряет деньги», - рассказывает участник отрасли.

Конвенция о предоставлении товаров в кредит на период от 80 дней до 120 дней стала действовать с момента своего принятия в 60-х годах прошлого века. После увеличения в алмазной отрасли числа случаев - в последние пару лет – невыполнения денежных обязательств алмазные торговцы были вынуждены изменить эту традицию.

Перед праздником Дивали трейдеры обычно предлагали кредит на 80-120 дней диамантерам, покупающим алмазы. Однако в последние полтора года в отрасли невыполнение обязательств по платежам достигло свыше 20 млрд индийских рупий.

Так, в конце ноября диамантер из Сурата не исполнил обязательства по погашению задолженности на сумму 250 млн рупий за покупку алмазов, что затронуло более 25 алмазных торговцев на рынках Варачха и Махидхарпура. Только после вмешательства должностных лиц Суратской алмазной ассоциации (Surat Diamond Association, SDA) неплательщик согласился выплатить 30% от суммы, причитающейся трейдерам.

Бабу Чодвадия (Babu Chodvadiya), президент ассоциации алмазных торговцев на алмазном рынке Mini Bazaar в районе Варачха, сказал: «На Mini Bazaar работает более 500 алмазных торговцев, и все они единодушно решили управлять своими компаниями, используя денежные средства и чеки».

Говинд Ранпара (Govind Ranpara), алмазный торговец на Mini Bazaar, сказал: «Если мы будем предлагать товары за деньги, то нам придется предложить скидку на алмазы, приобретаемые владельцами предприятий. Мы готовы давать скидки, но не продавать в кредит».

Алмазные торговцы полагают, что новая система сделок за денежные средства позволит прогнозировать точный объем бизнеса, происходящего на рынке. Кроме того, это позволит держать в страхе банды мошенников, которые берут товары в кредит и не выполняют обязательства по платежам.

Трейдеры знают, что на начальном этапе отказ от кредита может сократить деловые операции на 20-25%, но в конечном итоге это того стоит.

Работник старшего звена Ассоциации производителей бриллиантов Сурата (Surat Diamonds Manufacturing Association, SDMA) Манхар Сутария (Manhar Sutaria) с казал: «На рынке есть люди, которые покупают у нас товары в кредит и продают те же товары в кредит другим с более высокой маржой. Если третья сторона не выполняет обязательства по платежам, зависают наши платежи. И чтобы остановить такой незаконный бизнес на рынке, мы решили торговать только за денежные средства».



