Полезно ли ювелирным компаниям превращаться из частных в публичные?

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - По мнению руководителей LVMH, высказанному на состоявшейся в конце ноября телефонной конференции, основной причиной покупки Tiffany & Co. была уверенность в том, что ее статус публичной акционерной компании являлся для нее сдерживающим фактором.

«Когда приходится подавать ежеквартальные отчеты, это не помогает [заниматься] долгосрочными перспективами, - сказал Жан-Жак Гиони (Jean-Jacques Guiony), финансовый директор LVMH, которая, хотя и является публичной акционерной компанией, не публикует отчеты по отдельным брендам. - Мы ожидаем, что у Tiffany будет время и капитал, что непросто получить, когда вы отчитываетесь перед фондовым рынком».

Это похоже на логику, которую использовала Bain Capital, когда в 2017 году компания Blue Nile стала частной компанией.

«Blue Nile попала в ловушку публичной компании, - сказал в беседе с информационным порталом Axios управляющий директор Bain Райан Коттон (Ryan Cotton). - Теперь мы можем инвестировать с более длительным временным горизонтом, правильно выбирать источники и экспериментировать с продажами товаров онлайн и по многим другим каналам».

Хотя стремление к проведению первичного размещения акций стало частью американского бизнеса, в ювелирной отрасли мы видим, что все больше компаний предпочитают оставаться частными или стать частью более крупной компании, как это сделала Zale с компанией Signet. Некоторые из них являются частью крупных конгломератов, которые продают другие товары. Helzberg Diamonds, Ben Bridge Jeweller и ювелирный производитель Richline являются частью Berkshire Hathaway, а Fred Meyer Jewellers принадлежит Kroger.

Другие просто не занимаются этим. Две публичные акционерные ювелирные компании - Scio, которая производила выращенные в лаборатории бриллианты, и Bidz, ювелирный интернет-магазин, были исключены из реестра фондовой биржи.

Сегодня, если вы хотите купить акции в американской ювелирной компании - помимо Tiffany, которая больше не будет продаваться, - вы в значительной степени ограничены четырьмя вариантами: Signet Jewelers, Charles & Colvard, часовая компания Movado Group и Далласская биржа золота и серебра (Dallas Gold & Silver Exchange). Все они видели лучшие времена, рыночные. На момент публикации акции Signet и Movado торговались на отметке около $20, в то время как акции Charles & Colvard и DGSE торговались ниже $2.

Этот короткий список публичных акционерных ювелирных компаний отражает общее сокращение зарегистрированных публичных компаний: согласно данным издания The Atlantic, в 1997 году, во время бума компаний, продающих продукцию или услуги через Интернет, на биржах США было зарегистрировано 8 884 компании. Сегодня их меньше половины от этого числа.

«График за два десятилетия, показывающий количество публичных акционерных компаний, выглядит как горка на детской площадке, - отмечает издание, - медленно, но верно снижается».

И все же, хотя общее количество публичных акционерных компаний сократилось, общая стоимость этих компаний возросла, поскольку было зарегистрировано большее число приобретений. The Atlantic отмечает, что Alphabet, материнская компания Google, приобретала компании по случаю - по одной в неделю. В прошлом эти компании могли стать публичными. Сегодня их просто поглотили.

«В некотором смысле публично торгуемые компании на самом деле не исчезают, - говорится в статье. - Они сливаются».

Тем не менее, несмотря на то, что такое сокращение числа регистраций публичных акционерных компаний на фондовой бирже отражает более крупные тенденции, для ювелирного бизнеса, может быть, не особенно подходит быть отдельной публичной акционерной компанией, учитывая, что эта отрасль всегда была несколько уникальной.

Майкл О'Хара (Michael O’Hara), основатель и исполнительный участник Consensus Advisors, утверждает, что одной из проблем является то, что ювелиры продают небольшой, дорогой продукт.

«Для того, чтобы получить опыт работы и качество обслуживания, достойные иметь покупателей, ювелирным компаниям нужны большие складские запасы, - говорит он. - Розничные ювелирные компании почти всегда имеют избыточные запасы, это означает, что у них большие задолженности. Наличие большого долга, когда экономика пробуксовывает, уничтожает капитал».

«В результате того, что за последние 20 лет кредиторы ликвидировали группу ювелиров, акционерный капитал остался в стороне. Чтобы привлечь капитал, вам действительно нужна бизнес-модель облегченных активов, это может означать модель бизнеса с использованием онлайновой торговли, каталогов или демонстрационных залов, или нужны сверхвысокие прибыли. Немногие ювелирные компании такого профиля достигли такого масштаба, чтобы стать публичными».

Один из ветеранов публичной акционерной компании приводит три причины, по которым ювелирные компании часто не переходят в эту сферу: во-первых, ювелирные компании не всегда быстро добиваются успеха. На завоевание доверия могут потребоваться годы.

Во-вторых, люди не часто покупают ювелирные украшения. Это означает более медленный оборот, что в сочетании с высокой стоимостью запасов - и их иногда колеблющейся ценой - может вызвать нерешительность инвесторов.

И, наконец, члены совета директоров часто приходят из других отраслей и иногда не понимают, чем отличается эта отрасль.

Кроме того, ювелирные компании склонны мыслить в долгосрочной перспективе.

«Учитывая то, как функционируют открытые рынки, руководство может быть заинтересовано принимать решения, которые приносят пользу компании в краткосрочной перспективе за счет более долгосрочной, - говорит аналитик отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky). - Для ювелирных компаний [существует риск] ослабления бренда из-за принятия мер по увеличению продаж в ближайшей перспективе. Например, компания, специализирующаяся на дорогостоящих ювелирных украшениях, может создать линию бижутерии просто для того, чтобы получать доходы в ближайшем будущем за счет снижения восприятия компании клиентами».

При этом, за пределами Соединенных Штатов все еще можно найти множество публичных акционерных ювелирных компаний, включая Birks, Michael Hill, Chow Tai Fook, Pandora, Swatch Group и Watches of Switzerland (которая провела IPO в мае), и длинный список индийских компаний. В прошлом году Blue Nile говорила о том, чтобы снова стать публичной, но пока этого не произошло.

Упомянутый выше ветеран публичной акционерной компании видит много возможностей для процветания ювелирных компаний на открытых рынках. Но для этого нужен сильный главный исполнительный директор, который может управлять ожиданиями совета директоров и инвесторов.

Это «легче сказать, чем сделать», добавляет этот человек.



