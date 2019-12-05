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Ювелирные изделия в России можно будет продавать через интернет

Правительство России с декабря текущего разрешило продажу ювелирных изделий через сеть Интернет.

Сегодня

Главным директором Pandora по маркетингу станет Карла Лиуни

Pandora объявила, что Карла Лиуни (Carla Liuni), бывший вице-президент Bulgari по глобальному маркетингу и коммуникациям, станет главным директором Pandora по маркетингу.

Вчера

Натуральные бриллианты по-прежнему раскупают из-за их эмоциональной ценности – Gemmyo

Клиенты по-прежнему покупают натуральные бриллианты из-за их эмоциональной ценности,  несмотря на то, что стоимость синтетических  бриллиантов меньше на 30-40 процентов, говорит Полин Леньо (Pauline Laigneau), соучредитель...

Вчера

Petra Diamonds нашла преемника своему основателю

Petra Diamonds назначила Питера Хилла (Peter Hill), кавалера ордена Британской империи, своим неисполнительным директором и председателем с 1 января 2020 года.

Вчера

Пиюш Гоял призывает участников алмазной отрасли принимать более активное участие в программе страхования экспорных кредитов

Пиюш Гоял (Piyush Goyal), министр железнодорожного транспорта, торговли и промышленности Индии призвал экспортеров драгоценных камней и ювелирных изделий присоединиться к схеме NIRVIK.

Вчера

Андрей Жарков: «Я стал предпринимателем, чтобы создать мирового игрока на рынке»

05 декабря 2019
Экспертиза

(robb.report) - Генеральный директор предприятия по производству лабораторных алмазов Ultra C, в прошлом — президент АЛРОСА, заместитель руководителя Гохрана России, председатель совета директоров ОАО «ПО «Кристалл», коммерческий директор ОАО «Приокский завод цветных металлов», член Совета директоров ОАО «Новосибирский аффинажный завод», начальник отдела сбыта драгоценных металлов ОАО «ГМК «Норильский Никель», руководитель проекта в компании РУСАЛ.

Основатель компании по производству и дистрибуции выращенных алмазов — о воле случая, кризисе алмазодобывающих компаний и вечных ценностях.

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