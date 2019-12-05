Андрей Жарков: «Я стал предпринимателем, чтобы создать мирового игрока на рынке»

Ювелирные изделия в России можно будет продавать через интернет Правительство России с декабря текущего разрешило продажу ювелирных изделий через сеть Интернет.

Главным директором Pandora по маркетингу станет Карла Лиуни Pandora объявила, что Карла Лиуни (Carla Liuni), бывший вице-президент Bulgari по глобальному маркетингу и коммуникациям, станет главным директором Pandora по маркетингу.

Натуральные бриллианты по-прежнему раскупают из-за их эмоциональной ценности – Gemmyo Клиенты по-прежнему покупают натуральные бриллианты из-за их эмоциональной ценности, несмотря на то, что стоимость синтетических бриллиантов меньше на 30-40 процентов, говорит Полин Леньо (Pauline Laigneau), соучредитель...

Petra Diamonds нашла преемника своему основателю Petra Diamonds назначила Питера Хилла (Peter Hill), кавалера ордена Британской империи, своим неисполнительным директором и председателем с 1 января 2020 года.