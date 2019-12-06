Тяжелый год в алмазной промышленности будет иметь продолжение

06 декабря 2019

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - По данным Liberum Capital Markets, кризис, поразивший алмазную отрасль, закончится не скоро.

В этом году было мало хороших новостей. Избыток алмазов, излишние запасы бриллиантов и падение цен оказали давление как на алмазодобывающие компании, так и на менее известные предприятия, которые проводят их огранку, полировку и занимаются торговлей.

«У алмазного рынка был тяжелый год, - отметил в своем отчете в понедельник Бен Дэвис (Ben Davis), аналитик из Liberum. - Несмотря на некоторый оптимизм в связи с ожидаемым сокращением поставок с рудников и прекращением сокращения запасов в средней части алмазопровода, что должно способствовать росту цен на алмазное сырье, следующие шесть месяцев все еще могут оставаться трудными для отрасли».

Средняя часть алмазопровода - связующее звено отрасли между африканскими рудниками и ювелирными магазинами в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге - испытывает такие затруднения, какие редко испытывала раньше. Многие трейдеры терпят убытки из-за слишком большого предложения продукции и ужесточения условий финансирования банками. У них также остались большие складские запасы, стоимость которых падает, и на их продажу уходит больше времени, чем многие ожидали.

Во всей отрасли ощущается влияние на цены на алмазы. Биржевые оценки более мелких алмазодобывающих предприятий, например, Gem Diamonds Ltd., Lucara Diamond Corp. и Petra Diamonds Ltd., упали до самых низких уровней за последние годы, а доминирующему производителю алмазов De Beers пришлось реагировать на сложившееся положение дел.

De Beers проявила бόльшую гибкость в отношении своих клиентов, позволив им отказаться от части алмазного сырья. В прошлом месяце компания снизила цены по всем категориям продукции примерно на 5%. Она также потратила больше денег на рекламу с целью стимулирования потребительского спроса.

Тем не менее, утверждает Дэвис из Liberum, для восстановления необходимо больше времени, особенно в связи с тем, что рост спроса на ювелирные изделия остается сдержанным, а выращенные в лаборатории бриллианты создают дополнительную конкурентную угрозу.

«Уменьшение товарных запасов приведет только к устойчивому улучшению маржи мидстрима за счет роста цен на бриллианты, - указывает он. - Но спрос на ювелирные изделия со стороны конечного потребителя остается слабым на обеспечивающих основной рост рынках, а экспорт синтетических бриллиантов из Индии стремительно растет».



