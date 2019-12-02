Рапапорт видит возможность для дилеров в условиях нестабильности

02 декабря 2019

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - В 2100 году алмазная отрасль будет сильно отличаться от нынешней, заверил диамантеров Мартин Рапапорт (Martin Rapaport) в ходе «Дней алмазного сырья» (Rough Diamond Days), проходивших недавно в Антверпене. Прежде всего, на нее меньшее влияние будут оказывать алмазодобывающие компании, так как на рынок все больше влияет динамика спроса, отметил председатель группы Rapaport.

«Доминирующее положение на рынке смещается от предложения к спросу, - пояснил Рапапорт на мероприятии, проведенном 21 ноября, которое совпало с 90-летием биржи Antwerpsche Diamantkring. - Через следующие 90 лет алмазодобывающие компании не будут иметь господствующего положения на рынке. Они, вероятно, даже не будут существовать, поскольку добыча алмазов будет очень ограниченной».

Когда предложение алмазного сырья сократится и в конечном счете уйдет с открытого рынка, основным источником предложения станут бриллианты, драгоценные камни и ювелирные изделия повторного обращения, причем пожилые потребители будут продавать, а молодые - покупать. Это приведет к повышению прибыльности торговли бриллиантами и ювелирными изделиями, поскольку «на свободном рынке станет доступным неограниченное предложение от мотивированных продавцов», - продолжил Рапапорт.

Подарок в знак преданности

Между тем, что касается спроса, его рост будет определяться демографическими показателями, поскольку, согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, приведенных Рапапортом, численность населения мира к 2100 году вырастет на 40% до 10,9 млрд человек, а средние доходы в целом вырастут на 24%, до $7,08 трлн.

Учитывая эти прогнозы, задача алмазной отрасли состоит в том, чтобы бриллианты оставались подарком - символом преданности. «Дарение обручального кольца с бриллиантом - это социальный контракт, а идея социального контракта в момент принятия обязательств - это культурное требование, которое переходит из поколения в поколение, - пояснил он. - Это будет так же актуально в 2100 году, как и сегодня».

Обеспечение сохранения спроса на бриллианты в следующем столетии требует поддержания честного и ликвидного алмазного рынка, который обеспечивает справедливую стоимость для покупателей и продавцов.

Богатство в нишах

Долгосрочная жизнеспособность торговли бриллиантами, особенно для дилеров, была проблемой, которую он подчеркнул в своем выступлении в конце ноября в Нью-Йоркском клубе алмазных дилеров (New York Diamond Dealers Club). Рапапорт признал потрясения, с которыми в настоящее время сталкивается алмазная отрасль по мере того, как исчезают прибыль и ликвидность.

Он отметил, что прибыль средней части алмазопровода ограничивает алмазодобывающий сектор, который может повысить свою прибыль только за счет повышения цен на алмазное сырье, в то время как производители бриллиантов продолжают покупать алмазы, чтобы иметь возможность продолжать получать кредиты.

В то же время потребительский спрос сократился, отчасти из-за сдвига в сторону брендинга и из-за отсутствия видового маркетинга в течение последних десяти или двадцати лет. Вместо того, чтобы пытаться продавать бриллианты всем, компании решили продавать их в тех областях, где можно заработать больше всего денег, то есть, имея бренд.

Поскольку дилеры занимаются видовым бизнесом, им необходимо создать нишу, которая будет их отличать, например, в области бриллиантов определенной огранки или товаров с большой синей флуоресценцией. «Богатство в нишах», - подчеркнул он.

Найти нишу не так-то просто, учитывая, что средняя часть алмазопровода еще больше сокращается из-за «дезинтермедиации» - феномена, при котором поставщики исключают посредника, продавая напрямую потребителю. Еще хуже то, что поставщик каждого поставщика пытается продать клиенту клиента, продолжил Rapaport. «De Beers открывает ювелирные магазины, а Tiffany занимается огранкой бриллиантов», ​​- отметил он.

Критическая масса

Несмотря на эту тенденцию, Рапапорт подчеркнул, что дилеры по-прежнему добавляют стоимость в дистрибьюторскую цепочку. «Бренды избирательны, но им все еще нужны товары, - подчеркнул он в Нью-Йорке. - У ритейлера нет возможности поддерживать складские запасы всех необходимых товаров, и поэтому дилеры становятся источником жизненной силы ритейлера».

Исходя из этого, Рапапорт обрисовал возможность для нью-йоркской торговли зарабатывать деньги: стать для рынка США очень эффективным источником товаров, поставляемых по консигнации. Ключевая роль алмазных дилеров заключается в том, чтобы продвигать весь ассортимент бриллиантов всех типов и качества по алмазопроводу: «Так дилеры зарабатывают деньги. Они находят правильный бриллиант для нужного человека в нужном месте в нужное время и по подходящей цене», - добавил он.

Точно так же производителям бриллиантов нужны дилеры в качестве источника ликвидности, потому что, если дилеры не будут покупать их бриллианты, огранщики могут потерять свои кредитные линии и, следовательно, свою способность покупать алмазы - или контракт на их покупку.

«Не стоит недооценивать силу дилеров, или нашу силу как группы преданных делу людей, работающих вместе в отрасли, - сделал вывод Рапапорт в своем выступлении в Нью-Йорке. - Мы обладаем критической массой. Дополнительную стоимость создает тот простой факт, что мы все держимся вместе».

Поддержание такой активной торговли будет иметь решающее значение для будущего алмазного рынка в течение следующих 90 лет, добавил он в Антверпене. «Способность бриллиантов сохранять свою стоимость находится в руках алмазной торговли, - подчеркнул Рапапорт. - Алмазная торговля несет ответственность за обеспечение ликвидных и справедливых рынков для природных алмазов и бриллиантов».



