В Макао доставлена первая партия алмазного сырья с сертификатами КП

29 ноября 2019

Автор: Нельсон Моура (Nelson Moura)

(macaubusiness.com) - Недавно созданный Китайский биржевой центр алмазов и драгоценных камней (China Diamond & Gem Exchange Center) получил вчера первую партию алмазов, сертифицированных Кимберлийским процессом - партию алмазов из России весом более 600 каратов на сумму US$284 000 (2,2 млн патак Макао), импортированных базирующимся в Гонконге конгломератом Chow Tai Fook.

«Свыше 600 каратов - это то, что мы назвали «коммерческим объемом», подходящим для рынка […]. Самое важное [что касается участия в Кимберлийском процессе] - это быть ближе к источникам, производству бриллиантов и оптовой и розничной торговле», - сказал управляющий директор компании Chow Tai Fook Кент Вон (Kent Wong) средствам массовой информации в биржевом центре.

«Я верю, что в ближайшие 10 лет […] Китай станет вторым по величине рынком потребления бриллиантов в мире, если мы сможем получать сюда алмазное сырье […], конечно, у нас есть преимущество - близкое расположение».

Правительство Макао ввело в действие новые правила импорта и экспорта алмазов, которые вступили в силу 1 октября, приведя территорию в соответствие с правилами международной торговли, поскольку без сертификации в рамках Кимберлийского процесса алмазодобывающие регионы не могли экспортировать необработанные камни в Макао.

Кимберлийский процесс, созданный в 2003 году, предназначен для сертификации законного происхождения алмазов, продаваемых на международном рынке, с целью предотвращения торговли так называемыми «кровавыми алмазами», добываемыми в зонах военных действий.

Китайская биржа алмазов и драгоценных камней (China Diamond & Gem Exchange, MDGE) была основана в 2018 году в Макао и подписала соглашение с Шанхайской алмазной биржей (Shanghai Diamond Exchange) о начале операционного управления торговой платформой MDGE в течение первых пяти лет ее деятельности, и еще одно соглашение с Промышленным и коммерческим банком Китая (Industrial & Commercial Bank of China) на оказание профессиональных финансовых услуг глобальным дилерам алмазов и драгоценных камней, приезжающим на MDGE для ведения бизнеса.

«Кимберлийский процесс имеет чрезвычайно важное значение для международной торговли алмазами […]. В будущем Макао будет играть ключевую стратегическую роль в глобальном [алмазном бизнесе] Азии», - заявил сегодня председатель Китайской биржи алмазов и драгоценных камней (Макао).

Экономическое бюро Макао (Macau Economic Bureau, DSE) указало, что оно уже выдало лицензии шести компаниям на ведение экономической деятельности, связанной с алмазами, включая компанию Chow Tai Fook.

По словам управляющего директора компании, она будет знать, что сможет сократить время поставок и производства бриллиантов и драгоценных камней для своих примерно 3 200 ювелирных магазинов в Китае.

«У нас есть своя фабрика в Чунде, примерно в двух часах езды от Макао, поэтому, как только мы закупим алмазное сырье, нам недалеко везти его до фабрики […]. Затем мы разошлем бриллианты по более чем 3 200 магазинам. Это обеспечивает нам гораздо более гибкий и быстрый график работы», - отметил г-н Вон.

Поскольку Гонконг уже является крупным центром по поставкам бриллиантов и драгоценных камней, а Chow Tai Fook уже хорошо зарекомендовала себя в специальном административном районе Макао, г-н Вон считает, что Макао не будет конкурировать с Гонконгом, а дополнит его в этом секторе, особенно в плане получения алмазов от алмазодобывающих компаний, базирующихся в португалоязычных странах.

«Традиционно Гонконг является одним из центров торговли бриллиантами, но теперь, когда у нас есть новая алмазная биржа в Макао, это дает нам новые возможности с точки зрения источников поставок», - отметил он.

Chow Tai Fook в настоящее время получает бόльшую часть алмазов от известных крупных алмазодобывающих компаний, таких как Rio Tinto, DTC группы De Beers и Rose, при этом небольшой процент поступает из стран, говорящих по-португальски.

Что касается влияния существующего экономического спада, переживаемого китайской экономикой, на ювелирный бизнес, г-н Вон заявил, что его воздействие «лишь временное» и ситуация улучшится в долгосрочной перспективе благодаря растущему среднему классу в стране.

Продажи наручных часов, часовых и ювелирных изделий компании составили 20,5% от общего объема розничных продаж - это самая большая доля среди всех категорий продуктов, но с января по сентябрь продажи сократились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,6 млрд патак Макао.

«Китай еще долго будет оставаться очень важным потребительским рынком для алмазов и бриллиантов», - добавил г-н Вон.



