Сайтхолдеры De Beers начинают заниматься синтетическими камнями

27 ноября 2019

Алмазодобытчик готовит новые рекомендации для клиентов, имеющих компании, связанные с выращенными в лаборатории камнями

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Мало кого в алмазной промышленности удивила новость о том, что глава Rosy Blue Дилип Мехта (Dilip Mehta) открыл самостоятельный бизнес, связанный с выращенными в лаборатории камнями. В течение многих месяцев ни для кого не было секретом, что крупнейшие производители природных бриллиантов изучают этот сектор, а Rosy Blue - лишь одна из них.

Консультанты рынка сообщили Rapaport News, что около 80 сайтхолдеров De Beers уже торгуют синтетикой или рассматривают возможность заниматься этим. Многие из них сосредоточили свое внимание на рынке обручальных колец и работают под другими названиями, отличными от названий своих компаний, занимающихся природными алмазами и бриллиантами, чтобы обеспечить четкое разделение.

«Норма прибыли [по синтетике] в настоящее время лучше, чем у природных бриллиантов, это может сказать любой, кто связан с этим рынком, - объяснил Рассел Мехта (Russell Mehta), управляющий директор Rosy Blue. - В нынешних условиях работы с природными алмазами мы теряем деньги на каждой покупке алмазного сырья, которую мы совершаем у первоисточников. Вы можете спросить любого прямого клиента алмазодобывающих компаний - каждая компания теряет деньги».

Как сообщила недавно газета The Times of India, новая компания Дилипа Мехты вскоре начнет производство выращенных в лаборатории бриллиантов в Сурате с использованием сырья, произведенного в Китае. «Это наше собственное предприятие, и оно не имеет ничего общего с Rosy Blue», - сказал Дилип Мехта, дядя Рассела.

Сама Rosy Blue уже занимается этой категорией: недавно она начала поставлять синтетические бриллианты, когда этого требуют клиенты, отметил Рассел Мехта в интервью Rapaport News. Rosy Blue не обязательно будет покупать у новой компании Дилипа Мехты, но «свободна в поиске поставок [выращенных в лаборатории бриллиантов] для удовлетворения своих потребностей из любого источника, который соответствует критериям качества, цены и качества обслуживания», - добавил Рассел Мехта.

Экспорт растет

В прошлом году в Индии наблюдался резкий рост торговли синтетическими алмазами и бриллиантами, поскольку на рынок выходило все больше компаний. Согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council), экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов за шесть месяцев, закончившихся 30 сентября, увеличился более чем в два раза до $200,3 млн с $97 млн за тот же период годом ранее.

Некоторые компании рассматривают этот сектор как самостоятельную возможность, а другие используют его для страхования своего бизнеса, отмечает Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер и соучредитель алмазной консалтинговой фирмы Gemdax. Тем не менее они должны также рассмотреть вопрос о том, сохранятся ли эти уровни прибыли, утверждает он.

«Заниматься выращенными в лаборатории камнями только потому, что природные не приносят вам денег, вероятно, не является долгосрочным бизнес-планом, - сказал он. - Долгосрочный бизнес-план состоит в разработке солидного ценностного предложения для выращенных в лаборатории камней, точно так же важно создать солидное предложение для природных камней».

Лучшие методы работы с синтетическими камнями

De Beers готовилась к неизбежному переходу все большего числа ее клиентов на синтетику. Алмазодобывающая компания работает над рекомендациями с целью обеспечить, чтобы ее покупатели торговали выращенными в лаборатории камнями и избегали ложных или вводящих в заблуждение заявлений. Например, она не разрешит компаниям заявлять, что выращенные в лаборатории алмазы более экологичны, чем природные, или что отрасль природных алмазов наносит вред людям, подчеркнул Стивен Люсье (Stephen Lussier), исполнительный вице-президент De Beers по потребителям и брендам, на Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference), состоявшейся в сентябре.

Компания сама занимается этим бизнесом: в 2018 году она запустила Lightbox, линию модной бижутерии с выращенными в лаборатории бриллиантами. Она продвигает эту категорию как недорогой, доставляющий удовольствие продукт, оценивая товары в $800 за карат, и настаивая на том, что природные бриллианты по-прежнему являются предпочтительным ювелирным изделием для потребителей для таких важных событий, как обручение.

De Beers заявила, что не будет активно мешать сайтхолдерам торговать синтетическими материалами для свадебных украшений, как торгует, например, Signet Jewelers, используя свою линию изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами на своем сайте James Allen.

Тем не менее, она обновляет свои методы наилучшей практики ведения бизнеса новыми правилами, чтобы сайтхолдеры и аккредитованные покупатели избегали ложных заявлений о синтетических камнях, и планирует опубликовать изменения в январе в рамках своего ежегодного обзора принципов наилучшей практики. Существующий документ, в котором излагаются условия поставок природных алмазов, предписывает полное раскрытие информации и запрещает клиентам использовать вводящие в заблуждение термины для синтетических алмазов и бриллиантов, например, «натуральный», «настоящий» или «культивированный».

Принципиальный вопрос

«Сайтхолдеры, конечно, могут принимать собственные решения относительно своей коммерческой деятельности и подходов, если их деятельность соответствует принципам наилучшей практики ведения бизнеса, - добавил Фериэль Зеруки (Feriel Zerouki), старший вице-президент De Beers по международным отношениям и этическим инициативам. - Это накладывает на сайтхолдеров ряд требований, касающихся ответственного поведения в отношении [выращенных в лаборатории алмазов], включая раскрытие, сегрегацию и тестирование, но каждая компания принимает свои собственные решения относительно [своего] коммерческого подхода».

В ближайшие два месяца алмазодобывающая компания также опубликует отдельное заявление о принципах, которые будут служить ориентиром для содействия укреплению доверия потребителей в таких вопросах, как вводящие в заблуждение заявления, пояснил Зеруки.

Руководитель не сказал, сколько сайтхолдеров работают на рынке синтетических камней. Но их число, вероятно, растет, отметил один отраслевой консультант на условиях анонимности.

«Огромное число сайтхолдеров [De Beers], Rio Tinto или клиентов АЛРОСА изучают вопрос о выращенных в лаборатории алмазах или уже занимаются ими, - сказал консультант. - Вы можете пройтись по списку огранщиков алмазов, и, за очень немногими исключениями, многие из них уже стремятся приобрести поставки камней или инвестировать в самих производителей выращенных алмазов».



