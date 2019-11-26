Китайские потребители переходят от расходов к сбережениям?

26 ноября 2019

Автор: Адина-Лаура Ахим (Adina-Laura Achim)

(jingdaily.com) - Китай сталкивается с замедлением экономического роста, и продолжающаяся торговая война с США создала потенциально сложную ситуацию, при которой потребительские цены могут резко подскочить, а показатели доходности бизнеса могут снизиться. По мере нарастания проблем правительство приняло меры стимулирования (снижение налогов, займы и т. д.) с целью увеличения расходов, но вместо этого граждане Китая становятся более экономными, все дальше и дальше уходя от экстравагантных расходов прошлых лет. И хотя индустрия предметов роскоши в последнее время стала зависеть от более молодых потребителей в Китае, одержимых брендами, сегмент дорогостоящих товаров остается уязвимым к изменениям, вносимым Пекином.

Международная консалтинговая компания McKinsey указывает на то, что молодые китайские потребители стали «двигателем глобальных расходов на дорогостоящую обувь, сумки, одежду, ювелирные изделия и часы», и, согласно ее исследованию, основанному на данных транзакций UnionPay, которые использовались в Отчете о рынке роскоши в Китае (China Luxury Report) за 2019 год, «Китай обеспечил более половины мирового роста расходов на предметы класса «люкс» в период с 2012 по 2018 год, и ожидается, что на его долю придется на 65 процентов больше расходов в мире к 2025 году».

И все же это замедление экономического роста может временно приостановить фазу сверхпотребления в Китае. Кроме того, ожидается, что «класс мечтающих разбогатеть или добиться более высокого социального положения» будет избегать «крупных или дискреционных покупок», а потребители предметов роскоши будут переходить на товары более доступной ценовой категории, чтобы сдерживать свои импульсивные желания тратить слишком много. В конце концов, это сокращение расходов подорвет потребительское доверие и будет саботировать уязвимые бренды класса «люкс». Что касается сомневающихся, то они должны помнить, как в апреле 2008 года, когда разразился экономический кризис, Берт Тански (Burt Tansky), бывший тогда президентом Neiman Marcus, сказал, что, «когда наш клиент затягивает пояс, он обычно из кожи страуса или крокодила». К сожалению, это было не так.

Как заявили компании Vogue Business и Bain & Co., мировой финансовый кризис 2008 года «сократил на 9 процентов рынок персональных предметов роскоши». Обычные реальных магазины и крупные сети пережили особенно тяжелое время, и кризис вызвал эффект «домино», который привел к так называемому «апокалипсису ритейла». В конце концов, возрождение отрасли было связано с ростом нового потребительского класса в Китае. Mintel показывает, что к 2013 году Азиатско-Тихоокеанский регион обогнал Европу как крупнейший рынок предметов роскоши. Следовательно, можно утверждать, что чрезмерные расходы Китая на предметы роскоши спасли отрасль.

При этом важно упомянуть, что были исторические бренды и группы предметов роскоши, которые процветали даже во время глобальной рецессии. В разгар финансового кризиса, в 2009 году, компания Hermès увеличила продажи на 8,5 процента, а Louis Vuitton показала рост, выраженный двузначными цифрами. Однако оба легендарных торговых дома использовали уникальную стратегию, сосредоточенную на производстве и сохранении высококачественных товаров, которые были незаменимы и имели привлекательность, не подвластную времени. В то время как большинство розничных продавцов предметов роскоши использовали агрессивную стратегию дисконтирования цен, Hermès и Louis Vuitton увеличили свои поступления и продажи за счет повышения мастерства, улучшения дизайна и повышения качества. Однако подобные истории успеха во время спада были немногочисленными, и большинству брендов приходилось понести длительные убытки.

Учитывая, что «глобализация отступает, как исчезает и эффект ореола роста Китая», аналитики с осторожностью относятся к будущему розничной торговли товарами класса «люкс». Консалтинговая компания Deloitte говорит, что «потребительская отрасль показывает трещины в фундаменте», и «очень важно, чтобы потребительские компании разработали план действий в условиях рецессии сейчас».

Хотя некоторые бренды по-прежнему игнорируют мрачные экономические прогнозы, подавляющее большинство участников отрасли предметов роскоши сегодня лучше подготовлено к тому, чтобы пережить грядущий кризис, чем это было десять лет назад. Это связано с тем, что развитие платформ электронной торговли привело к снижению издержек на деловые транзакции, в то время как цифровые стартапы индустрии роскоши, использующие данные и аналитическую информацию, изменяют формы взаимодействия с потребителями. Кроме того, конгломераты, занимающиеся предметами роскоши, внедрили цифровизацию и новые технологии с целью повышения производительности и более быстрого прогнозирования потребностей клиента. Поэтому, даже если в этот раз Китай не спасет всю отрасль розничной торговли, креативные и инновационные бренды товаров класса «люкс» должны быть способными сохранять свое важное значение.



