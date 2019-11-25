Debswana пока сосредоточится на добыче алмазов

25 ноября 2019

Автор: Альфред Масокола (Alfred Masokola)

(weekendpost.co.bw) - Ведущий производитель алмазов Debswana, совместное предприятие правительства Ботсваны и De Beers Group, в ближайшей и среднесрочной перспективе будет по-прежнему сосредоточен исключительно на добыче алмазов. Это было подчеркнуто Брюсом Кливером (Bruce Cleaver), главным исполнительным директором De Beers Group и председателем совета директоров Debswana, а также Мметлой Масире (Mmetla Masire), постоянным секретарем министерства природных ресурсов, 5 ноября на брифинге для СМИ на полях Алмазной конференции (Diamond Conference) 2019 года, состоявшейся в Габороне.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Наблюдатели, комментаторы и некоторые политические лидеры на разных платформах высказали мнение, что Debswana как крупнейшая частная компания Ботсваны и одно из наиболее широко известных государственно-частных партнерств во всем мире должна играть ведущую роль в ботсванской программе экономических преобразований и диверсификации. Было высказано предположение, что в интересах национальной программы социальных инвестиций по созданию рабочих мест, диверсификации экономики и индустриализации Debswana должна принимать участие в работе других коммерчески жизнеспособных предприятий, помимо алмазодобывающего бизнеса.

Debswana является крупнейшим работодателем в частном секторе и вторым после правительства, с общим штатом рабочей силы около 5 000 сотрудников, непосредственно занятых в отрасли, и еще несколькими тысячами подрядчиков и компаний, предоставляющих услуги. Недавно в связи с активизацией правительственных переговоров с De Beers, направленных на возобновление соглашений по продаже алмазного сырья, выяснилось, что на правительственном уровне состоялись переговоры, призывающие обе стороны обсудить вопрос, позволяющий алмазному гиганту, частично принадлежащему государству, инвестировать в другие сектора экономики.

Аргумент, выдвигаемый теми, кто верит в это, заключается в том, что Debswana обладает необходимым капиталом, техническими возможностями и умелым корпоративным управлением, чтобы осуществить это. «Обсуждается вопрос о том, чтобы Debswana возглавила экономическую диверсификацию, инвестируя в солнечную энергию, сборку установок, оборудования и станков, помимо всего прочего», - поделился в прошлом месяце источник из самых высоких коридоров правительства.

За годы своего существования Debswana инвестировала средства в другие предприятия, не связанные с добычей алмазов. Угольная шахта Морупуле (Morupule) полностью принадлежала компании Debswana до того, как в 2017 году была передана правительственной компании по разработке месторождений полезных ископаемых Mineral Development Company. В 1996 году был создан бухгалтерский колледж Ботсваны, ведущее учебное заведение в стране, действующее как совместное предприятие между Debswana, Министерством финансов и экономического планирования и Ботсванским институтом бухгалтеров. Debswana также полностью владеет страховой компанией Sesiro, специализированной службой страховых услуг для своих сотрудников.

Во время президентских дебатов на только что прошедших всеобщих президентских выборах Ндаба Гаолате (Ndaba Gaolathe) из Альянса прогрессивных сил (Alliance for Progressives) отметил, что Debswana - одна из эффективных компаний, которая за эти годы превратилась в успешный бизнес с прекрасным корпоративным управлением: «Мы должны повторить эту «ДНК» компании Debswana в других секторах экономики и даже в других странах для нашей выгоды как развивающейся страны, которая хочет провести индустриализацию и преобразовать свою экономику», - сказал он.

Ответы правительства и DE BEERS

Отвечая на эти предложения на брифинге для СМИ, представляющий De Beers Group Брюс Кливер сказал, что все зависит от разговора, который обе стороны, наконец-то, начнут вести в будущем на уровне совета директоров. «Мы открыты для таких переговоров, потому что мы хотим поддержать правительство также и с помощью диверсификации экономики, но пока Debswana - это прежде всего алмазодобывающая компания, которая борется с проблемами, существующими в отрасли, и преимущественно расширяет свои предприятия, которые являются высокотехнологичными и капиталоемкими», - сказал он.

Брюс Кливер также добавил, что по проектам Cut 3 и Cut 9 потребуется, чтобы руководство Debswana полностью сосредоточилось на достижении максимальных показателей производства и высокой отдачи от инвестиций: «Инвестирование в другие предприятия в других секторах экономики не является вопросом, который мы совершенно не рассматриваем в перспективе, но нашим приоритетом на данный момент является подтверждение позиции компании как ведущего производителя алмазов на фоне проблем, существующих в отрасли».

Брюс Кливер, председатель совета директоров Debswana, заявил, что в будущем акционеры приступят к обсуждению этого вопроса. «В настоящее время мы также сосредоточены на преобразовании некоторых операционных моделей, формируя высокоэффективную команду с беспрецедентными возможностями и способностью взять на себя эту компанию, которая является краеугольным камнем нашего бизнеса в достижении больших высот и имеет как проблемы, так и возможности, которые мы видим на горизонте», - подчеркнул он.

Представляя правительство, постоянный секретарь министерства природных ресурсов Мметла Масире объяснил, что инвестиции в другой бизнес, не связанный с добычей полезных ископаемых, потребуют серьезной комплексной проверки и надлежащей оценки, чтобы не рисковать профилем поступлений компании: «Помните, что Debswana является краеугольным камнем нашей экономики, поэтому как бы нам ни было интересно искать другие предприятия для инвестиционных вложений Debswana, нам также нужно проявлять большую осторожность, потому что мы не хотим подвергать опасности того, кто поддерживает экономику нашей страны в целом».

Со своей стороны, региональный менеджер De Beers Botswana Нео Морока (Neo Moroka), который был членом руководства Debswana на разных уровнях, сказал, что компания продолжит поддерживать усилия правительства через Организацию по развитию малых и средних предприятий (Small Medium Enterprises Development), поддерживая местных поставщиков и компании, предоставляющие услуги. «У Debswana есть четкая Корпоративная политика в области социальных инвестиций (Corporate Social Investment policy), а также возможности Организации по вовлечению населения в экономику (Citizen Economic Empowerment), которые, как мы считаем, уже стимулируют проведение экономических преобразований, направляя миллионы пулов в рамках сотрудничества с местными компаниями, предоставляющими рабочие места нашим людям», - сказал он.



