Существует ли рынок перепродажи выращенных в лаборатории бриллиантов?

03 декабря 2019

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В октябре этого года по настоянию пользователя с правом на комментарии я изучил политику торговых сетей Kay и Jared, связанную с обновлением синтетических бриллиантов и процедурой трейд-ин (зачетом имеющегося у покупателя камня в счёт стоимости приобретаемого) в настоящее время, когда обе эти торговые сети их продают. Достаточно сказать, что ситуация с искусственными камнями не такая же, как с природными бриллиантами. Вот что предлагает Jared:

Наши услуги по трейд-ин и обновлению позволяют вам обменивать любые ювелирные изделия с бриллиантами (за исключением бриллиантов, созданных в лаборатории), которые вы больше не носите, на совершенно новые.

Сайт Kay предлагает схожие услуги. То же самое предлагает и Brilliant Earth - один из крупнейших онлайн-продавцов выращенных бриллиантов.

Производитель выращенных в лаборатории алмазов Diamond Foundry традиционно рекламировал свою «бессрочную 100-процентную гарантию стоимости», которая «гарантирует сохранение стоимости вашего бриллианта навсегда» с «бесплатным обновлением камней в течение всего срока службы». Во время выхода этой публикации издание JCK уже не смогло найти эту гарантию на сайте компании. Она не отвечала на запросы прокомментировать текущий статус гарантии. (новейшая информация: После того, как эта статья была опубликована, Diamond Foundry разослала электронные письма, в которых «по-прежнему предлагает» гарантию, но сайт «сейчас больше внимания уделяет продажам B2B (бизнес для бизнеса), поэтому в данный момент услуга не упоминается»).

Это болезненный вопрос для мира выращенных в лаборатории бриллиантов. Учитывая, что технология со временем удешевляется, а производство созданных алмазов не ограничено природой, большинство считают, что цены на синтетические материалы упадут. Фактически, этот процесс уже начался, и цены снизились за последний год, несмотря на явный всплеск спроса. (Цены на природные алмазы и бриллианты в последнее время тоже упали, хотя и не так сильно.) В декабре прошлого года Diamond Foundry объявила, что устанавливает цены на свои бриллианты на 55% ниже прейскуранта Rapaport. Один продавец только что связался со мной на LinkedIn, обещая цены на 78%-89% ниже цен Rap.

Розничные цены тоже падают. Аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky) считает, что с начала года они упали в среднем на 20%-30%. В январе выращенный в лаборатории бриллиант очень хорошей огранки с сертификатом IGI весом 2,01 карата, цвета J, чистоты SI2 был продан на Brilliant Earth за $6 800. Теперь вы можете увидеть лабораторные бриллианты с аналогичными сертификатами на сайте по цене, начиная с $4 000.

Это может объяснить то, почему некоторые продавцы неохотно идут на компромиссы. Хотя не все.

Как Ada Diamonds, так и MiaDonna предлагают обновления для выращенных в лаборатории бриллиантов, хотя и требуют, чтобы покупатель заплатил определенную цену за новый камень – так, Ada требует сумму, равную стоимости оригинального камня или превышающую ее в полтора раза, а MiaDonna – в два раза. В этом нет ничего необычного, поскольку многие традиционные продавцы прибегают к аналогичной политике.

В то же время, хотя это и кажется исключением, сеть Kesslers Diamonds из штата Висконсин предлагает одинаковую политику трейд-ин и для выращенных в лаборатории бриллиантов, и для природных бриллиантов, не устанавливая какие-либо минимумы.

Если представленные здесь подходы распространены по всему миру, они указывают на более крупную проблему: имеют ли выращенные бриллианты стоимость перепродажи? Многие в мире природных бриллиантов утверждают, что не имеют.

Вторичный рынок лабораторных бриллиантов существует, хотя он все еще небольшой. (Это понятно, поскольку категория все еще невелика.) У Ada Diamonds с мая 2018 года действовала программа обратного выкупа. В этом году был запущен несколько загадочный сайт We Buy Lab Diamonds (Мы покупаем лабораторные бриллианты). И, конечно, можно продать что угодно на eBay.

Линдси Рейнсмит (Lindsay Reinsmith), основатель и директор по продажам компании Ada, говорит, что программа обратного выкупа этой компании преследует три цели. Во-первых, Ada специализируется на выращенных бриллиантах с высокими показателями цвета и чистоты, а их по-прежнему трудно найти. Во-вторых, будучи традиционным ювелиром, она дает лучшие цены на подержанные бриллианты. И, наконец, в частности для рынка выращенных бриллиантов, она работает по принципу «выгоды для клиента».

«Если вам гарантировано, что вы получите финансовое предложение, это дает спокойствие клиентам, покупающим предметы роскоши, - говорит она. - Они знают, что не получат продукт с нулевой стоимостью перепродажи».

Конечно, большинство из них не получают полной розничной стоимости за свои изделия при трейд-ин, но это также относится и к природным бриллиантам: «Это покупка предмета роскоши, как автомобиля Rolls-Royce, - говорит Рейнсмит. - Люди должны перестать думать, что это хороший вариант для вложения денег».

На данный момент программа обратного выкупа Ada не составляет большую часть ее бизнеса.

«Продукт довольно новый и появился недавно, - говорит Рейнсмит. - У [клиентов] еще не было возможности развестись».

И, как и большинство ювелиров, Рейнсмит избирательно относится к тому, что она покупает.

«Мы покупаем только то, что мы готовы продать, - говорит она. - Мы недавно приобрели бриллиант весом 2 карата, цвета D, чистоты VVS. Это то, что мы продадим очень быстро, и мы сделали хорошее предложение по нему. Если [у потребителей] некрасивый камень, им будет трудно его продать».

Рейнсмит признает, что перепродавать лабораторные бриллианты не так просто, как природные, но она чувствует, что рынок в конечном итоге будет развиваться.

Однако в настоящее время большинство дилеров, занимающихся бывшими в употреблении товарами, воздерживаются, и Пол Зимниски выяснил следующее:

Большинство из известных покупателей бриллиантов, подпадающих под систему C2B (потребитель для бизнеса), как правило, покупают только природные бриллианты. Например, лидеры отрасли WP Diamonds (White Pine), IIDV и Mondiamo, партнер Blue Nile, в настоящее время не покупают бриллианты, созданные в лаборатории. Участник онлайн-торговли Worthy.com будет покупать созданные в лаборатории бриллианты, но только солитеры размером 2 карата или больше. Платформа I Do Now I Don’t (Я согласна, а теперь не согласна) (бренда Delgatto) недавно начала «экспериментировать» с покупками лабораторных бриллиантов, но отметила, что она будет покупать только по ценам с очень большой скидкой.

Он считает, что «устойчивый рынок перепродажи [природных] бриллиантов для потребителей является, пожалуй, одним из лучших способов для отрасли продемонстрировать ценность своего товара, а также дифференцироваться не только от созданных в лаборатории бриллиантов, но и от других конкурирующих предметов роскоши».

Тем не менее, неясно, будет ли это иметь значение для клиентов или заметят ли они, учитывая, что эти правила обычно написаны мелким шрифтом. Потребители, как правило, покупают бриллианты, ожидая, что они будут вечными. И молодые покупатели могут посчитать, что стоит сэкономить немного денег сейчас, даже если они могут проиграть в будущем.

Все же, когда я разговариваю с ювелирами, неохотно продающими выращенные в лаборатории бриллианты, у них основное опасение почти всегда связано со стоимостью и с тем, как они осилят трейд-ин и обратный выкуп. Для тех, у кого они сейчас есть, ответ кажется ясным: они не осилят.