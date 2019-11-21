В 2020 году ожидается введение передовой европейской глобальной схемы сертификации сырья

21 ноября 2019

Автор: Сесилия Джамасми (Cecilia Jamasmie)

(mining.com) - Группа европейских организаций и компаний объединила усилия для создания первой глобальной системы сертификации, обеспечивающей согласованные стандарты экологического, социального и экономического воздействия во всей цепочке создания стоимости сырья. Она будет запущена в следующем году.

Система CERA (CErtification of RAw Materials, Сертификация сырьевых материалов) создана в 2015 году немецкой инженерно-консалтинговой фирмой DMT Group при поддержке Европейской экономической комиссии ООН, Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, EIT RawMaterials, Volkswagen, Fairphone и исследовательских учреждений всей Европы.

На компании оказывается давление со стороны потребителей и инвесторов, которые требуют, чтобы они доказывали, что полезные ископаемые поставляются им без нарушений прав человека, но отслеживание сырья на протяжении всего его пути является сложной задачей.

В настоящее время существует не менее 40 различных методов сертификации, рассчитанных только на горнодобывающую промышленность, и их число увеличивается в геометрической прогрессии, если рассматривать всю цепочку создания стоимости. Некоторые из них являются специфическими для географического региона, процесса или гуманитарной проблемы, в то время как другие касаются отдельного полезного ископаемого.

Дополнительным барьером для действующих методов сертификации является то, что большинство из них являются сложными, дорогостоящими и несогласованными, говорит Андреас Хуке (Andreas Hucke), директор проекта CERA, глава департамента устойчивого развития сырья компании DMT.

«Это приводит к применению различных подходов к определению устойчивости и этики в разных странах, для разных полезных ископаемых и в разных компаниях, - говорит Хуке. - CERA решает эти проблемы».

Процесс сертификации будет осуществляться с использованием закрытого блокчейна, а его проверка и поиск будут доступны в открытом блокчейне. Эта технология, такая же, как и применяемая для криптовалюты «биткойн», обеспечивает коллективный доступ к зарегистрированным данным, хранящимся в сети отдельных компьютеров, а не у одной стороны.

Официальные пилотные проекты CERA, направленные на обеспечение устойчивости при геологоразведке, добыче и переработке лития и кобальта, начнутся в конце 2019 года.

Блокчейн в действии

Существует несколько других блокчейн-проектов, направленных на подтверждение подлинности товаров и продуктов.

Группа ответственных поставщиков RCS Global помогает IBM в разработке решения для отслеживания кобальта для Volkswagen, Ford и других компаний.

De Beers - крупнейший в мире производитель алмазов по стоимости - находится на продвинутой стадии тестирования своей платформы Tracr, которая позволяет отслеживать драгоценные камни по всей цепочке создания стоимости - от рудника до покупателя.

Действующие нормативные акты включают в себя Регламент ЕС о конфликтных минералах (EU’s Conflict Minerals Regulation), закон, касающийся поставок тантала, олова, вольфрама и золота, который вступит в силу в следующем году. Эти правила основаны на руководящих указаниях Организации экономического сотрудничества и развития по добыче полезных ископаемых из районов, затронутых конфликтами, и зон высокого риска. Они требуют от компаний приведения доказательств проведения ими комплексной экспертизы в рамках своих цепочек поставок. Но этот закон ограничивается этими четырьмя товарами.

Другие металлы охвачены инициативой «Ответственного отношения к сырьевым материалам» (Responsible Minerals Initiative, RMI), передовой комплексной проверкой в отрасли, поддерживаемой такими технологическими гигантами, как Apple, Microsoft, Samsung, и разработчиками электромобилей Renault, Ford и General Motors. Однако соблюдение такой инициативы осуществляется на добровольной основе.

В ближайшие недели CERA будет определять партнеров пилотного проекта для цепочки ответственности и обеспечения сохранности, который должен начаться в 2020 году. Заявки будут приниматься с 2020 года, а первые сертификаты будут выданы в 2021 году.



