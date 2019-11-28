Производители бриллиантов должны готовиться к автоматизации

28 ноября 2019

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Представьте себе следующее: алмазодобывающая компания, работающая c самоходными грузовиками, доставляет свою партию руды на завод по переработке, где алмазы отделяют от пустой породы, и перед отправкой алмазы сортируют по размерам для отправки на дальнейшую агрегацию. Они поступают в устройства, которые определяют их цвет и потенциальную чистоту, а также проводят оценку, к какому ассортименту камень подходит больше всего. Затем алмазы проходят через компьютерное устройство планирования, принадлежащее компании, которое анализирует, как получить оптимальный выход при производстве бриллиантов.

Оттуда камни поступают в подразделение производства бриллиантов, где в станках используется искусственный интеллект (ИИ) для выполнения процесса огранки и полировки. Полученный бриллиант проходит оценку с помощью автоматизированных систем, определяющих показатели «4С» (вес в каратах, цвет, чистоту и огранку). Затем он отправляется к ювелиру или конечному потребителю, и вся информация о нем загружается в программу отслеживания на основе блокчейна или облака.

Этот процесс был представлен как реальная возможность в ходе панельного обсуждения на Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference) в сентябре, которая была посвящена теме «Прорывные инновации в алмазной отрасли» (Disruption in Diamonds). Во время работы секции был поставлен вопрос: как повлияет повышение автоматизации производства бриллиантов на нашу цепочку поставок? Модератор Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), основатель консалтинговой компании Gemdax, продолжал изучать вопрос глубже: что будет означать автоматизация для сотен тысяч рабочих, занятых в секторе производства бриллиантов? И сколько времени пройдет, прежде чем мы достигнем полной автоматизации производственного процесса?

Участники дискуссии согласились, что ответ: скорее, чем вы думаете.

«На рынке существует давление и высокий спрос на поиск решения, - заявил Бернольд Рихерзхаген (Bernold Richerzhagen), основатель и генеральный директор Synova, которая на той же неделе запустила DaVinci - автоматизированную систему огранки и черновой обработки алмазов. - Мы готовы предложить решение, и вопрос в том, сколько времени потребуется для его реализации».

Бриллианты за день

По словам Дэвида Блока (David Block), главного исполнительного директор директора Sarine Technologies, которая поставляет оборудование для производства бриллиантов, стремление к автоматизации связано с недостаточной эффективностью каналов сбыта алмазов. Примером тому является тот факт, что в производственном процессе более 100 этапов, добавил он.

Блок добавил, что неспособность отрасли производить бриллианты в соответствии с потребительским спросом привела к тому, что в алмазопроводе застряли лишние запасы в объеме на один или два года. Он сказал, что, хотя сейчас недавно добытый алмазный алмаз может выйти на рынок примерно через год, с помощью технологии можно сократить этот цикл, помогая торговле адаптировать алмазное сырье к потребностям потребителя.

Ускорение производственного процесса - это возможность, которую De Beers увидела при разработке своей инновационной стратегии. Рассматривая способы повышения эффективности алмазопровода, компания обнаружила, что наиболее узким местом между алмазодобывающей компанией и потребителем является огранка и полировка, вспоминает Фарид Салли (Faried Sallie), руководитель технологического отдела De Beers.

Для уплотнения алмазопровода «нам сказали, что мы должны стремиться добывать свой товар и доставлять его покупателю таким образом, чтобы он был готов через один день», - рассказал он на панельном обсуждении. По словам Салли, решение этой проблемы привело к тому, что в 2015 году De Beers приобрела 33,4% акций Synova, поскольку у технологии швейцарской компании по производству микроструйных устройств были наилучшие шансы для того, чтобы она была принята в отрасли в качестве долгосрочного решения.

Революционные изменения системы

Четыре года спустя, Synova утверждает, что ее система DaVinci может значительно сократить время производства бриллиантов за счет объединения нескольких производственных процессов в одном устройстве. Используя водоструйную лазерную технологию и систему с компьютерным числовым управлением (ЧПУ) для обработки сложных трехмерных геометрий, DaVinci может определить окончание огранки, а затем автоматически приступить к огранке другой грани алмаза.

Synova - не первая компания, которая объявляет об устройстве для автоматизации производства бриллиантов. В прошлом году Антверпенский научно-технический исследовательский центр по алмазам (WTOCD) представил свое оборудование Fenix, которое, по прогнозам исследователей центра, ускорит производственный процесс в 10-20 раз.

Обе компании утверждают, что их технология коренным образом изменит отрасль и уменьшит зависимость от дорогостоящей рабочей силы.

«Это произведет революцию в промышленности по производству бриллиантов, потому что система [DaVinci] охватывает практически весь процесс производства от алмазов до бриллиантов, - отметил Рихерзхаген во время запуска. «Становятся лишними несколько высокозатратных этапов c интенсивным использованием квалифицированного труда и высокими трудозатратами на этапе производства бриллиантов, например, блокировка короны и павильона, правка рундиста или периодические проверки качества».

Вследствие этого производство бриллиантов может быть адаптировано к сезонному спросу и месту, добавила Synova, а бόльшая точность и улучшенная симметрия камня означают, что клиенты получают более высокий и более предсказуемый выход бриллиантов.

Напряженная ситуация с рабочей силой

Все это сказывается на рабочей силе, занятой в производстве бриллиантов, как отметили участники панельного обсуждения и многие заинтересованные участники торговли на конференции. Салли и Блок опирались каждый на свой опыт, чтобы показать потенциальное влияние автоматизации процесса на рабочую силу.

В прошлом De Beers использовала самоходные тележки для определенных частей горного производства. Сегодня компания ищет автономные погрузочно-разгрузочные, транспортировочные и бурильные машины, способные принимать решение без вмешательства человека, сообщил Салли.

Результатом, добавил он, является более безопасный и эффективный процесс, который позволяет отрасли добиться успехов.

В то же время De Beers сотрудничала с местным населением и правительствами в поиске альтернативных рабочих мест с добавленной стоимостью для работников, пострадавших от этих новых систем, продолжил Салли. Однако он признал, что это не всегда возможно. «Неизбежно будут случаи, когда вам придется либо переучивать людей, либо отпускать их. Наши партнеры признают, что для сохранения конкурентоспособности такое напряжение будет существовать».

Беспокойство по поводу влияния инноваций на труд не является новым явлением и не является уникальным для алмазной промышленности, отметил Блок. Он указал на промышленную революцию 1800-х годов, которая, как говорили многие, сократит рабочие места. Но конечный результат был положительным, подчеркнул он.

«Рабочие места развиваются, а иногда исчезают, - сказал он. - Но в целом, если посмотреть на то, как технологии добавили стоимость в промышленности, в среднем они не убирают рабочие места, они меняют их».

Он вспомнил о сопротивлении отрасли устройствам Sarine для планирования алмазов, когда они впервые появились на рынке около 20 лет назад. По его словам, планировщики алмазов беспокоились о своей работе, но Sarine открыла школу для обучения их пользоваться этой технологией, и сегодня тысячи людей занимаются планированием алмазов. Главное, подчеркнул он, - показать людям на ранней стадии процесса, как использовать технологию.

Расширение области применения

Блок заявил, что определенно одно - изменения неизбежны.

По мере развития и совершенствования технологии такие системы, как DaVinci и Fenix, смогут производить более широкий ассортимент алмазов, как показывает опыт торговли в других областях. Например, устройства Sarine для чернового планирования начинали с более крупных и более качественных алмазов, но сегодня, по словам Блока, они работают и с камнями весом до 0,01 карата.

Аналогичным образом, в области оценки алмазов технология позволяет лабораториям изучать алмазы таких размеров, которые раньше невозможно было оценивать, отметил Том Моузес (Tom Moses), исполнительный вице-президент и главный научный сотрудник Геммологической лаборатории Америки (GIA).

Участники панельного обсуждения сошлись во мнении, что со временем бриллианты, производимые автоматизированными системами, будут включать в себя еще более мелкие и более дешевые камни.

Принятие изменений

Хотя руководители разошлись в оценках того, сколько времени потребуется отрасли для полной автоматизации, они отметили, что в различных процессах все время используются новые технологии, тем самым ускоряя процесс. Например, как указал Салли, уже автоматизируются такие компоненты, как финансовые системы и человеческие ресурсы.

Итак, спросил Аггарвал, куда это приводит компании – производителей бриллиантов?

Производителям бриллиантов следует провести подготовительную работу перед наступлением изменений, ответил Блок. Салли согласился, заявив, что они должны быть открыты для новых возможностей, которые предоставляют автоматизация, ИИ и другие представленные технологии, если они хотят лучше удовлетворять потребности своих клиентов и конечного потребителя.

По словам руководителя De Beers, внедрение технологий означает, что отрасль будет конкурировать по-другому.

«То, что мы делаем сегодня, - это не то, что мы собираемся делать завтра, и мы не собираемся продавать тот же самый продукт. Речь идет не о замене наших существующих производственных возможностей. Мы собираемся [применить] наше предложение совершенно по-другому, что откроет возможность переосмыслить наш продукт».

Техника против геммолога

В кругах, занимающихся оценкой алмазов, ведутся дебаты о будущем геммологов. Некоторые, особенно Sarine Technologies, считают, что процесс оценки будет полностью автоматизирован по мере развития технологий. А Геммологический институт Америки ожидает, что геммологи всегда будут нужны для перепроверки результатов устройств.

По словам Тома Моузеса из GIA, этот институт разработал свое первое устройство для оценки цвета еще в 1945 году. Совсем недавно группа инвестировала в компьютерное осмысление и искусственный интеллект, хотя целью является повышение эффективности, а не замена существующих оценщиков, подчеркнул он во время панельной дискуссии на Дубайской алмазной конференции в сентябре.

«Мы видим, что это шаг в направлении автоматизации для обработки большего количества камней, и по такой цене и при такой эффективности, которые могут обеспечить доверие потребителей, - сказал Моузес. - Но я не думаю, что мы дойдем до того момента, когда оценка станет полностью автоматизированной без участия людей-оценщиков».

Sarine, наоборот, предсказывает именно такую ​​возможность. У Sarine есть устройства, которые, по ее утверждению, могут автоматизировать оценку всех показателей «4C», причем цвет и чистота являются наиболее проблематичными. Все это основано на искусственном интеллекте и компьютерном осмыслении: оборудование собирает данные в ходе нескольких испытаний и анализа десятков тысяч бриллиантов.

Внедрение полностью автоматизированной оценки снижает вероятность человеческой ошибки, повышает согласованность данных и делает их менее субъективными, заявил генеральный директор Sarine Дэвид Блок, который назвал Sarine технологической компанией, работающей с поддержкой геммологов.

«Является ли оценка GIA F-VS2 (цвет F, чистота VS2) сегодня такой же, как и 20 лет назад? – спросил он участников обсуждения. - Это вопрос обеспечения согласованности в течение длительного периода времени. Неизбежно, что производство будет развиваться в направлении автоматизации, и то же самое относится к оценке бриллиантов».

GIA начинает поэтапно внедрять ИИ в ходе своей оценки цвета и чистоты, а технология также позволяет ее лабораториям оценивать алмазы меньших размеров, что раньше было невозможно, сказал Моузес, хотя и добавил, что эти приложения все еще будут требовать верификации геммологами.

Модератор панели Аниш Аггарвал поинтересовался, если сортировка становится все более автоматизированной, не будут ли производители бриллиантов просто использовать устройства самостоятельно, а не отправлять камни в лабораторию?

GIA рассматривает такую возможность, признал Моузеc.

«Мы предвидим сценарий, при котором по крайней мере для некоторых бриллиантов мы будем полагаться на технологию в ходе оценки, а результаты будут совместно обрабатываться и контролироваться геммологом», - сказал он. Данные будут собираться, затем загружаться в облако и проверяться с помощью системы GIA, этот процесс, по его словам, может пригодиться для значительной части производственного потока.



