Сортировка и оценка алмазов

Сегодня

(claritybw.com) - В том же 1971 году, когда на месторождении Орапа (Orapa) был открыт первый в Ботсване алмазный рудник, правительство Ботсваны создало компанию по оценке алмазов Botswana Diamond Valuing Company (BDVC). В 1982 году в Габороне было сдано в эксплуатацию сортировочное помещение BDVC, известное как Орапа хаус (Orapa House), и в то время оно было самым высоким и новейшим современным зданием в Ботсване. После проведения сортировки и оценки алмазы продавались компании De Beers Central Selling (CSO) в Лондоне, которая в 2013 году была заменена на базирующуюся в Габороне компанию De Beers Global Sight-holder Sales (DBGSS).

Diamond Trading Company Botswana (DTCB), совместное предприятие между правительством Ботсваны и De Beers с долями 50:50, в 2006 году заменило BDVC. В настоящее время DTCB проводит сортировку алмазов, добываемых Debswana, примерно на 14 000 категорий. Новый головной офис DTCB, открытый в 2008 году (рис. 18), способен сортировать и оценивать до 45 млн каратов в год и может вместить до шестисот сотрудников. Процесс сортировки обеспечивает правильную оценку всей продукции. Он также гарантирует, что могут выполняться постоянные поставки алмазов клиентам DTCB (так называемым сайтхолдерам), которыми являются некоторые ведущие мировые диамантеры.

После того, как DTCB проведет сортировку для Debswana, эти алмазы продаются двум предприятиям: 85% идут в DBGSS, 15% - в Okavango Diamonds Company (ODC). В DBGSS алмазы Ботсваны тщательно смешиваются с аналогичными алмазами с других рудников De Beers, расположенными в Канаде и Намибии, после того, как они пройдут сортировку и оценку для создания смеси для продажи. Этот процесс называется агрегацией. В настоящее время DBGSS насчитывает около 110 продаваемых смесей, или боксов. Сайтхолдеры приобретают боксы алмазов, которые были подготовлены компанией DBGSS. Алмазы могут поступать с любых рудников компании De Beers, находящихся в любой точке мира.

Сегодня алмазы продаются пятью разными предприятиями в Ботсване. DBGSS является основным подразделением De Beers по продаже алмазов и крупнейшим в мире поставщиком алмазов по стоимости. В конце 2013 года они переехали из Лондона в Габороне. Ежегодно проводятся десять торгов, называемых сайтами, в которых в настоящее время принимают участие 73 сайтхолдера, 18 из которых зарегистрированы в качестве местных сайтхолдеров (из Ботсваны).

Во-вторых, Okavango Diamond Company (ODC), основанная в 2012 году, является компанией по распределению алмазного сырья, которая на 100% принадлежит правительству Ботсваны. Если DBGSS проводит перед продажей агрегацию камней, добытых в Ботсване, вместе с алмазами с других рудников компании De Beers, например, из Намибии или Канады, то ODC является крупнейшим источником исключительно ботсванских алмазов на рынке. Они продают через онлайн-аукционы, а также с помощью 10 показов в год. В настоящее время ODC получает 15% несортированных алмазов от компании Debswana ежегодно. Другими компаниями, которые продают необработанные алмазы с аукциона, являются Firestone Diamonds - с ее рудника BK/11, в настоящее время законсервированного, и Boteti Mining - с ее очень успешного рудника Карове (Karowe).

В 2015 году Gem Diamonds также начала аукционные продажи камней с рудника Гхагху (Ghaghoo). Продажи сайтхолдерам проводятся по-другому: партии каждой из категорий соответствуют определенной цене в прейскуранте DBGSS на алмазы. Как только достигается соглашение о категоризации, проводится процесс покупки. В феврале 2007 года была открыта Алмазная академия (Diamond Academy) DTCB, а 18 марта 2008 года открылось новое здание DTCB по дороге в Международный аэропорт рядом с Debswana Corporate Centre (Корпоративным центром Debswana), ранее известным как Technical Support Centre (Центр технической поддержки), и оно стало крупнейшим центром по сортировке и оценке алмазов в мире.

В настоящее время алмазы с рудников De Beers, находящихся по всему миру, проходят сортировку и оценку в Габороне в зависимости от их размера, формы, качества и цвета, что широко известно как система классификации «4C» (вес в каратах, огранка, чистота и цвет), которая была изобретена Геммологическим Институтом Америки (GIA) еще в 1953 году.

Первым шагом в процессе сортировки является определение размера поступающих алмазов в так называемом «несортированном» виде, которые поступают в специальных герметичных металлических контейнерах. Алмазы весом более 10,80 карата классифицируются как крупные, или специальные, камни. Есть три основных размерных группы:

1)> 10,8 карата

2) от 0,66 до 10,79 карата

3) <0,66 карата, которые далее делятся еще на шесть категорий с использованием ситового полотна.