Алмазные войны: а победитель-то не настоящий!

22 ноября 2019

Автор: Тим Тредгоулд (Tim Treadgold)

(forbes.com) - С каждым днем ​​становится все сложнее поверить в то, что синтетические алмазы не наносят ущерба рынку природных драгоценных камней, несмотря на свидетельства тому, что De Beers, лидер алмазной отрасли, возможно, достигла своей очень дорогой цели.

Последнее свидетельство, указывающее на проблему на рынке природных (или добываемых) алмазов, появилось недавно в статье Forbes, в которой сообщалось о планируемой продаже выращенных в лаборатории алмазов в универмагах Bloomingdale's и Reeds Jewelers.

Хотя в этом не так много нового o синтетических бриллиантах, но важное значение плана, связанного с Bloomingdale и Reeds, заключается в том, что его продвигает De Beers через свою компанию по производству бриллиантов Lightbox.

До сих пор бриллианты Lightbox - а изготовленный человеком материал можно назвать бриллиантами - были доступны только через ее веб-сайт или всплывающие рекламные акции.

De Beers постоянно утверждает, что недорогие бриллианты Lightbox ориентированы на сектор модных аксессуаров и не конкурируют с ее основными драгоценными камнями, предназначенными для высококачественных ювелирных изделий, особенно для рынка обручальных колец.

Но такая дифференциация может быть скорее в умах руководителей компании De Beers по маркетингу, чем у покупателей ювелирных изделий, которым говорят, что практически невозможно отличить натуральный драгоценный камень от бриллианта Lightbox - как и есть на самом деле.

De Beers считала, что, если не стать лидером на быстроразвивающемся рынке синтетических алмазов, то это может сделать кто-то другой, но риск всегда заключался в том, что Lightbox станет дорогим примером каннибализации («поедания» доли рынка одних товаров другими из одного и того же ассортимента).

Вторым признаком того, что в традиционном алмазном бизнесе не все в порядке, является четко прослеживаемая закономерность снижения продаж компании De Beers своим традиционным покупателям в отрасли огранки бриллиантов, которая затем продает их ритейлерам.

Неопределенная мировая экономика и политические потрясения на важных рынках, например, в Гонконге, стали причиной такого снижения продаж.

Третьим признаком, указывающим на серьезные проблемы в De Beers, могут стать последние данные о поступлениях LVMH, крупнейшей в мире группы, занимающейся предметами роскоши, которая продает такие дорогостоящие товары, как сумки Louis Vuitton, шампанское Krug и Dom Perignon и ювелирные украшения Bulgari.

За три месяца, окончившиеся 30 сентября, LVMH повысила объем продаж на 17% благодаря «хорошему прогрессу», достигнутому в Европе и США, несмотря на некоторые трудности в Гонконге.

Важным моментом при сравнении показателей LVMH с показателями De Beers является именно то, что Beers делает при планировании своих кампаний по маркетингу бриллиантов, противопоставляя их конкурирующим предметам роскоши.

Вдобавок к снижению продаж алмазов в то время, когда главный конкурент на рынке предметов роскоши вовсе не звонит в тревожный звонок, который все в De Beers были бы в состоянии услышать, возникли еще и проблемы с синтетическими драгоценными камнями, проникающими из сектора дешевых модных аксессуаров в сегмент дорогих ювелирных изделий, а также с появлением на рынке других производителей синтетических драгоценных камней теперь, когда технология их производства освоена.

De Beers может утверждать, что, если бы она не запустила Lightbox, она потеряла бы контроль над алмазным бизнесом.

Ирония в том, что проект Lightbox сделал изготовленные человеком бриллианты приемлемой альтернативой природным, и De Beers остается только задавать себе вопрос, не помогла ли она создать монстра, который может навсегда изменить ее бизнес, которым она занималась 131 год.



