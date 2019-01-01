KYC: мост через бурные воды

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Автор: Эрни Блом (Ernie Blom)

(WFDB President’s Blog) - Алмазная и ювелирная промышленность - это индустрия, охватывающая все континенты. Она охватывает широкий спектр видов деятельности: от добычи полезных ископаемых до их переработки, превращения в ювелирные изделия и, наконец, розничной торговли, что выливается в продажу продукции конечным потребителям. Она также охватывает торговые операции на всех этих этапах.

Драгоценные материалы меняют владельца несколько раз, прежде чем достигнут своей окончательной формы и будут проданы конечному потребителю. Они могут даже переходить из рук в руки несколько раз на одной и той же стадии, когда проходят стадии агрегации и дезагрегации.

Современная отрасль характеризуется большим количеством участников на каждом этапе конвейера. В то время как существуют крупные компании с оборотом в миллиарды долларов, на другом конце спектра находятся многочисленные мелкие компании, многие из которых могут работать в одном лице. Во Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) интересы малых и средних предприятий лежат в основе нашего бизнеса.

Однако сочетание высоких ценностей и многочисленности компаний сопряжено с множеством проблем. Менее 20 лет назад диамантер мог легко купить алмазы у поставщика в одном месте, отправить их в другое место и, возможно, не в свою, а в другую компанию, занимающуюся оформлением заказов и оплатой.

Таких вариантов было много. Например, если покупатель закупал алмазное сырье у неорганизованных поставщиков или из стран с ограниченными и ненадежными банковскими системами, он мог попросить другую компанию забрать алмазы в зоне свободной торговли и оплатить непогашенный счет банковским переводом - или даже в натуральном выражении - другой компании в другой части мира в соответствии с указаниями поставщика.

Банки и экспедиторы просто следовали инструкциям, и брови от удивления не поднимались, поскольку это считалось торговой практикой. Все понимали, что все, что делал диамантер - это оптимизация собственного технологического процесса с учетом финансовой безопасности и защиты.

Сегодня все иначе. Подобный процесс будет рассматриваться как процесс отмывания денег. Банки и финансовые учреждения не согласятся содействовать этому. Диамантеры и компании покупали алмазы в Африке примерно 15 лет назад, прибегая к весьма неформальной и зачастую сложной манере. В странах, где De Beers не было, алмазы, добываемые в старательском и аллювиальном секторах, было трудно регулировать. Действительно, внутренняя цепочка торговли алмазами, добываемыми старательским способом, в основном действовала неформально, без бумажной работы или учета, что делало ее в значительной степени не отслеживаемой.

В большинстве случаев покупатель не требовал идентификации от тех, у кого он покупал товары, и лишь немногие - независимо от того, имели они лицензию или нет - вели учет.

Ныне мир бизнеса сильно изменился. Нравится нам это или нет, но соблюдение четкого контроля над процессами купли-продажи в настоящее время является неотъемлемой частью бизнеса диамантера. Можно даже сказать, что соответствие – это, в добавление к общепринятой оценке бриллиантов по четырем «С», пятое «С» бизнеса.

Именно по этим причинам WFDB принял принцип «Знай своего клиента» (“Know Your Customer” или KYC).

Принцип «Знай своего клиента», иначе известный как «Знай своего покупателя» или просто KYC - это процедура, в рамках которой бизнес проверяет личность своих клиентов и оценивает их пригодность, а также потенциальные риски, связанные с незаконными намерениями в отношении деловых отношений. Процедура «Знай своего клиента» также используется компаниями всех размеров с целью обеспечения того, чтобы их предполагаемые клиенты, агенты, консультанты или дистрибьюторы отвечали требованиям о противодействии взяточничеству или неучастии в отмывании денег. Банки, страховщики, экспортные кредиторы и другие финансовые учреждения все чаще требуют, чтобы клиенты предоставляли подробную информацию о надлежащей проверке.

Фрагментированный характер отрасли означает, что существует нехватка доступной информации о драгоценных камнях и ювелирных компаниях. Недавние мошенничества, совершенные несколькими паршивыми овцами, также заставили банки и финансовые институты не доверять отрасли, и они теперь требуют большей прозрачности в ней.

В рамках соблюдения закона о противодействии отмыванию преступных денег каждый участник отрасли должен будет проводить надлежащую проверку (Customer Due Diligence, CDD) (обычно это также называется «Знай своего клиента», «Знай своего поставщика» или «Знай своего контрагента») каждого из своих клиентов и поставщиков с соответствующими подтверждающими документами и регулярным обновлением информации.

В среднем, 80% информации в любой процедуре KYC являются обычными данными. Если 10 компаний продают товары одному и тому же клиенту, и каждая из них поддерживает свою отдельную процедуру KYC для этого клиента, то их клиенту придется заполнить 10 форм KYC, большинство из которых будет повторять информацию примерно на 80-90 процентов, в то время как уникальная информация будет составлять 10-20%.

Торговля алмазами и бриллиантами традиционно представляет собой сегмент B2B, где основная часть транзакций осуществляется между определенным набором клиентов. Предполагается, что камень переходит из рук в руки 7-8 раз, прежде чем он будет наконец продан потребителю. Для WFDB это делает потребность в общей платформе еще более насущной, чтобы обеспечить большую прозрачность в отрасли. Чтобы быть заслуживающей доверия, платформа KYC должна удовлетворять определенным существенным условиям.

Платформа должна, в первую очередь, повысить уровень соответствия требованиям в отрасли, установив наилучший стандарт (например, включая запрос о конечных бенефициарах), в то же время снизив общую стоимость соответствия требованиям для отрасли. Это должно обеспечить возможность саморегулирования отрасли за счет увеличения издержек в случае несоблюдения требований и предоставления большего объема полномочий отраслевым органам.

С точки зрения участников отрасли, соответствующая платформа KYC обеспечит повышенную эффективность, в то же время достигая лучших стандартов KYC, таких как ввод информации из одной точки и экономия времени, поскольку информация может быть передана мгновенно. Кроме того, доступность информации о контрагентах повысит прозрачность, позволяя банкам получать больше информации о своих клиентах и тем самым обеспечивая бо́льшую доступность финансирования.

Кроме того, работа с уполномоченными биржами / отраслевыми органами позволит биржам самостоятельно управлять торговлей. Система должна требовать, чтобы принимались только лица, являющиеся членами WFDB, и чтобы их конкретные документы, относящиеся к информации KYC, были проверены их соответствующими биржами. Таким образом, биржи могут проверять информацию своих соответствующих членов, придавая дополнительную уверенность другим членам относительно ее подлинности. Это дополнительно сократит необходимые усилия, поскольку вся информация проверяется только в одном месте и не нуждается в повторной проверке. И последнее, но не менее важное: члены согласились с этическим кодексом биржи, что позволяет им разрешать споры.

Создание платформы WFDB KYC является важным инструментом восстановления доверия к алмазной промышленности и доверия к ней. Это может показаться раздражающим бременем, появившимся в трудную минуту, когда кредиты труднодоступны, прибыль отсутствует, а цены на сырье и бриллианты идут вниз. Тем не менее, это мост, который индустрия должна пересечь без задержек.



