Либерхерр уходит с поста главы Ассоциации производителей алмазов

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr) уходит с поста генерального директора Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) после того, как возглавлял эту группу компаний в течение почти четырех лет.

Его сменит Дэвид Келли (David Kellie), который работал в Ralph Lauren и Watches of Switzerland.

Либерхерр останется главой группы до конца текущего контрактного периода, завершающегося 31 декабря. Келли присоединится к DPA в декабре.

Келли 14 лет проработал в Ralph Lauren, занимая ряд должностей, включая должность старшего вице-президента корпорации по глобальному маркетингу и рекламе. В настоящее время он является руководителем отдела маркетинга по США в розничной компании Watches of Switzerland.

Председатель DPA Стивен Лусье (Stephen Lussier), который также является исполнительным вице-президентом De Beers, говорит, что организация достигла точки, в которой она должна совершить поворот в своей деятельности.

«Жан-Марк прошел трудный путь, поскольку было сложно создавать организацию с нуля, - говорит он. - Сейчас у нас действительно сильные команды на всех потребительских рынках. И мы задумались над тем, что теперь, когда мы прошли первую стадию и перешли во вторую, какой лидер нам нужен?»

«Мы подумали, что важно иметь генерального директора с сильным маркетинговым опытом, который действительно знает, как повлиять на потребителя. Когда мы решали, какой лидер нам нужен, мы не хотели, чтобы им был кто-то из самой отрасли, мы искали маркетолога. Наша задача - взять то, что у нас есть, и по-настоящему мощно довести это до потребителя», - отметил он.

Стивен Лусье говорит, что бюджет DPA составляет около 70 миллионов долларов в год и его бо́льшая часть предназначена для Соединенных Штатов.

Будучи управляющим директором Rio Tinto Diamonds, Либерхерр был ведущим голосом, призывая к созданию организации видового маркетинга, такой, как DPA. Сначала он занимал должность ее председателя, а затем в феврале 2016 года приступил к работе в качестве исполнительного директора.

Либерхерр рассказал журналу JCK, что на данный момент у него нет планов и он хочет отдохнуть, прежде чем начнет следующую главу в своей деятельности.

При Либерхерре DPA выступила с рядом амбициозных и порой противоречивых инициатив, включая ее оригинальную рекламу, «выходящую за обычные рамки», недавно дебютировавший фильм, в котором рассказывается об истории происхождения бриллианта, и ее решение поручить Trucost изучить социальные и экологические последствия производственной деятельности членов DPA.

В сообщении DPA приводятся его слова: «Для меня это волнующий момент после четырех лет сотрудничества с DPA, но я горжусь тем, что было достигнуто с момента создания организации и особенно с тех пор, как она получила увеличенное финансирование начиная с июня 2017 года. У DPA теперь сильные команды и фонды для того, чтобы использовать открывающиеся перед ней возможности, и пришло время новому лидеру провести организацию через ее следующий этап развития».

В том же сообщении приводится и заявление Келли: «Поскольку люди ищут подлинные продукты с долговечной значимостью, возникают уникальные возможности для роста потребительского спроса на бриллианты. Растет число женщин, которые сами покупают украшения для себя, уровень покупок у молодых потребителей уже высок, а число домохозяйств среднего класса во всем мире быстро растет, поэтому у нас впереди очень светлое будущее».