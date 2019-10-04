Крупнейшая в мире Гонконгская ювелирная ярмарка, лишенная блеска из-за протестов, торговой войны между США и Китаем, сообщает о снижении посещаемости

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Автор: Эрик Нг (Eric Ng), South China Morning Post

(yahoo.com) - Гонконгская ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней (Hong Kong Jewellery & Gem Fair), крупнейшая в мире ювелирная ярмарка, привлекла, вероятно, половину своего обычного числа посетителей и покупателей бриллиантов, а также меньшее число участников выставки, которые привезли лишь половину от своего обычного объема предложения на эту ярмарку, проходящую в атмосфере, омраченной слабыми продажами, торговой войной между США и Китаем и протестами в Гонконге, судя по словам ее постоянного участника.

Ярмарка состоялась 16-22 сентября. «В этом году общая активность на выставке была ниже обычной. Некоторые из крупных игроков отрасли не участвовали. А те, кто приехал, привезли на 40%–50% меньше товара, чем обычно», - сказал в интервью Евгений Агуреев, директор по продажам компании с государственным участием АЛРОСА, базирующейся в г. Мирном в Восточной Сибири.

«По нашим наблюдениям, количество посетителей выставки и покупателей бриллиантов было вдвое меньше обычного», - сказал он, добавив, что посещаемость пострадала из-за неблагоприятных условий для алмазной отрасли, затянувшейся войны между США и Китаем и антиправительственных выступлений в Гонконге.

Гонконгская ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней остается «идеальным местом встречи для мировой ювелирной отрасли», - сказал Дэвид Бонди (David Bondi), старший вице-президент по Азии из компании Informa Markets, которая организует это мероприятие, говорится в заявлении, присланном по электронной почте.

«То, что сейчас происходит в Гонконге, и неопределенность в мировой экономике, определенным образом влияют на нас», - сказал он.

«Посещаемость снизилась, но качество посетителей выросло. Мы получили положительные отзывы от участников выставки и высококлассных посетителей, которые занимались серьезной торговлей на выставке», - сказал он.

По сравнению с прошлым годом больше всего сократилось число посетителей из Китая, в то время как наблюдался рост числа покупателей из Японии, Израиля и с некоторых других рынков. По словам Бонди, профессиональные покупатели извлекли также максимальную пользу от своей поездки, проводя на этой выставке больше времени по сравнению с предыдущими.

Informa Markets не предоставила цифры посещаемости мероприятия в этом году. В прошлом году ярмарка привлекла более 3 700 участников и 54 000 посетителей в двух крупнейших выставочных залах Гонконга в районе Ван Чай и недалеко от аэропорта.

АЛРОСА является крупнейшим в мире производителем алмазов. «В этом году, как и раньше, мы привезли на аукцион коллекцию наших [природных] цветных бриллиантов, - сказал Агуреев. - Мы отмечали устойчивый интерес к нашим аукционам».

Он сказал, что продажи в отрасли в июле достигли минимума за год и несколько стабилизировались в августе и в этом месяце. Это дало АЛРОСА надежду на то, что ее стратегия сокращения поставок алмазов поможет восстановить баланс спроса и предложения к концу года.

Компания увидела, что стоимость ее продаж снизилась на 35%-40% за первые восемь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, хотя продажи в Китай сократились всего на 15 с лишним процентов.

Некоторые участники были довольны результатом, который они получили в этом году. «В связи с существующими экономическими условиями у людей меньшие потребности, но они все-таки покупают. Хорошо продаются небольшие качественные рубины и сапфиры», - сказал Каймеш Сухадия (Kaimesh Sukhadia) из таиландской компании Sukhadia Stones.

Компания De Beers, промышленный гигант из Южной Африки, в июле сократила свой годовой объем производства до 31 млн каратов с предыдущего объема в 31-33 млн каратов после сообщения о снижении выручки во втором квартале этого года на 17 процентов в годовом выражении.

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association), которую поддерживают семь алмазодобывающих компаний, контролирующих 75 процентов мирового предложения алмазного сырья, считает, что этот камень имеет большой потенциал в Китае.

В прошлом году китайские закупки бриллиантов выросли на 4 процента в стоимостном выражении, на 2 процента выше, чем по золоту, - сказала Мейбл Вон Маккормик (Mabel Wong McCormic), управляющий директор по региону «Большого Китая» в этой ассоциации, ссылаясь на данные Исследования потребления и отношения потребителей бриллиантов (Diamond Consumer Usage & Attitude Study), проведенного компанией Kantar (Kantar Diamond Consumer Usage & Attitude Study).

Продавцы охватили всего лишь 16 процентов потенциальных покупателей в Китае, втором по величине алмазном рынке в мире после США, по сравнению с 32 процентами других предметов роскоши, сказала она, ссылаясь на данные консалтинговой компании Bain & Company.

По ее словам, потребители в возрасте от 20 до 30 лет, которые составляют две трети целевого рынка алмазной отрасли, уделяют меньше внимания размеру камней, чем предыдущее поколение. «Объемы тоже важны - это не только большие камни», - сказала Маккормик.

Элиза Ли (Elisa Li), менеджер по связям с общественностью, которой за двадцать лет, согласилась. «Конечно, девушки любят крупные и блестящие бриллианты. Но при ограниченном бюджете мы можем потратить всего несколько тысяч, а может быть и 10 000 юаней (US$1 405) на ювелирное изделие,… я предпочитаю модные бренды и элегантные дизайны, а не размер», - сказала она.