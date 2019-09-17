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Праздничные розничные продажи могут вырасти на 5%, несмотря на «беспрецедентную неопределенность»

Вчера
Экспертиза

Автор: Лорен Томас (Lauren Thomas)

(cnbc.com) - Ритейлеры могут ожидать резкого скачка продаж в этот праздничный сезон, несмотря на такие препятствия, как торговая война между США и Китаем и угроза нового экономического спада.

Согласно ежегодному докладу Deloitte, объем праздничных розничных продаж в 2019 году увеличится на 4,5%-5% и превысит $1,1 триллиона. Это было бы лучше данных Бюро переписи населения о росте продаж на 3,1% при объемах продаж в размере $1,09 трлн с ноября по январь прошлого года.

«Я думаю, что это будет сюрпризом для наших клиентов, - сказал Род Сайдс (Rod Sides), вице-президент Deloitte по розничной торговле и дистрибуции в США. - Я думаю, что большинство [ритейлеров] ожидают немного более низкий рост. ... Это, вероятно, выше тех ожиданий».

Отдельный прогноз глобальной консалтинговой компании AlixPartners предусматривает рост праздничные продаж с 4,4% до 5,3%.

Но AlixPartners говорит, что по мере приближения сезона все-таки существует «беспрецедентная неопределенность».

«Хотя наш прогноз оптимистичен, мы, тем не менее, советуем клиентам быть гибкими, - сказал Джоэл Байнс (Joel Bines), управляющий директор AlixPartners. - Это непредсказуемая ситуация, и лучший курс, который нужно взять, это тот, который включает строгий контроль затрат и безупречное исполнение».

По мнению Сайдса, Deloitte использует несколько факторов для прогнозирования роста в 5%. Во-первых, праздничный сезон 2019 года выпал в прошлом году на то время, когда правительство США не работало, а в декабре прошлого года на фондовом рынке произошли значительные снижения. «Мы отталкиваемся от гораздо более низкого уровня. ... Но мы не ожидаем, что [такое] произойдет в этот праздничный сезон», - сказал он.

Американский рынок труда остается устойчивым, уровень безработицы по-прежнему находится на рекордно низком уровне, а доверие потребителей повышается, говорится в докладе Deloitte.

По прогнозам Deloitte, электронные продажи ритейлеров также будут устойчивыми в этот праздничный сезон, составив от $144 до $149 млрд. Ожидается, что продажи электронной торговли вырастут на 14%-18%, что выше роста на 11,2% в 2018 году.

«В праздничный сезон удобство является столь важным фактором, - сказал Сайдс. - Я думаю, что мы столкнемся с проблемой в плане удобства», - сказал он, принимая во внимание то, что все больше покупателей покупают онлайн в последнюю минуту и ​​либо забирают эти товары в магазинах, либо пользуются вариантами доставки на следующий день или в тот же день.

Ожидая устойчивый праздничный сезон, Target и Walmart повысили свои прогнозы по прибыли по году.

Ритейлеры одежды в таких торговых центрах, как Gap и L Brands, являющийся владельцем Victoria's Secret, пытаются привлечь покупателей в магазины, не прибегая к большим скидкам и быстрым продажам, от которых страдает прибыль.

Индекс S & P 500 Retail ETF (XRT) упал примерно на 15% по сравнению с годом ранее.

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