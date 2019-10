BHP обратилась к Марку Кьютифани, главе Anglo American, с предложением занять должность главного исполнительного директора

02 октября 2019

Авторы: Томас Бишовель и Дэвид Стрингер (Thomas Biesheuvel, David Stringer)

(bloomberg.com) - BHP Group провела переговоры с главным исполнительным директором Anglo American Plc Марком Кьютифани (Mark Cutifani) с предложением о том, чтобы он выставил свою кандидатуру на высшую должность в компании, согласно информации, полученной от людей, знакомых с ситуацией.

BHP обращалась и раньше в этом году и снова обратилась совсем недавно, сказали люди, которые просили не называть их имена, поскольку процесс является конфиденциальным. Пока Кьютифани отказался от предложений компании, сказали они. Эти люди сказали, что BHP предпочитает пригласить на эту должность человека из своих рядов, но также хочет переговорить с кандидатами со стороны.

Представители компаний Anglo и BHP от комментариев отказались.

В предыдущих интервью Кьютифани говорил, что планирует остаться до тех пор, пока Anglo не закончит свой перуанский медный проект Кельавеко (Quellaveco) стоимостью $5 млрд, который может быть пущен в производство в 2022 году, и к тому времени ему будет за шестьдесят.

В течение многих лет ходили слухи о том, кто может взять бразды правления крупнейшей в мире горнодобывающей компанией BHP, когда уйдет Эндрю Маккензи (Andrew Mackenzie). Аналитики ожидали, что Маккензи, которому 62 года, может уйти в 2020 году, и к тому времени он проработает на этом посту семь лет.

Председатель BHP Кен Маккензи (Ken MacKenzie), не имеющий отношения к главному исполнительному директору, поддержал идею продвижения руководителя на высшую должность, что, по мнению этих людей, он считает менее рискованным. В настоящее время основными претендентами являются Питер Бивен (Peter Beaven), главный финансовый директор, Майк Генри (Mike Henry), глава австралийского подразделения, и Дэниел Мэлчак (Daniel Malchuk), который руководит бизнесом в Северной и Южной Америке.

Читайте дополнительно: Самые крупные посты в горной отрасли для желающих их получить. Вот претенденты (Mining’s Biggest Jobs Are Up for Grabs. Here Are the Contenders)

BHP, базирующаяся в Мельбурне, является крупнейшей компанией в Австралии и долгое время считалась самой крупной в стране, но с момента слияния с Billiton Plc в 2001 году у нее не было руководителя австралийского происхождения.

Кьютифани, родом из Австралии и имеющий опыт работы в горнодобывающей промышленности, руководил одним из самых успешных подразделений в отрасли в последние пять лет с точки зрения оборота.

Он встал у руля Anglo в 2013 году после того, как компания потеряла миллиарды на биржевой стоимости из-за катастрофического перехода на бразильскую железную руду. В 2015 году Anglo столкнулась с возможным банкротством из-за падения цен на металлы и большой долговой нагрузки.

Кьютифани руководил восстановлением, уменьшая долговое бремя Anglo, а также сокращая расходы и работников. В какой-то момент компания планировала продать половину своих активов, но позже отменила продажи, поскольку цены на железную руду и медь начали расти.

С начала 2016 года акции Anglo выросли в шесть раз, намного опередив акции других голубых фишек из горнодобывающей отрасли. По мере восстановления прибыли Anglo инвестировала значительные средства в новые проекты, такие как Кельавеко, в то время как другие горнодобывающие компании уделяли больше внимания возврату денежных средств акционерам посредством дивидендов и выкупа акций.

Главный исполнительный директор BHP Маккензи, назначенный на эту должность тоже в 2013 году, работал над сокращением размера BHP. Он провел компанию через отделение в 2015 году подразделения South 32 стоимостью $9 млрд, а также и к выходу в прошлом году из сланцевых предприятий в США стоимостью в $10,5 млрд.