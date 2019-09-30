Гонконгская выставка отражает низкий спрос в Китае

30 сентября 2019

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Время проведения сентябрьской Гонконгской ярмарки ювелирных изделий и драгоценных камней (Hong Kong Jewellery & Gem Fair) было неудачным, оказавшись на фоне волны антиправительственных демонстраций в городе. Но для многих участников политическая напряженность скрывала более серьезную проблему: спрос в Китае замедлился, усугубив более широкие проблемы в алмазной отрасли.

«Протесты служат оправданием [за отсутствие], но на самом деле рынок не очень хороший», - сказал директор крупного индийского производителя бриллиантов на условиях анонимности.

Торговая война, обесценение китайского юаня и высокие цены на золото снизили покупательную способность компаний и потребителей в стране, отметили участники ярмарки, которая закончилась в воскресенье, 22 сентября. Торговые клиенты в основном не желают покупать ради создания стоков или делать предварительные крупные заказы, так как они хотят сократить свои складские запасы. Некоторые китайские ювелиры считают, что они могут совершить более выгодные сделки, если подождут дальнейшего снижения цен на бриллианты.

«У ритейлеров много бриллиантов, которые не были проданы, - отметил один из поставщиков из Гонконга на выставке на прошлой неделе. - Они покупали в обычном объеме, но уровень потребления снизился. Раньше они покупали бόльшие партии на более длительные сроки, но теперь они закупают на три месяца за один раз». Это изменение произошло с мая, добавил он.

Переход на камни более низкого качества

Потребители ищут более дешевые ювелирные изделия, отметил Лоуренс Ма (Lawrence Ma), президент Алмазной федерации Гонконга (Diamond Federation of Hong Kong), Китай. «Рынок приспособился к уровню, который отражает [текущие] спрос и предложение», - пояснил он.

Положительным моментом является то, что растущий интерес к этим более дешевым товарам, например, бриллиантам весом от 0,30 до 0,50 карата чистоты SI, может стимулировать торговлю по мере появления дефицита, добавил он.

«Товары широкого потребления стали очень популярными в Китае, - сказал Ма. - За последние два-три месяца поставки алмазов сократились, что является хорошим признаком. Мы уже видим, что товары определенного размера и качества могут пользоваться спросом. Мы можем столкнуться с тем, что у нас не будет хватать этих товаров».

Ниже посещаемость, ниже продажи

Продажи на выставке были сосредоточены на товарах широкого потребления, и устойчивый спрос был на бриллианты весом от 1 до 1,50 карата, цвета от G до I, чистоты от VS2 до SI2. Рынок камней весом 0,30 и 0,40 карата был слабым, но демонстрировал признаки стабилизации. Спрос на бриллианты весом 3 карата и выше был вялым, особенно на камни более хорошего цвета.

Меньше экспонентов и покупателей пришли из-за протестов и ослабления рынка. Торговля и посещаемость были слабыми, и поставщики отмечали сокращение числа китайских клиентов. Но событие все же превзошло крайне низкие ожидания многих участников, так как появившиеся покупатели были серьезными.

«Выставка оказалась для нас лучше, чем мы ожидали, потому что мы не рассчитывали, что придет много людей, - сказал Четан Шах (Chetan Shah) из R A Gem Center, гонконгского отделения индийского производителя S. Vinodkumar Diamonds. - Все, кто пришел на наш стенд, - это были люди, которые действительно хотели купить бриллианты. Они искали товары по привлекательной цене, а если у нас был товар, они покупали».

Ощущение улучшения

Хотя покупатели в основном проявляли осторожность, небольшое число участников заявили, что клиенты стремятся воспользоваться относительно низкими ценами на бриллианты, чтобы запастись товарами.

«Люди пришли, чтобы найти дешевые товары, потому что цены упали, - сказал Аашай Бхансали (Aashay Bhansali), трейдер из компании по поставкам алмазов Veera Dimon, базирующейся в Антверпене. - Цены упали так сильно, и они не думают, что будет еще падение цен».

Диамантеры выразили некоторый оптимизм в отношении того, что предстоящие праздники повысят спрос в Китае, начиная с Золотой недели, которая начинается 1 октября. У ритейлеров постепенно сокращаются запасы из-за уменьшения закупок, и скоро они будут готовы снова покупать, предсказал руководитель другой компании из Антверпена. Он отметил, что Золотая неделя, Рождество и китайский Новый год открывают возможности для местных продаж бриллиантов.

«За последние несколько месяцев покупали мало, поэтому я уверен, что спрос вернется, - пояснил он. - Они не могут так продолжать».

Подготовка к будущему выставок

В условиях вялого рынка компании переосмысливают свой подход к дорогостоящему бизнесу торговых выставок.

Большинство экспонентов, которые общались с Rapaport News, намеревались вернуться на гонконгскую ярмарку в следующем году. Они высоко ценят эту выставку по сравнению с некоторыми другими мероприятиями в календаре выставок. На ней меньше проблем с визами, чем на ярмарке JCK в Лас-Вегасе, она дешевле, чем выставка Baselworld, и проходит в одном из самых открытых торговых центров мира.

«Гонконг - это… центр и источник питания для всего Дальнего Востока, - сказал Мишель Кляйн (Michel Klein) из SDI, нью-йоркского поставщика бриллиантов. - Во многие страны [в регионе] нельзя ввозить [товары] из-за налогов. Гонконг всегда полон сюрпризов, чего нет в Штатах. Здесь люди буквально отовсюду».

Informa переименует выставку следующего года в «Jewellery & Gem World Hong Kong», отражая международную привлекательность. Мероприятие будет проходить с 13 по 17 сентября в центре AsiaWorld-Expo и с 15 по 19 сентября в выставочном центре Hong Kong Convention & Exhibition Centre.

Тем не менее, участники выставки по-прежнему задаются вопросом, была ли она такой же эффективной для них, как в прошлом, потому что покупатели могут проводить изучение вопроса в Интернете и совершать покупки, не встречаясь с продавцом лично.

«Выставки не такие, как были раньше, - сказал директор расположенной в Антверпене компании, участвующей в бельгийском павильоне алмазного зала. - Необходимо заново изобрести формулу выставки, но я пока не нашел способ сделать это».