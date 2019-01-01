Позвольте мне просто проверить это

Вчера

Автор: Даниэла Макс (Danielle Max)

(idexonline.com) - MVI Marketing только что выпустила отчет об исследовании потребительского спроса, в котором говорится о «необходимости независимой проверки третьей стороной утверждений о добытых из недр и выращенных в лаборатории бриллиантах, имеющих положительное социальное и экологическое воздействие».

Все это трудно выговорить, но в данном отчете содержится ряд важных выводов.

Главный из них заключается в следующем: около 40 процентов решений потребителей, касающихся покупок, основаны на знании заявлений о социальной и экологической ответственности и стране происхождения.

Кроме того, потребители платят дополнительно за информацию о приобретаемых ими бриллиантах и ​​ценят возможность выяснения страны происхождения у прилавка ювелирного магазина.

И, поскольку потребители ценят независимую проверку силами сторонних организаций утверждений о социальной и экологической ответственности и стране происхождения, это следует учитывать ритейлерам и брендам.

Если погрузиться в отчет, то выясняется, что одним из наиболее важных факторов для ритейлеров (после показателей «4C», сертификации и репутации бренда/компании) является то, чтобы бриллиант был добыт с использованием социально и экологически ответственных методов. Что касается выращенных в лаборатории камней, потребители хотят знать, что бриллиант был произведен с использованием социально и экологически устойчивых методов.

Тем не менее, потребители не готовы поверить нá слово бренду или компании об их экологических или этических достоинствах - и не должны.

Вот тут и начинается независимая проверка третьей стороной. Потребители хотят знать, что то, что компания утверждает, является правдой, и что существуют веские факты и данные, подтверждающие эти утверждения. Сорок восемь процентов потребителей сказали, что независимая проверка третьей стороной страны происхождения бриллианта и его соответствия социальным и экологическим нормам была очень важной (41 процент - в некоторой степени важной). Для выращенных в лаборатории бриллиантов эти цифры составляли 44% и 42%, соответственно.

Эти потребители также говорят, что в идеале они выбрали бы ответственно добытые из недр и устойчивые выращенные в лаборатории сертифицированные бриллианты вместо несертифицированных. То есть, они предпочли бы купить независимо сертифицированный «ответственно добытый природный бриллиант» или «устойчивый выращенный в лаборатории бриллиант», а не аналогичный, несертифицированный бриллиант - 86 процентов потребителей (добытый из недр бриллиант) и 84 процента (выращенный в лаборатории бриллиант).

Мы уже знаем, что сегодняшние потребители являются ответственными с экологической и этической точек зрения, и это будет только увеличиваться в будущем, когда покупатели из числа поколения Z (Gen Z) вступят в пору зрелости и заставят компании проводить изменения в способах ведения бизнеса, или они рискуют потерять огромное количество влиятельных покупателей.

Откройте страницы большинства алмазодобывающих компаний, и там есть разделы, посвященные устойчивости, окружающей среде и корпоративной социальной ответственности. Алмазный фонд расширения возможностей (Diamond Empowerment Fund) придерживается невероятной идеи «бриллианты приносят пользу» (diamonds do good).

Уже ведется так много положительной работы, но недостаточно лишь говорить так, чтобы удовлетворить опытных и знающих потребителей, которые тратят огромное количество времени на изучение товаров, не говоря уже о получении социального подтверждения, прежде чем они делают покупку.

Делать добро - это здорово, но это гораздо убедительнее, когда кто-то другой говорит это вместо тебя.

Полный отчет по маркетингу MVI можно скачать здесь.



