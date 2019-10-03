Выращивание бриллиантов в лаборатории - это «как клонирование», говорит директор Dior по ювелирным изделиям

03 октября 2019

Автор: Винченцо Ла Торре (Vincenzo La Torre)

(asiaone.com) - За 20 лет, прошедших с тех пор, как в 1999 году Виктуар де Кастеллан (Victoire de Castellane) стала работать в Dior по созданию ею ювелирного подразделения Dior Joaillerie, в этом бренде работало по меньшей мере пять художественных руководителей по выпуску линии женских украшений.

В такой переменчивой отрасли, как предметы роскоши, долгий срок службы Кастеллан - исключение, но она с уверенностью заявляет, что утонченная среда ювелирных изделий далека от быстро меняющегося мира моды.

«Ювелирные изделия - это не как модная одежда; у них другой ритм. На создание коллекции у меня уходит два года, а мода меняется каждые два месяца, поэтому для Dior очень важно иметь того, кто воплощает дух ювелирных изделий», - говорит она на нашей встрече во время осенне-зимнего показа в Париже на запуске Gem Dior, последней коллекции драгоценных ювелирных украшений этого бренда.

Для тех, кто следил за пребыванием де Кастеллан на посту в Dior и следил за работой других ювелирных домов, ее работа всегда была глотком свежего воздуха. В степенном мире высоких ювелирных изделий, сосредоточенном вокруг Вандомской площади - сердца ювелирного мира в Париже, ее яркие творения всегда выделялись рядом с зачастую респектабельными предложениями других.

«Просто потому, что что-то очень дорогое, оно не должно выглядеть старомодно, - говорит де Кастеллан. - Когда я пришла, ювелирные изделия были очень классическими и конформистскими. Ювелирные дома создавались не для женщин, а для инвестиций, и не задавались вопросом, должны ли украшения быть более интересными; они предназначались для мужчин, покупающих для женщин».

За последние два десятилетия в мире драгоценных ювелирных украшений появилось несколько новых дизайнеров, большинство из которых были женщины; они пошли по стопам де Кастеллан, создавая изделия, которые при всей своей внутренней ценности не выглядят и не воспринимаются слишком дорогими.

Де Кастеллан проложила путь для нового поколения ювелиров, начиная от Шарлотты Дофин де Ла Рошфуко (Charlotte Dauphin de La Rochefoucauld), основательницы Dauphin, до Гайи Репосси (Gaia Repossi), которая привнесла вкус и свежесть в свою семейную компанию Repossi, не говоря уже о более молодых именах, таких как Шарлотта Чесне (Charlotte Chesnais), и Анна Ху (Anna Hu).

«Еще до того, как я начала работать, они все хотели быть дизайнерами модной одежды, - говорит она. - Но теперь они все хотят делать ювелирные украшения, и мне это очень нравится».

Чтобы отпраздновать свое 20-летие работы в Dior, де Кастеллан хотела вернуться к корням ювелирного производства - камням. «Это почти как будто я увеличила и составила мозаику - пиксельную картину - всех коллекций ювелирных изделий, которые я сделала, и все, что вы видите, это камни. Это так же, как поместить все коллекции в шейкер», - говорит она.

«Когда я увидела эту коллекцию и цвета камня, это было похоже на подарок природы, потому что я подумала, что однажды всего этого у нас может не быть. Было потрясающе видеть эти прекрасные камни», - говорит она.

Редкость камней, которая привела к недавнему росту количества выращенных в лаборатории бриллиантов, является серьезной проблемой для ювелирных брендов, которые получают бриллианты и цветные драгоценные камни из таких стран, как Мьянма, Колумбия и Ботсвана.

«Драгоценные камни ужасно подорожают, и, возможно, мы найдем что-то другое и начнем использовать другие материалы, - говорит она. - Но я испытываю противоречивые чувства по отношению к выращенным в лаборатории бриллиантам, потому что, если их можно сделать в большом количестве, то как они могут быть драгоценными? Может быть, утратится магия. Странно, но, возможно, таково будущее. Для меня это как клонирование животных».

Не удивительно, что де Кастеллан все еще верит в силу подлинных камней. Она отмечает, что большинство ее изделий уникальны. «Как только их купят, я их больше не вижу», - задумчиво говорит она.

Некоторые из ее самых благосклонно настроенных клиентов - китайцы. «Они очень лояльные коллекционеры, любят украшения и любят носить их, - говорит она. - Я выполняю много специальных заказов для них. У них очень непредсказуемые отношения с ювелирными украшениями».

Дизайнер считает, что отношения женщин с ювелирными изделиями могут быть сложными, независимо от того, насколько они привлекательны или прекрасны. «Есть много символических моментов, [связанных] с ювелирными украшениями, - говорит она, - например, смерть, грабеж, развод. Так что всегда есть сильное чувство, связанное с ювелирным изделием; это очень эмоциональный вопрос, и я очень восхищаюсь женщинами, которые носят украшения, любуюсь их жестами, возгласами».

«Я могу часами смотреть на женщину, которая курит и носит много колец или оберегов», - добавляет она.

Одна из таких женщин - давняя клиентка и подруга Карлин Серф де Дудзеле (Carlyne Cerf de Dudzeele), которая оказалась на парижском мероприятии, когда мы собирались попрощаться с де Кастеллан.

Влиятельная стилист и формирователь вкуса Серф де Дудзеле известна своим экстравагантным стилем и любовью к смелым ювелирным украшениям, чаще всего созданным не де Кастеллан.

«Я думаю, что Виктуар - единственная, кто обладает огромным талантом в ювелирном деле, с тех пор, как она была в Chanel, - говорит стилист. «В то время она делала лучшую бижутерию, а я до сих пор ее ношу. Она не слишком задумывается об идеях, как делают все другие; все идет от ее внутреннего чувства», - говорит она.

«У меня так много украшений, которые она сделала, и всегда сердце замирает, когда я их вижу», - добавляет она.



