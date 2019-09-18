Инвестиционные бриллианты: стоит ли рисковать?

18 сентября 2019

Автор: Арабелла Роден (Arabella Roden)

(jewellermagazine.com) – Потребители все больше рассматривают использование бриллиантов для инвестиционных целей. Арабелла Роден изучает все за и против, а также любые возможные подстерегающие опасности.

Зачем покупать бриллиант? На этот вопрос большинство ответили бы довольно просто: как символ любви, либо для особого человека в своей жизни, либо в качестве прекрасной награды самому себе. Совершая эту покупку, которая обусловлена чувством любви, бриллиант является одним из осязаемых способов выразить неосязаемые качества, такие как красота, редкость и вечность.

Именно так алмазная индустрия работает на протяжении нескольких поколений, и поэтому алмазы захватили воображение потребителей и их чековые книжки. Тем не менее, бриллиант все чаще продается в качестве «инвестиции», особенно самые редкие камни с точки зрения размера и цвета. Привлекательность бриллианта для инвесторов основана на относительной устойчивости и последовательности алмазного рынка по сравнению с другими инвестиционными каналами, такими как акции и недвижимость.

Поскольку в газетах много новостей о бьющих рекорды аукционах ювелирных изделий, ошеломляющих крупных предложениях на алмазном тендере по продаже Argyle Pink (Розового алмаза Аргайл) и, в последнее время, о панике по поводу сокращения объемов предложения, то можно легко упустить из виду уникальные риски, связанные с использованием бриллианта как инвестиции.

Вопрос цвета

При рассмотрении вопроса об инвестициях важно различать рынок бесцветных («белых») бриллиантов и рынок природных бриллиантов фантазийных цветов.

В отличие от других драгоценных камней, белые бриллианты можно сравнить с товаром и отслеживать его; они подвержены колебаниям, что касается объемов предложения, спроса и цены, и поэтому являются предметом спекуляций. В качестве примера можно привести падение цен на белые бриллианты всех размеров и качества за последний год.

Алан Бронштейн (Alan Bronstein), президент Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association), считает, что это не делает белые бриллианты привлекательным вариантом для инвестиций.

«У частного лица есть очень ограниченные возможности для продажи или достижения ликвидности во время цикла, имеющего тенденцию к понижению, в котором мы сейчас находимся и который наблюдается в торговле в течение последних двух лет, - говорит он. - Никто не может предсказать, изменится ли эта тенденция и когда, поэтому как вы можете подготовиться к моменту продажи? И если уж трейдеры, которые зарабатывают на жизнь на этом нестабильном рынке колебаний, попадают в ловушку во время непредсказуемого цикла, то какой шанс имеет частное лицо»?

Бронштейн считает, что для того, чтобы остановить нынешний спад рынка, отрасль будет сокращать предложение, чтобы стабилизировать цены. Действительно, эта тенденция уже началась в De Beers.

Алмазный тяжеловес недавно сократил свои производственные планы на второе полугодие 2019 года после 50-процентного падения продаж алмазов в течение своего шестого цикла по сравнению с тем же периодом прошлого года. Российский горнодобывающий гигант АЛРОСА, который является крупнейшим в мире производителем алмазов по объему, также начал сокращать предложение.

Бронштейн также указывает, что некоторые чрезвычайно крупные алмазы не были поглощены рынком так быстро, как в предыдущие годы.

«Относительно бόльшая доступность товара и спрос в данный момент не могут соответствовать предложению», - объясняет он. Действительно, по мере совершенствования технологий - как при открытии алмазов, так и при их добыче, - все большее количество крупных алмазов поступило на рынок.

Всего за последние четыре года канадская компания Lucara Diamonds добыла два алмаза весом свыше 1 000 каратов на руднике Karowe (Karowe) в Ботсване, а австралийская алмазодобывающая компания Lucapa с 2015 года извлекла из-под земли 13 алмазов весом свыше 100 каратов на своем руднике Луло (Lulo) в Анголе. Оба алмазодобытчика использовали технологию оптической сортировки Tomra XRT.

Несмотря на неопределенность на рынке, фирма Rapaport, занимающаяся ценообразованием, включает Сертификат инвестиционного бриллианта (Investment Diamond Certificate) в качестве одной из своих рекламируемых услуг.

Компания заявляет, что этот сертификат «обеспечивает абсолютную уверенность и гарантию качества и добавленной стоимости» и что «сертифицированные бриллианты Rapaport сохраняют свою рыночную стоимость, что делает их идеальными для инвесторов, желающих диверсифицировать портфель».

Диверсификация портфеля - это тенденция, отмеченная Ари Тайбелем (Ari Taibel), геммологом и директором ведущего австралийского аукционного дома драгоценных ювелирных изделий и драгоценных камней First State Auctions.

«Многие покупатели на аукционах смотрят на инвестиционную привлекательность при покупке бриллиантов, а также ювелирных украшений из драгоценных камней. Я считаю, что они рассматривают алмазы как очень компактное и осязаемое средство сохранения богатства, - объясняет Тайбель. - Один крупный инвестор в бриллианты сказал мне, что он стал крупным инвестором в бриллианты и ювелирные изделия с цветными драгоценными камнями после мирового финансового кризиса 2008 года.

«В последние 10 лет мы рассматривали бриллианты фантазийных цветов как наиболее эффективный класс бриллиантов, - добавляет он. – Бриллианты с сертификатом, выданным авторитетной лабораторией, например, GIA или GSL, всегда предпочтительнее, так как они очень высоко ценятся инвесторами».

Изольда де Кромбрюгге (Yseult de Crombrugghe), руководитель по проектам из Langerman Diamonds, занимающейся природными бриллиантами фантазийных цветов всех оттенков, говорит, что цветные бриллианты привлекательны ввиду низкой волатильности на рынке.

«Высококачественные алмазы все больше рассматриваются опытными инвесторами как устойчивые и мудрые долгосрочные инвестиции. Напуганные финансовым кризисом и опасающиеся волатильности, миллениалы ищут уникальные и альтернативные устойчивые инвестиции. Бриллианты фантазийного цвета являются одними из них - они являются одними из наименее волатильных инвестиций из всех возможных. Кроме того, мы заметили новую тенденцию в отношении коллекций бриллиантов фантазийных цветов», - сказала она.

Невероятный рост цен на розовые бриллианты невозможно игнорировать. По данным Фонда исследований бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation), который отслеживает цены и результаты аукционов для природных бриллиантов фантазийных цветов, в среднем рост цен за карат для розовых бриллиантов составил 12,1% в год в период с 2005 по 2019 год; тем не менее, эта цифра является средней и включает в себя непоказательные аукционные камни, которые стоили до 2 миллионов долларов США за карат.

Арно Суара (Arnaud Soirat) является главным исполнительным директором компании Rio Tinto по добычи меди и алмазов, которой принадлежит Аргайл (Argyle) в Западной Австралии, крупнейший в мире рудник по добыче розовых бриллиантов. Суара сказал изданию The Age: «Если вы посмотрите на эволюцию цены за последние 20 лет, цена выросла на 500 процентов. Каждый год цена увеличивается на двузначное число; если вы сравните это с фондовым рынком, то это значительно выше».

По прогнозам, эти цены еще больше возрастут в связи с неизбежным закрытием рудника Аргайл в 2020 году, на долю которого, как сообщается, приходится 90–95 процентов мировых объемов розовых алмазов, а также значительная доля желтых и крайне редких красных алмазов.

Менее 1 процента всех добываемых в мире алмазов - цветные.

В результате, неудивительно, что появились специализированные компании, такие как базирующийся в Сиднее Australian Diamond Portfolio, для оказания помощи потенциальным покупателям в приобретении розовых бриллиантов «как и любого другого традиционного актива». Услуги включают «поиск, покупку, хранение и последующую продажу» розовых алмазов, в то же время утверждая, что алмазы обеспечивают «изоляцию от традиционных финансовых рынков».

На этом бизнес-сайте также представлены Марк Бурис (Mark Bouris), генеральный директор группы Yellow Brick Road, зарегистрированной на ASX, и звезда реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice) и «Наставник» (The Mentor), которые объясняют преимущества инвестиций в розовые бриллианты.

Тем не менее, хотя отраслевые эксперты признают исторически высокие цены на розовые бриллианты, они предостерегают от того, чтобы рассматривать их в качестве инструмента для увеличения личного благосостояния, тем более что концепция стоимости не является внутренней, а относительной и обусловлена ​​тенденциями.

«Несмотря на то, что они становятся все более модными, большинство людей очень мало знают о цветных бриллиантах и ​​будут ссылаться только на бриллианты, «широко освещаемые в печати», а именно: голубые, розовые и желтые, - говорит де Кромбрюгге, - но существует множество природных, необычных цветов. Складские запасы компании Langerman Diamonds включают камни свыше 300 цветов! Некоторые, например, оранжевые и зеленые, в значительной степени недооценены и, безусловно, будут расти в цене в ближайшие годы».

Бронштейн продолжает: «Как и в случае с произведениями искусства, стоимость [природных бриллиантов фантазийного цвета] абсолютно субъективна - может быть три человека, предлагающих 10, 12 или 15 миллионов долларов, а продавец хочет 20 миллионов долларов. Дело в том, что они все правы. «Стоимость» - это то, что кто-то готов заплатить».

Он также предостерегает от покупки на основе только сертификата: «Я слышал десятки ужасных историй о людях, которые попались на крючок и инвестировали и которым были проданы самые плохие камни с высокими характеристиками в сертификатах, выданных лабораториями. Даже удерживая их в качестве инвестиций от 5 до 10 лет, они не смогли продать нигде, кроме аукционного дома, и они окупали лишь 10-20 процентов своих первоначальных инвестиций. «Лучшее, что можно предложить в качестве подтверждения о драгоценных камнях и ювелирных изделиях, - это то, что прошлое показало, что некоторые драгоценные камни фантазийных цветов имеют более высокую ликвидность и потенциальный рост стоимости», - добавляет Бронштейн. Между тем, Тайбель разграничивает бриллианты и другие классы активов.

«Бриллианты являются отличной долгосрочной инвестицией, но не так, как недвижимость и акции. Основные отличия заключаются в том, что от владения бриллиантом нет дохода, комиссионные за торговлю бриллиантами выше, чем за торговлю акциями и имуществом, и от ношения бриллианта получают удовольствие».

Тайбель подчеркивает, что алмазы с течением времени лучше сохраняют свою стоимость, чем некоторые другие приобретенные предметы роскоши: «Бриллианты, приобретенные в розничной торговле, мгновенно теряют в цене, как новая машина, покинувшая стоянку дилера; однако, в отличие от автомобиля, они не будут продолжать обесцениваться - в зависимости от рынка бриллиантов. Таким образом, бриллиант - это «хорошая инвестиция», когда он приобретен дальновидно и когда от него получают удовольствие».

Джордж Кочрейн (George Cochrane), сертифицированный финансовый консультант с более чем 35-летним опытом работы и видный финансовый журналист, говорит, что долгосрочные инвестиции должны начинаться с «широкого портфеля».

«Положите яйца в разные корзины - для не очень богатых я буду придерживаться основ работы с акциями, имуществом и банковскими вкладами, пока вы не почувствуете, что ваши существующие потребности «на черный день» и ваши будущие пенсионные потребности покрыты, - говорит он. - Как только вы почувствуете, что эти базы покрыты, вы можете расширить свои горизонты до предметов коллекционирования, например, произведений искусства, драгоценных камней и монет».

Он добавляет: «Стоимость каждого вида [произведений искусства, драгоценных камней и монет], возможно, имеет такое же отношение к маркетингу, как и к любой внутренней стоимости. Кроме того, эти сектора, вероятно, имеют более высокие затраты на розничные продажи, чем любой другой актив, поэтому любая «рыночная стоимость» должна быть уменьшена на любую премию, которую потребует дилер или аукционист».

При рассмотрении вопроса о покупке бриллиантов, в частности, природных бриллиантов фантазийных цветов, самое важное – необходимость учитывать красоту камня и личную связь с ним.

«В отличие от бесцветных бриллиантов, основой для ценообразования является не только сертификат с показателями «4C», связанными с эталоном, но в основном редкость и красота камня, - объясняет де Кромбрюгге. - Все дело в уникальном цвете, который виден, когда камень обращен лицевой стороной вверх, - слабость оттенка, цвет, тон и полутона, насыщенность, срез, вес, происхождение и спрос будут определять стоимость. Более того, поскольку речь идет об инвестициях в уникальные картины или произведения искусства, это должно быть любовью с первого взгляда».

Для Бронштейна это простое уравнение: «Покупка природного цветного бриллианта должна основываться только на трех вещах: доступность, красота и желание».

Несмотря на то, что рынок охвачен «розовой» лихорадкой, по-прежнему верно то, что единственное ценное качество бриллианта - это то, что видит в нем владелец. И когда этим качеством является красота, любовь и чувства, он имеет нечто большее, чем стоимость: он имеет значение.