Новая кампания, связанная с природными алмазами, направлена на борьбу с заблуждениями

16 сентября 2019

Автор: Арабелла Роден (Arabella Roden)

(jewellermagazine.com) - Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) выпустила новые рекламные материалы для борьбы с дезинформацией о добыче алмазов.

Эта кампания под названием «Важные истины об алмазах» (Essential Diamond Truths), представленная отраслевой группой, базирующейся в США, включает в себя видео, которым можно поделиться через социальные сети, а также серию инфографики.

Представитель DPA заявил Rapaport News: «Цель состоит в том, чтобы донести некоторые ключевые факты и истины о природных бриллиантах убедительным, кинематографическим способом, который привлечет зрителей».

«Существует множество устаревших заблуждений относительно алмазной отрасли, и мы хотели представить правду об этих важных истинах о бриллиантах, - о многих из которых потребители не знают, - свежим возвышенным способом, чтобы привлечь внимание нашей целевой аудитории, потребителей из числа поколения двухтысячных», - добавил он.

Некоторые из представленных фактов включают в себя то, что алмазы старше, чем жизнь на Земле, что «конфликтные алмазы» были почти полностью искоренены Кимберлийским процессом (Kimberley Process), и что алмазная отрасль обеспечивает средства к существованию для 10 миллионов человек.

DPA также создала инфографику «Пять важных истин о лабораторных алмазах» (Five Essential Laboratory-Grown Diamond Truths), отметив, что синтетические алмазы не идентичны природным алмазам, и может быть обнаружено, что они произведены на фабрике, что выбросы углерода, связанные с их производством, в три раза выше, чем при добыче природных алмазов, и что их цена за карат падает.

В заключительной инфографике «Факты о стоимости выращенных в лаборатории бриллиантов» (Lab-Grown Value Facts) отмечается, что синтетические бриллианты не имеют стоимости перепродажи, что оптовые цены резко упали с 2017 года и что более крупные синтетические камни не имеют более высокой цены за карат.

Все материалы были предоставлены розничным продавцам через веб-сайт DPA.