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Компания Worthy выпускает новое исследование «Знакомства после развода»

17 сентября 2019
Экспертиза

78% опрошенных женщин уже настроены на знакомства до подписания документов о разводе, говорится в новом исследовании Worthy; 63% все еще держатся за свое обручальное кольцо

(prnewswire.com) – Компания Worthy выпустила новое исследование «Знакомства после развода» (Dating After Divorce). Это первое крупномасштабное исследование, сосредоточенное исключительно на женщинах, которые развелись и которые проходят через процедуру развода, с участием свыше 1 700 женщин со всей страны. Исследование, проведенное Worthy, было осуществлено в сотрудничестве с доктором Глэдис Фрэнкель (Gladys Frankel), а также в сотрудничестве с динамичной группой экспертов по разводам и отношениям: д-ром Кристиной Дэвин (Kristin Davin), Тэмсен Фэдал (Tamsen Fadal), Карен Бигмэн (Karen Bigman), Карен Спаркс (Karen Sparks) и Джеки Пилоссоф (Jackie Pilossoph).

Основные моменты исследования включают в себя:

Разведенные женщины знают себе цену и не тратят свое время на новые знакомства.  

• 78% женщин уже думают о знакомствах до подписания документов о разводе.

• 65% женщин знакомятся в первый год с момента, когда они разошлись или развелись.

• 30% выбрали знакомство за чашкой кофе в качестве идеального первого свидания, что позволяет быстро произвести оценку партнера.

• 42% заявляют, что при этом за кофе «полную сумму платит мужчина», однако 58% говорят, что для них «нормально самим заплатить за себя».

• 48% организуют второе свидание в течение первых 48 часов, а более 50% сначала вступают в SMS-переписку.

Знакомства - это эмоциональные «американские горки», наполненные волнением и надеждой на будущее.

• 68% женщин испытывают страх, но также взволнованы и полны надежд, а 40% чувствуют себя уверенно.

• 82% утверждают, что лучшим единственным человеком, которому поверяют свои секреты, является лучшая подруга, а не друзья из Facebook.

• 63% все еще держатся за свое обручальное кольцо и ходят на свидания.

Честность ценится, грубое поведение нет

• 55% женщин заявили, что фотографии мужчин, одетых в тренировочную одежду, демонстрирующих свои бицепсы, за которыми следуют фотографии с их машинами и собутыльниками, просто вызывают отвращение.

• 60% презирают грубое поведение мужчин по отношению к обслуживающему персоналу, когда они на свидании.

• 57% чувствуют раздражение, когда мужчина то и дело проверяет свой телефон; 46% ненавидят, когда он беспрестанно говорит о своей бывшей.

• 90% женщин заявили, что ценности, эмоциональная доступность, образ жизни, семейное положение и сексуальная совместимость являются главными приоритетами в новом компаньоне. 

О Worthy: «Worthy - это онлайновая аукционная площадка по продаже подержанных ювелирных изделий с бриллиантами. Помощь женщинам начать все с нуля - одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего. Мы понимаем, что в процессе развода женщины сталкиваются со многими проблемами и принимают много трудных решений. Мы очень гордимся тем, что строим энергичное сообщество, которое быстро стало надежным ресурсом для женщин во время и после их развода», - говорит Бен Слор (Ben Slor), вице-президент компании по маркетингу.

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