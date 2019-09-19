Как выглядит будущее ювелирных изделий? Изменение климата.

19 сентября 2019

(janosconsultants.blogspot.com) - Изменение климата. Этот вопрос является скрытой сутью - подводным течением - всего, что мы делаем сегодня. Мы не знаем, как справиться с этим лично, так как это представляет огромную надвигающуюся угрозу для жизни, какой мы ее знаем, и это само по себе заставляет нас чувствовать себя потерянными и обеспокоенными. Существует международное соглашение о том, что они могут быть угрозами для существования. Это не циклическое явление, если мы не имеем дело с миллиардами лет. Решения, если они достижимы, вполне могут быть масштабными. Похоже, что не будет такого аспекта человеческой деятельности и жизни, который не будет затронут, независимо от того, какие действия предпринимают народы мира.

На самом деле, последние доклады Организации Объединенных Наций уже показывают, что почти миллиард человек в мире подвергается опасности, связанной с нехваткой воды и продовольствия. В отличие от «зеленой революции», которая предотвратила великий голод в прошлом веке, в настоящее время мы не располагаем мощными новыми подходами, которые позволили бы адекватно предотвратить эти приближающиеся катастрофы. Многие страны испытывают трудности в достижении целей, согласованных в Парижских соглашениях по восстановлению окружающей среды, лишь демонстрируя масштабы проблемы. В США, несмотря на отказ нынешней администрации от соглашения, многие государства и города начали проводить свои собственные программы по минимизации последствий пожаров, засух, штормов и повышения уровня моря. По крайней мере, это.

Мы уже видели энтузиазм, с которым молодые люди выступают публично, требуя энергичных действий с целью защиты своего будущего. Есть ли сомнения в том, что молодые люди полностью осознают, с чем сталкивается мир? Есть ли какой-то вопрос, что их действия сдерживаются этим вызывающим страх подводным течением в их жизни? Нет, конечно нет. Это именно их мышление и взгляды, которые мы должны понимать и реагировать на них.

Я считаю, что один из аспектов психологической реакции людей на возможность серьезного ухудшения окружающей среды заключается в том, чтобы отправиться в путь и увидеть как можно больше этой окружающей среды, прежде чем она исчезнет или станет недоступной. (Другой выход - спрятаться и отвести взгляд.) Поэтому наблюдается увеличение числа поездок, в том числе дорогостоящих поездок в Антарктику, остров Пасхи, джунгли Индонезии и Амазонии - эко-туры. Круизные путешествия процветают. Нельзя, правда, сказать, что такое путешествие не загрязняет окружающую среду в серьезной степени!

Один исследователь недавно подсчитал, что энергии, потребляемой одним человеком, летящим из Лондона в Кейптаун и обратно, достаточно для отопления среднего дома в течение года. Мы можем быть поражены такими фактами, но мы не меняем наше поведение ... пока. Придет ли время, когда мы должны или будем вынуждены это сделать? Возможно, но мы не знаем, когда, или как, или с каким совокупным воздействием на нашу жизнь и наше будущее.

Тем не менее, поражает тот факт, что люди будут тратить много тысяч на поездки, но не рассматривать такие расходы на ювелирные изделия. Может ли это быть убедительной оценкой того, что ювелирные изделия могут означать при такой туманной перспективе? Мы могли бы провести аналогичное сравнение с другими предметами роскоши и взвесить, является ли это причиной изменения климата или скорее является просто изменением предпочтений, взглядов на категории, бренды и имиджи.

Мы можем оглянуться назад лет на сто лет, на то время, когда имущество было знаком богатства и успеха. За прошедшие годы мы нашли способы расширить эту «привилегию» для широкой публики - спасибо American Express за изобретение кредитной карты. Наслаждайтесь сегодня, закладывая будущее. Наслаждайтесь сегодня, потому что завтра может никогда не наступить. В конце концов, мы являемся страной с экономикой, которая на 70% основана на идеологии потребления. Богатство сегодня измеряется деньгами. Имущество может быть помехой, когда нужно переезжать. Добро пожаловать в век совместного использования и аренды. Кому нужно покупать вечернее платье, когда можно обратиться в «Rent the Runway» - процветающую компанию; или, может быть, в «Rent a Riviera»? Отчасти мы этим уже пользуемся.

Само по себе все это неплохо, если это указывает на сильную экономику, которая позволила многим людям наслаждаться плодами тяжелого труда и служит потребителям. Мы наблюдаем это явление в Китае, особенно за последний год, где средний доход вырос примерно в двадцать раз (по общему признанию, если вести отсчет с низкой базы) за последние примерно два десятилетия, в то время как заработная плата в США выросла едва ли на 3%. Китайцы в некотором роде повторили американский бум в личных приобретениях, который мы наблюдали после Второй мировой войны. Возможно, им не повезет испытывать это столь долго.

К настоящему времени мы мучительно обнаруживаем, что наше потребление дара Земли не может продолжаться дальше без уплаты высокой цены за это. Если нам повезет, мы превратим необходимость сохранять, охранять и перерабатывать в новые крупные виды бизнеса будущего, когда восстановление Земли сделает нас героями. Мы можем только надеяться.

Это создает вероятность того, что ювелирный бизнес вернется с удвоенной силой, поскольку люди вознаграждают себя за то, что избежали исчезновения. Опять же, мы можем только надеяться. Между тем, как я уже отметил, мы действительно сталкиваемся с переходом невиданного масштаба, который будет включать ограничения на бизнес, которые мы испытали.

В краткосрочной перспективе все будут стремиться поддерживать бизнес, который нам известен. Мы все постараемся приспособиться к меняющимся реалиям, а также по возможности применять развивающиеся технологии. Доступность сырья, - бόльшая часть которого добывается, - может сдерживаться правительственными ограничениями, демографическими изменениями, политическими потрясениями и наличием таких ресурсов, как топливо, продукты питания и промышленные товары. Это может показаться очевидным, но даже незначительные изменения в каждом из них могут в совокупности серьезно повлиять на конкретный бизнес.

В итоге мы сталкиваемся с угрозой, которую не можем полностью осознать. Но эта неопределенность неизбежно повлияет на наш образ мышления и наши расходы.