Эволюция бриллианта: почему 4C больше не являются достаточной системой ценообразования

13 сентября 2019

Рене Ньюман (Renée Newman)

(jewellerybusiness.com) - Использование показателя «4C» (цвет, чистота, огранка и вес в каратах) для объяснения формирования цен на бриллианты было разработано Геммологическим институтом Америки (GIA) в 1950-х годах. В то время непрозрачные алмазы считались камнями «технического сорта» и не использовались в ювелирных изделиях. Таким образом, прозрачность не была проблемой и свидетельством обработки, так как почти все бриллианты не подвергались обработке. Аналогичным образом, не было отдельных прейскурантов на камни круглой огранки или других форм, поэтому не имело значения, что термин «огранка» (cut) использовался в равной степени для обозначения как формы камня, так и качества огранки. Кроме того, единственными выращенными в лаборатории алмазами были крошечные камни, которые использовались в качестве промышленных абразивов.

Времена изменились. В наши дни непрозрачные и мутноватые бриллианты часто используются в ювелирных изделиях, но уровень их чистоты в сертификатах, выданных лабораториями, не обязательно отражает их более низкую прозрачность и стоимость. Кроме того, для бриллиантов становится все более распространенной обработка с целью улучшения их цвета и степени видимой чистоты, и разница в цене между обработанными и необработанными бриллиантами может быть значительной. Кроме того, стиль и форма огранки являются ценовыми факторами, отличающимися от качества огранки, и многие геммологические лаборатории в настоящее время выдают сертификаты на бриллианты с оценками огранки. Высококачественные выращенные в лаборатории бриллианты стали широко доступны и продаются по гораздо более низкой цене, чем добытые природные бриллианты. Если учесть все перечисленные факторы, становится совершенно ясно, что «4C» больше не является достаточной системой ценообразования.

Покупатели бриллиантов должны знать о следующих восьми основных ценовых факторах:

• Цвет

• Вес в каратах

• Качество огранки (то есть, пропорции, полировка и характеристики цвета)

• Стиль огранки и форма камня

• Чистота (то есть, степень отсутствия в камне включений и изъянов)

• Происхождение (то есть, природный или выращенный в лаборатории)

• Прозрачность (то есть, уровень прозрачности камня, мутности или непрозрачности)

• Наличие обработки (то есть, проходил обработку или нет и вид обработки)

Эти восемь ценовых факторов объясняются ниже. Чтобы вспомнить, что они из себя представляют, просто обозначьте их как «6C» и «2T».

Объяснение ценовых факторов

Цвет

Что касается бриллиантов, то чем меньше цвета, тем выше цена камня (за исключением фантазийных цветов). Цвет D - самая высокая и самая редкая оценка бесцветной категории, в то время как цвета от S до Z - самые низкие цветовые оценки, они относятся к светло-желтому камню. Поскольку оценки понижаются до Z, количество присутствующего цвета увеличивается; в свою очередь, цена бриллианта снижается.

Каждая буква на шкале оценок представляет узкую цветовую гамму; не конкретный цвет. В своем курсе по оценке бриллиантов GIA заявляет, что каждый из его эталонных камней «отражает наивысшую точку - или наименьшее количество цвета - в этом диапазоне. Камень, обладающий цветом, немного ниже цвета H эталонного камня, считается бриллиантом цвета G и т. д.». Эталон камня GIA, классифицированный как G-H, представляет средний класс G. У него не так много цвета, как у H, но у него больше цвета, чем у класса G.

Коричневые и серые бриллианты оцениваются по одной шкале, но с некоторыми модификациями. Оценщики GIA описывают коричневые бриллианты, более темные, чем K, с помощью буквы оценки и сопровождающим классом цветных бриллиантов (например, «бледно коричневый» для K - M, «очень светло-коричневый» для N - R и «светло-коричневый» для S - Z). Таким образом, коричневый бриллиант цвета L будет классифицироваться как «бледно- коричневый L». GIA делает это, чтобы отличить коричневые камни, более темные, чем K в нормальном диапазоне, от желтых камней в этом диапазоне. Светло-коричневые бриллианты обычно продаются по цене ниже светло-желтых.

GIA классифицирует серые бриллианты более интенсивного цвета, чем у эталонного камня цвета J, используя свою систему фантазийных цветов. Таким образом, серый бриллиант цвета K будет оцениваться просто как «бледно-серый» без буквенного обозначения. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочитайте Курс GIA по бриллиантам и оценке бриллиантов (GIA Diamonds & Diamond Grading Course) и Руководство сертификационной лаборатории (Diamond Grading Lab Manual) (2006).

Бриллианты с естественным цветом камня, кроме светло-желтого, светло-коричневого или светло-серого, называют «фантазийными бриллиантами». Эти камни часто стоят значительно дороже, чем бесцветные. Например, 1-каратный природный розовый бриллиант может стоить в 5-15 раз больше, чем бриллиант цвета D такого же размера и качества.

Бриллианты фантазийного цвета оцениваются так, чтобы камень был обращен лицевой стороной вверх, поскольку огранка может влиять на видимый цвет. Аналогично, цена этих камней основана на цвете, когда камень обращен лицевой стороной вверх, - чем интенсивнее цвет, тем выше цена.

Вес в каратах

В большинстве случаев, чем выше весовая категория в каратах, тем выше цена бриллианта за карат. Карат - это единица веса, равная 0,2 грамма. Вес мелких бриллиантов часто выражается в поинтах, причем один поинт равен 0,01 карата. В алмазных районах вы также можете услышать термин «грейнер». Это слово используется для описания веса бриллианта, кратного 0,25 карата (или один гран). Следовательно, «четыре грейнера» - это 1-каратный бриллиант.

Если бриллиант рекламируется как имеющий вес 0,25 поинта, это может быть неверно истолковано, будто его вес составляет 0,25 карата; в действительности 0,25 поинта равно 0,0025 карата. Вашим клиентам важно понимать правильный вес бриллиантов в украшениях, которые вы продаете, иначе вас могут обвинить в том, что вы вводите их в заблуждение.

Качество огранки

Качество огранки (или «изготовления») относится к пропорциям и отделке камня. Это очень важный фактор, который может повлиять на цену бриллианта вплоть до 50%.

Два основных показателя огранки:

1. Видите ли вы блеск по всему камню, когда смотрите на бриллиант, обращенный лицевой стороной вверх? Алмазный блеск не должен прерываться большими темными участками.

2. Платите ли вы за лишний вес?

О разрезе камня следует судить невооруженным глазом и с помощью 10-кратного увеличительного стекла. Посмотрите на бриллиант как с лицевой стороны, обращенной вверх, так и в профиль.

Стиль огранки и форма камня

На сегодняшнем рынке бриллианты круглой огранки стоят дороже, чем огранки «груша», «маркиз» и «изумруд». Влияние формы камня на его цену варьируется в зависимости от его размера, спроса и существующего предложения. Например, в прошлом были периоды, когда огранка «маркиз» продавались дороже, чем камни круглой огранки.

Аналогично, бриллианты квадратной формы могут стоить на 15–30 процентов дешевле, чем бриллианты круглой огранки. Это связано с тем, что при огранке камней квадратной формы меньше потери веса при черновой обработке и, как правило, спрос на квадратную огранку меньше.

Различные формы огранки могут быть получены с помощью различных видов нанесения граней. GIA упростила описание этих видов огранки, ограничив их тремя основными типами: бриллиантовая огранка, ступенчатая (лесенкой) и смешанная.

Квадратные бриллианты бриллиантовой огранки (или огранки «принцесса») могут стоить немного больше, чем квадратные камни ступенчатой огранки, в зависимости от размера. Эти камни имеют одинаковую форму, но разные стили огранки. Запатентованные и зарегистрированные под торговой маркой стили огранки обычно продаются дороже, чем типовые огранки той же формы.

Стиль огранки оказывает значительное влияние на цену бриллиантов фантазийного цвета, так как цвет этих камней, обращенный лицевой стороной вверх, может быть усилен их формой и стилем огранки, а также тем, что алмазное сырье очень дорого стоит. Например, ярко-желтый круглый бриллиант весом в 1 карат может стоить где-то на 10-100 процентов больше, чем камень с таким же весом и категорией цвета с огранкой «радиант», прямоугольной или квадратной огранки «бриллиант» со скошенными углами (конечно же, в зависимости от камней и дилера, который их продает). Это связано с тем, что для достижения такого же интенсивного желтого цвета камня, когда он обращен лицевой стороной вверх, необработанный алмаз для камня круглой огранки должен быть темнее, чем для камня огранки «радиант» - огранщики не могут так сильно играть с углами и формами алмаза круглой огранки, чтобы максимизировать их цвет. Короче говоря, чем интенсивнее цвет алмаза, тем выше цена; окончательная цена бриллианта в основном зависит от стоимости алмазов.

Чистота

Чистота относится к той степени, в которой камень свободен от внешних дефектов (изъянов) и внутренних особенностей (включений). Пять факторов оценки чистоты - это размер, количество, местоположение, характер и рельеф.

Существует 11 степеней чистоты по оценке GIA, которые определены на GIA.edu как:

• Без изъяна (FL): квалифицированный оценщик, использующий 10-кратное увеличение, не видит никаких включений или изъянов.

• Внутренне без изъянов (IF): квалифицированный оценщик, использующий 10-кратное увеличение, не видит никаких включений, а только изъяны.

• Очень, очень незначительные включения (VVS1 и VVS2): квалифицированному оценщику трудно увидеть включения при 10-кратном увеличении.

• Очень незначительное включение (VS1 и VS2): включения незначительны и варьируются от трудно определяемых до в некоторой степени легко определяемых квалифицированным оценщиком при 10-кратном увеличении.

• Незначительное включение (SI1 и SI2): Включения заметны для квалифицированного оценщика при 10-кратном увеличении.

• Включения (I1, I2 и I3). Включения очевидны при 10-кратном увеличении и могут влиять на прозрачность и сверкание.

Прозрачность может играть важную роль в определении стоимости и востребованности драгоценного камня; в большинстве случаев, чем выше прозрачность, тем дороже драгоценный камень.

Происхождение

Поскольку выращенные в лаборатории (или синтетические) бриллианты стали легко доступны, цены на эти камни значительно упали, и теперь они значительно ниже стоимости добываемых (природных) бриллиантов. Например, сегодняшний покупатель может купить выращенный в лаборатории солитер розового цвета весом в 0,5 карата, вставленный в подвеску из серебра высшей пробы с покрытием из розового золота всего лишь за $500.

Прозрачность

GIA и часто цитируемый справочник «Драгоценные камни» (Gems) Роберта Вебстера (Robert Webster) определяют «прозрачность» как степень, в которой драгоценный камень пропускает свет. (Минералоги используют термин «светопроницаемость» (diaphaneity) для описания этого, но геммологи предпочитают «прозрачность», потому что так легче понять непрофессионалам.)

Существует пять категорий прозрачности:

• Прозрачный (transparent): предметы, видимые через драгоценный камень, выглядят четкими и отчетливыми.

• Полупрозрачный (semi-transparent): предметы выглядят слегка мутными или размытыми через камень.

• Просвечивающий (translucent): бриллиант мутноватый и молочный, как матовое стекло.

• Полупросвечивающий или полунепрозрачный (semi-translucent or semi-opaque): только небольшая доля света проходит через камень, в основном по краям.

• Непрозрачный (opaque): практически никакой свет не может пройти через драгоценный камень.

Прозрачность может сыграть важную роль в определении стоимости и востребованности драгоценного камня; в большинстве случаев, чем выше прозрачность, тем ценнее драгоценный камень.

Хотя чистота и прозрачность взаимосвязаны, они также различаются. Если в прозрачном бриллианте обнаруживается мутноватое пятно, мутноватость является характеристикой чистоты; однако, если весь бриллиант является мутноватым из-за субмикроскопических включений, мутноватость является вопросом прозрачности. Кроме того, если бриллиант очень мутный, это, вероятно, повлияет на оценку чистоты. В большинстве случаев, однако, оценки чистоты не являются показателем степени прозрачности бриллианта. Это происходит потому что:

• Лаборатории по сертификации бриллиантов обычно не учитывают незначительные различия в прозрачности (например, затуманенные и слегка мутноватые бриллианты чистоты VS); а также

• Бриллианты с явными проблемами прозрачности редко передаются в лаборатории для оценки - чаще всего они устанавливаются в ювелирные изделия по договорной цене.

Статус обработки

В отличие от цветных драгоценных камней, большинство бриллиантов не подвергаются обработке; однако ситуация меняется. Бриллианты теперь могут подвергаться заполнению трещин, лазерному сверлению, нанесению покрытий, облучению, нагреву и обработке под высоким давлением и при высокой температуре (HPHT), чтобы улучшить их чистоту, цвет, прозрачность и товарные свойства.

Бриллианты, окрашенные с помощью облучения или обработки с помощью HPHT, стоят лишь малую долю от стоимости природных бриллиантов фантазийного цвета. Например, обработанный бриллиант «фантазийного» зеленого цвета чистоты VS весом в 1 карат может стоить в розничной торговле около $5 000 за карат; однако, если бы этот же бриллиант имел природный цвет, он, вероятно, продавался бы по цене свыше $200 000 за карат, поскольку природные зеленые алмазы необычайно редки. В мае 2016 года Christie's выставил на торги необычный ярко-зеленый бриллиант «Aurora Green» чистоты VS2 весом 5,03 карата за $16,8 млн (или $3,3 млн за карат).

Обработанные зеленые бриллианты гораздо легче найти, и их часто производят из недорогих камней коричневатого цвета или цвета ниже L - по сути, покупатель оплачивает стоимость недорогого бриллианта и процесс обработки.

Большинство из случаев заполнения трещин, лазерного сверления и покрытия могут быть обнаружены квалифицированными ювелирами и оценщиками. Для точного обнаружения облучения и воздействия HPHT обычно требуется специальный опыт и сложное оборудование, имеющееся в квалифицированной независимой лаборатории драгоценных камней.

Как говорилось ранее, покупка бриллианта с сертификатом, выданным лабораторией, имеет жизненно важное значение, так как эта документация подтверждает, обработан бриллиант или нет. Крупные лаборатории способны идентифицировать подавляющее большинство обработанных бриллиантов; если они не могут, они укажут, что статус обработки не определен.

С распространением обработок и синтетических бриллиантов эффективная практика заключается в том, чтобы просить поставщиков природных бриллиантов идентифицировать свои бриллианты как необработанные и природные в счетах, особенно при работе с новыми поставщиками. Эта практика поможет защитить ювелиров от заявлений о возможном искажении информации, если бриллиант окажется обработанным. Если камень идентифицирован как подвергшийся облагораживанию или обработке, это означает, что проведена его обработка. Конкретная обработка должна быть идентифицирована и четко объяснена клиенту до совершения транзакции. Привлекательные необработанные бриллианты по-прежнему легко доступны и представляют наименьшее количество потенциальных проблем для ювелиров.

Заключение

В то время как «4C» были в свое время всеобъемлющим методом ценообразования на бриллианты, алмазная отрасль развивалась и вводила дополнительные факторы формирования цены. Несмотря на то, что было бы неразумно ожидать, что ювелиры откажутся от своих диаграмм «4C» и связанных с ними рекламных материалов, участники торговли и потребители должны знать о дополнительных элементах, влияющих на стоимость бриллиантов.

Рене Ньюман, бакалавр, магистр гуманитарных наук, специалист по геммологии, лектор и автор 13 книг по драгоценным камням и ювелирным изделиям, включая «Руководство по алмазам: как идентифицировать и оценивать бриллианты» (Diamond Handbook: How to Identify & Evaluate Diamonds), 3-е издание. Свою первую книгу «Руководство по покупке бриллиантового кольца» (Diamond Ring Buying Guide) она написала в 1989 году, работая в корпорации Josam Diamond Trading Corporation в центре Лос-Анджелеса. Новое восьмое издание будет доступно в феврале 2020 года. Подробнее о Рене и ее книгах см. www.ReneeNewman.com.