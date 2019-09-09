Угасает ли блеск?

09 сентября 2019

Автор: Анджана Васвани (Anjana Vaswani)

(mumbaimirror.indiatimes.com) – Согласно данным, собранным Советом содействия экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), индийский экспорт бриллиантов в период с апреля по июль упал до $6,7 млрд (немного больше Rs 480,12 млн) по сравнению с $8 млрд (свыше Rs 573,28 млн) за такой же период прошлого года. Макроэкономическая неопределенность, влияние американо-китайской торговой войны, низкий уровень потребительского доверия и крупные складские запасы бриллиантов - это лишь некоторые из вызовов, стоящих перед отраслью. Она также охвачена угрозой со стороны бриллиантов, произведенных методом химического осаждения в паровой фазе (CVD). И хотя Пол Роули (Paul Rowley), исполнительный вице-президент De Beers Group по торговле и сбыту алмазов, признает, что эти и другие вызовы делают дорогу вперед ухабистой, он сохраняет оптимизм в отношении долгосрочных перспектив отрасли.

Недавно в Мумбае на ежегодной Индийской международной ювелирной выставке (India International Jewellery Show), Роули сказал: «Мы время от времени отмечали изменения [например, нынешние экономические события] и эти циклы; [мы отмечали] периоды, когда [цены на] крупные солитеры росли, падали и снова росли». Он отмечал, что даже на существующем рынке определенные бриллианты служили огромными инвестициями. «Если вы, например, купили редкие розовые и голубые бриллианты, то вы сделали огромные деньги. Даже если вы купили бриллианты весом от одного до пяти каратов цвета D и «без изъяна», скажем, 10-15 лет назад, в зависимости от того, когда вы их купили, вы заработали много денег, или по меньшей мере вы сохранили стоимость», - объясняет Роули.

В Индии, которая производит 70 процентов от мирового объема бриллиантов по стоимости и 90 процентов по объему, Роули прогнозирует, что у базы потребительского рынка немало возможностей для роста. «На долю США приходится всего около 50 процентов мирового объема потребления бриллиантов. На долю Китая приходится около 14 или 15 процентов. Доля Индии выросла примерно до 12 процентов одно время, а сейчас на ее долю приходится всего от семи до восьми процентов мирового объема потребления», - говорит Роули, который считает, что растущее молодое население Индии даст новые возможности для диамантеров.

Объясняя свою точку зрения, Роули говорит: «На мероприятии, проводимом GJEPC, кто-то отметил, что на долю миллениалов и молодежи будет приходиться более половины населения Индии в 2025 году, а по всему миру миллениалы являются самой крупной группой потребителей бриллиантов». Это молодое поколение, добавляет он, совершает покупки иначе, чем предыдущее поколение. «Мужчины тоже покупают ювелирные изделия, и молодая работающая женщина не ждет таких событий, как свадьба, а тоже покупает ювелирные изделия для своего личного пользования. А в будущем у них будет больший располагаемый доход. Поэтому у нас есть возможность продавать им», - говорит Роули, отмечая, что цены на работы индийских ювелирных дизайнеров уже рассчитаны на миллениалов. Уделение большего внимания дизайну, добавляет он, и программа маркетинга, которая включает рассказ об истории природных бриллиантов, будут неотъемлемой частью для установления связи с новым поколением покупателей ювелирных изделий.

Учитывая действия таких людей, как голливудский актер Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Меган Маркл (Meghan Markle), принцессу Сассекскую, всем своим авторитетом поддерживающих созданные человеком бриллианты, - чтобы всей силой своей известности опровергать романтическую историю о природных бриллиантах, - рассказ на самом деле уже стал центральной частью маркетинговой стратегии многих алмазодобывающих компаний.

Это также является способом восстановить потребительское доверие. На индийском рынке, который все еще отходит от новости о недобросовестных действиях бывших известных ювелиров Мехула Чокси (Mehul Choksi) и Нирава Моди (Nirav Modi), это может быть как подъем в гору. Но Роули считает, что технология придет на помощь в этом. «Мы сможем применить системы, чтобы повысить доверие людей», - сказал он. Например, может быть использована технология блокчейн, чтобы позволить потребителям отслеживать свою покупку до самого его источника, добавил он.

«Кроме того, для нас имеет важное значение, чтобы люди понимали ту пользу, которую приносит алмазный бизнес, - говорит Роули. - Взять, например, Ботсвану, которая была беднейшей страной в Африке 50 лет назад. De Beers имеет партнерские отношения с правительством Ботсваны, и с учетом действительно хороших реинвестиций и управления, средний годовой доход граждан Ботсваны вырос. Аналогично этому, в Сурате диамантеры инвестируют в значительной мере в жизнь местного населения, и именно это, я считаю, хотят знать миллениалы».